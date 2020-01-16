Армия и оружие
ФАНАрмия Сирии возобновила операцию против террористов в Идлибе
Сирийская армия возобновила в ночь на 16 января военную операцию в провинции Идлиб из-за нарушения боевиками режима перемирия.
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В Сирии правительственные войска освободили два поселка на востоке Идлиба
Российская газетавчера в 19:24
Правительственные войска САР возобновили военную операцию в Идлибе
Московский Комсомолецвчера в 17:47
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