Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuАрмия Сирии взяла под контроль Манбидж

В Минобороны России заявили, что сирийская армия установила полный контроль над Манбиджем, сообщает ТАСС. Отмечается, что под контроль также взяты близлежащие населенные пункты.
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