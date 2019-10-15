Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuАрмия Сирии взяла под контроль Манбидж

В Минобороны России заявили, что сирийская армия установила полный контроль над Манбиджем, сообщает ТАСС. Отмечается, что под контроль также взяты близлежащие населенные пункты.
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Сирийские правительственные войска заняли Манбидж

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Рост пенсий в России поставили под сомнение

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Полиция Японии предупреждает о скрытой угрозе обычных дверных глазков

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Особый режим Министерство предлагает дополнить закон о противодействии недружественным мерам США и других государств следующим положением — "в отношении граждан РФ и (или) российских юрлиц, на которых распространяются меры ограничительного характера со стороны недружественных иностранных государств, применяются специальные положения законодательства".
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