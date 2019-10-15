В Минобороны России заявили, что сирийская армия установила полный контроль над Манбиджем, сообщает ТАСС. Отмечается, что под контроль также взяты близлежащие населенные пункты.

Происшествия Адвокаты сестёр Хачатурян ответили на вопросы RT об уголовном деле Адвокаты девушек Мари Давтян, Алексей Липцер, Ярослав Пакулин и Алексей Паршин в беседе с RT ответили на главные вопросы, возникшие за время следствия.

Политика Путин прибыл в Абу-Даби с государственным визитом Президент России Владимир Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом, его самолет приземлился в аэропорту Абу-Даби.

Политика В Минске задержали россиянку, попавшую под санкции США Гражданку России Анну Богачеву, попавшую под санкции США по делу о "вмешательстве" в выборы, задержали в Минске.

Экономика ЦБ поможет банкам проверять благонадежность клиентов ЦБ создаст специальную платформу для проверки благонадежности российских компаний для банков.

Политика США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ Новая американская Северная доктрина нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.

Происшествия Задержан новый фигурант «московского дела» Еще один фигурант по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля задержан, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Авто В России запретят ездить на новых автомобилях без номеров С 1 января 2020 года в России будет запрещено ездить по дорогам общего пользования на новых автомобилях, у которых еще отсутствуют регистрационные знаки.

Общество Россияне назвали самые скучные профессии Восемь процентов респондентов считают, что любая профессия скучна, когда она нелюбима и неинтересна.

Финансы Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.

Общество Минюст потребовал ликвидировать движение Пономарева «За права человека» Министерство юстиции потребовало ликвидировать движение «За права человека», лидером которого является правозащитник Лев Пономарев.

Армия и оружие ВМФ России получит асимметричное преимущество благодаря «Циркону» Military Watch Magazine считает, что запуск "Циркона" изменит соотношение сил между США и Россией.

Шоу-бизнес Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.

Энергетика Украина накопила в подземных хранилищах более 21 млрд кубометров газа В подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины накоплено более 21 млрд куб. м "голубого топлива", сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Экономика В Госдуму внесен законопроект об отмене «банковского роуминга» Правительство внесло в Госдуму законопроект об отмене комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка.

Общество В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.

Общество Мать убитой девочки в Саратове записала видеообращение Гараж принадлежал не ему, поэтому злоумышленник испугался и убил девочку.

Происшествия Опубликовано фото подозреваемого в убийстве россиянки из-за Audi Опубликовано фото подозреваемого в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной, которая была найдена мертвой после того, как решила продать свой автомобиль.

Шоу-бизнес Бывший муж Марии Порошиной не признал ее пятого ребенка Бывший супруг Илья Древнов раскрыл тайну рождения пятого ребенка Марии Порошиной.

Общество Названы возможные сроки начала выдачи электронных паспортов в России Эксперимент по выдаче электронных паспортов России может начаться в Москве в марте 2020 года.

Происшествия Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции Французские власти задержали по запросу РФ находящегося в международном розыске бывшего заместителя начальника Центра связи ФСИН России Павла Щетинина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Общество Банки начнут предупреждать клиентов о блокировке карт Депутаты предлагают обязать банки в течение суток сообщать клиентам о том, что их счета заблокированы, и извещать о причинах приостановления операций с лицевыми счетами.

Политика Националисты дали Зеленскому 10 дней для выполнения их требований Националисты выдвинули ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому: глава государства должен выполнить выдвинутые условия через 10 дней, или радикалы перейдут к крайним мерам вплоть до свержения главы государства.