Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаАрмия Сирии взяла под свой контроль город Саракиб

В сирийской провинции Идлиб правительственные войска вошли в город Саракиб, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал "Аль-Маядин".
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