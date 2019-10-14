Армия и оружие
Аргументы и ФактыАрмия Сирии вошла в город Манбидж
Операция «Источник мира» началась 9 октября. Турецкой армии удалось взять под контроль города Рас эль-Айн и Телль-Абъяд. Власти Сирии 13 октября объявили, что перебросят силы на север страны для помощи курдам, правительственные войска сегодня уже вошли в несколько подконтрольных им городов.
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 16:50, Ашберн
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