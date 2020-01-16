Армия и оружие

ФАНФАНАрмия Сирии возобновила операцию против террористов в Идлибе

Сирийская армия возобновила в ночь на 16 января военную операцию в провинции Идлиб из-за нарушения боевиками режима перемирия.
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В Сирии правительственные войска освободили два поселка на востоке Идлиба

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РИА Новостивчера в 16:59

СМИ сообщили о возобновлении операции сирийской армии в Идлибе

Известиявчера в 18:26

Армия Сирии возобновила операцию против террористов в Идлибе

ФАНвчера в 19:10

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Московский Комсомолецвчера в 17:47

Сирийская армия возобновила зачистку террористов в Идлибе

REGNUMвчера в 17:33

СМИ: сирийские войска освободили от террористов два поселка на востоке Идлиба

ТАССвчера в 18:52
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Неизвестный открыл стрельбу в суде в Кузбассе

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Суд взыскал с Навального и других оппозиционеров более 2 млн руб

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Анатолий Вассерман раскрыл смысл отставки Дмитрия Медведева

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