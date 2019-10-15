Армия и оружие
Газета.RuАрмия Сирии взяла под контроль Манбидж
В Минобороны России заявили, что сирийская армия установила полный контроль над Манбиджем, сообщает ТАСС. Отмечается, что под контроль также взяты близлежащие населенные пункты.
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Культура
В Москве открывается выставка работ Йоко Оно
Вести.Ru вчера в 23:55
Происшествия
Адвокаты сестёр Хачатурян ответили на вопросы RT об уголовном деле
Адвокаты девушек Мари Давтян, Алексей Липцер, Ярослав Пакулин и Алексей Паршин в беседе с RT ответили на главные вопросы, возникшие за время следствия.
RT на русском 02:11
Политика
Путин прибыл в Абу-Даби с государственным визитом
Президент России Владимир Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом, его самолет приземлился в аэропорту Абу-Даби.
ФАН 05:13
Политика
В Минске задержали россиянку, попавшую под санкции США
Гражданку России Анну Богачеву, попавшую под санкции США по делу о "вмешательстве" в выборы, задержали в Минске.
РИА Новости 04:46
Экономика
ЦБ поможет банкам проверять благонадежность клиентов
ЦБ создаст специальную платформу для проверки благонадежности российских компаний для банков.
Ведомости 04:31
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая американская Северная доктрина нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
Происшествия
Задержан новый фигурант «московского дела»
Еще один фигурант по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля задержан, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
Газета.Ru 08:52
Авто
В России запретят ездить на новых автомобилях без номеров
С 1 января 2020 года в России будет запрещено ездить по дорогам общего пользования на новых автомобилях, у которых еще отсутствуют регистрационные знаки.
Известия 05:49
Общество
Россияне назвали самые скучные профессии
Восемь процентов респондентов считают, что любая профессия скучна, когда она нелюбима и неинтересна.
Российская газета вчера в 22:00
Финансы
Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды
Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.
Lenta.ru 07:47
Общество
Минюст потребовал ликвидировать движение Пономарева «За права человека»
Министерство юстиции потребовало ликвидировать движение «За права человека», лидером которого является правозащитник Лев Пономарев.
РБК 09:16
Армия и оружие
ВМФ России получит асимметричное преимущество благодаря «Циркону»
Military Watch Magazine считает, что запуск "Циркона" изменит соотношение сил между США и Россией.
Piter.tv 06:28
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Энергетика
Украина накопила в подземных хранилищах более 21 млрд кубометров газа
В подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины накоплено более 21 млрд куб. м "голубого топлива", сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.
Вести.Финанс вчера в 12:21
Экономика
В Госдуму внесен законопроект об отмене «банковского роуминга»
Правительство внесло в Госдуму законопроект об отмене комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка.
Коммерсантъ 05:20
Общество
В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Общество
Мать убитой девочки в Саратове записала видеообращение
Гараж принадлежал не ему, поэтому злоумышленник испугался и убил девочку.
Ivbg.ru 05:44
Происшествия
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве россиянки из-за Audi
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной, которая была найдена мертвой после того, как решила продать свой автомобиль.
Lenta.ru 08:53
Шоу-бизнес
Бывший муж Марии Порошиной не признал ее пятого ребенка
Бывший супруг Илья Древнов раскрыл тайну рождения пятого ребенка Марии Порошиной.
Телепрограмма 05:14
Общество
Названы возможные сроки начала выдачи электронных паспортов в России
Эксперимент по выдаче электронных паспортов России может начаться в Москве в марте 2020 года.
RT на русском 09:26
Происшествия
Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции
Французские власти задержали по запросу РФ находящегося в международном розыске бывшего заместителя начальника Центра связи ФСИН России Павла Щетинина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
Интерфакс 08:58
Общество
Банки начнут предупреждать клиентов о блокировке карт
Депутаты предлагают обязать банки в течение суток сообщать клиентам о том, что их счета заблокированы, и извещать о причинах приостановления операций с лицевыми счетами.
Go64.ru 06:38
Политика
Националисты дали Зеленскому 10 дней для выполнения их требований
Националисты выдвинули ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому: глава государства должен выполнить выдвинутые условия через 10 дней, или радикалы перейдут к крайним мерам вплоть до свержения главы государства.
Газета.Ru 06:38
Общество
Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве
Известия 08:01
Волейбол
Бразильские волейболисты выиграли Кубок мира
Матч ТВ вчера в 08:47
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Культура
Седьмой сезон «Сватов» оказался под угрозой из-за ухода актеров
ИнфоСМИ вчера в 13:41