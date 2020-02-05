Армия и оружие
Российская газетаАрмия Сирии взяла под свой контроль город Саракиб
В сирийской провинции Идлиб правительственные войска вошли в город Саракиб, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал "Аль-Маядин".
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В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
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Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».
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Украина отказалась восстанавливать подачу воды в Крым
Украина не намерена восстанавливать водоснабжение Крыма, заявил в Facebook так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.
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66-летняя Елена Проклова показалась без макияжа
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Московская школьница отбилась от приставшего к ней полицейского-педофила при помощи самоката.
Экономика
Лукашенко заявил, что Минск готов покупать нефть у Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Минск готов покупать нефть у России по мировым ценам.
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Котировки «Яндекса» обновили исторический максимум
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Армия и оружие
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Как сообщает государственный телеканал Al-Ikhbariya, сирийская ПВО отражает ракетную атаку.
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В России предложили изменить правила использования шипованных шин
Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.
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«Вильярреал» проиграл в Кубке Испании клубу 2-го дивизиона
"Вильярреал" уступил "Мирандесу" в матче 1/4 финала Кубка Испании (2:4).
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«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus
На АвтоВАЗе начинается производство обновленной версии Lada Largus. У нее будет заводское обозначение FL.
Культура
Скончался актёр из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Спорт
Кроссовки Nike приравняли к допингу
Гаджеты
Защищённые российские смартфоны станут производить на Калужском заводе
В России начнется производство защищенных смартфонов и планшетов в Калуге: компания Mobile Inform Group (MIG) совместно с дочерними предприятиями "Ростеха" выпустят гаджеты, розничная цена которых будет составлять от 60 до 90 тысяч рублей.
Политика
Bloomberg: США задумались о выходе из соглашения ВТО по госзакупкам
Издание отмечает, что выход из соглашения может создать панику на рынке, так как это ограничит доступ иностранных компаний к рынку США на $837 млрд.
Политика
Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус восхитила поклонников новым фото в купальнике
Кристина Асмус опубликовала в своём аккаунте в Instagram новый снимок.
Армия и оружие
Эрдоган назвал атаку на турецких военных в Сирии «поворотным пунктом»
Атака на турецких военных со стороны сирийских правительственных сил стала поворотным моментом для Турции в Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Футбол
В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022
В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом
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