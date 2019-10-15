Армия и оружие
Газета.RuАрмия Сирии взяла под контроль Манбидж
В Минобороны России заявили, что сирийская армия установила полный контроль над Манбиджем, сообщает ТАСС. Отмечается, что под контроль также взяты близлежащие населенные пункты.
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Теннис
Даниил Медведев снялся с Кубка Кремля
Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев отказался от выступления на теннисном турнире «ВТБ Кубок Кремля», который проходит в московском ледовом дворце «Крылатское».
Происшествия
В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины
Жительницу Екатеринбурга Ксению Каторгину, которая уехала продавать машину и не вернулась, нашли мертвой.
Политика
Азербайджан вручил ноту России из-за визита Затулина в Карабах
В сообщении отмечается, что Баку выразил возмущение визитом заместителя председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина в Нагорный Карабах.
Шоу-бизнес
Анна Курникова взяла фамилию Энрике Иглесиаса
Подписчики инстаграм-странички Анны Курниковой заметили, что фамилия теннисистки стала двойной: к своей она добавила фамилию Энрике Иглесиаса и стала Курникова-Иглесиас.
Политика
Киев потребовал роспуска ДНР и ЛНР для выполнения минских соглашений
Киев исполнит политическую часть минских соглашений только после того, как самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) будут распущены.
Общество
В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева не явилась в суд
Актриса Наталья Бочкарева не явилась в суд на рассмотрение дела по факту ее задержания с наркотиками.
Политика
Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты
Духовой оркестр из Саудовской Аравии попытался сыграть гимн РФ во время встречи президента России Владимира Путина с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом в королевском дворце в Эр-Рияде, но не попал в ноты.
Политика
МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии
Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.
Экономика
Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета на 2020-2022 годы
Правительство Москвы одобрило и внесло в Мосгордуму проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
Кино
Зои Кравиц сыграет женщину-кошку в «Бэтмене»
Добавим, в предыдущих фильмах о Бэтмене роль женщин-кошек исполнили актрисы Мишель Пфайфер и Энн Хэтэтуей.
Политика
На Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия
На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов.
Происшествия
В московской коррекционной школе учитель избивала детей
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как учитель бьет детей по лицу, тычет указкой в тех, кто не хочет класть руки на парту.
Общество
В России стали чаще насиловать детей
В марте задержали педофила, который похитил ребенка и насиловал его в коммунальной квартире в течение десяти лет.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало карту расстановки сил в Сирии
Экономика
Рост пенсий в России поставили под сомнение
Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.
Политика
Раскрыта роль пенсионеров КГБ в убийстве Александра Захарченко
Покушение на первого главу самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко готовили бывшие сотрудники КГБ СССР, давно вышедшие на пенсию.
Общество
Попавшие под санкции компании и бизнесмены получат специальные законы
Особый режим Министерство предлагает дополнить закон о противодействии недружественным мерам США и других государств следующим положением — "в отношении граждан РФ и (или) российских юрлиц, на которых распространяются меры ограничительного характера со стороны недружественных иностранных государств, применяются специальные положения законодательства".
Общество
Эксперимент по выдаче электронных паспортов стартует в марте
Уже с 1 марта следующего года в России может начаться эксперимент по выдаче электронных паспортов. Первым пунктом их выдачи будет Москва.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала, почему ее дочь Маша никогда не улыбается
Отвечая на вопросы поклонников, знаменитость рассказала, почему ее ребенок никогда не улыбается.
Происшествия
В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК
Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
Политика
Близкий к Кремлю фонд ответил на сообщения о «плане борьбы с Навальным»
Ранее The Insider писал, что ряд писем Костина и его сотрудников из взломанной переписки указывает, что в последние годы он «разрабатывал для администрации президента план давления» на Навального и его соратников.
Общество
Минюст потребовал ликвидировать движение «За права человека»
В тексте письма, размещенного на сайте Минюста, говорится, что ведомство просит ликвидировать движение "За права человека", его структурные подразделения и исключить сведения о них из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Общество
Мать убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мать убитой девочки Лизы Елена Киселева записала видеообращение к жителям Саратова и властям города.
Общество
Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах
Политика
В ОБСЕ заявили о резком росте числа нарушений перемирия в Донбассе
Число нарушений перемирия в Донбассе резко увеличилось. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по Украине Мартин Сайдик.
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.