В сирийской провинции Идлиб правительственные войска вошли в город Саракиб, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал "Аль-Маядин".

Экономика России предрекли рост цен на жилье В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.

Политика Сенат США оправдал Дональда Трампа Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту.

Политика Украина отказалась восстанавливать подачу воды в Крым Украина не намерена восстанавливать водоснабжение Крыма, заявил в Facebook так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

Экономика Котировки «Яндекса» обновили исторический максимум Стоимость акций «Яндекса» на Московской бирже 5 февраля превысила 3000 руб. за бумагу, обновив исторический максимум.

Космос Астрономы составили каталог легких двойных белых карликов Белые карлики не имеют собственных термоядерных источников энергии, поддерживаются за счет давления вырожденных электронов и очень медленно остывают из-за небольшой площади поверхности.

Транспорт В России предложили изменить правила использования шипованных шин Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.

Авто «АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus На АвтоВАЗе начинается производство обновленной версии Lada Largus. У нее будет заводское обозначение FL.

Гаджеты Защищённые российские смартфоны станут производить на Калужском заводе В России начнется производство защищенных смартфонов и планшетов в Калуге: компания Mobile Inform Group (MIG) совместно с дочерними предприятиями "Ростеха" выпустят гаджеты, розничная цена которых будет составлять от 60 до 90 тысяч рублей.