Армия и оружие

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыАрмия Сирии вошла в город Манбидж

Операция «Источник мира» началась 9 октября. Турецкой армии удалось взять под контроль города Рас эль-Айн и Телль-Абъяд. Власти Сирии 13 октября объявили, что перебросят силы на север страны для помощи курдам, правительственные войска сегодня уже вошли в несколько подконтрольных им городов.
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