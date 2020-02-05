Армия и оружие
REGNUMАрмия Сирии взяла селение с турецким наблюдательным постом
Селение в сирийской провинции Идлиб, где находится наблюдательный пост турецких сил, занято армией Сирии. Об этом сообщил 5 февраля арабский телеканал Al Arabiya. Речь идёт о деревне к востоку от города Саракиб.
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Происшествия
В Москве ребенок сбежал из детского сада и пошел домой
На северо-западе Москвы ребенок ушел из детского сада и отправился в сторону дома.
Шоу-бизнес
Футболист Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом
Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов в третий раз стал отцом. Его жена Анастасия Костенко родила дочь.
Происшествия
Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле
Мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости".
Общество
Двое военнослужащих не смогли оспорить взыскание 31 млн рублей за случайный пуск ракеты в Крыму
"Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции за исключением вопросов, касающихся порядка взыскания судебных расходов, изменив решение суда только в этой части", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в Ростове.
Происшествия
В Липецкой области две восьмиклассницы избили шестиклассницу
Кино
«Холоп» стал самым кассовым фильмом десятилетия в России
Как сообщает ToDay News Ufa, «Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории. Сборы киноленты перевалили за 3 млрд. рублей.
Политика
Киев признал неготовность к возвращению Крыма
"Постоянный представитель" президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что на сегодняшний день страна не готова к возвращению полуострова.
Шоу-бизнес
242-килограммовый сын Никаса Сафронова устроил фотосессию на море
Лука Затравкин устроил позитивную фотосессию во время отдыха в Африке.
Политика
Путин остановил кортеж и вышел к жителям Череповца
Во время рабочей поездки в Череповец президент не только встретился с общественностью, но и пообщался с жителями, которые ждали его у Череповецкого химико-технологического колледжа.
Здоровье
В Италии у женщины выросли волосы из десен
Речь идет о крайне редком медицинском случае, когда у женщины активно начали расти волосы десен.
Общество
Путин призвал наказывать аптеки за завышение цен на фоне коронавируса
Владимир Путин призвал отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на фоне распространения коронавируса 2019-nCoV из Китая.
Происшествия
В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Шоу-бизнес
Успенская находится на грани инсульта после скандала с дочерью
Певица Любовь Успенская находится в предынсультном состоянии после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной.
Политика
ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору о вагонах с Россией
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов.
Энергетика
Турция начала отказываться от российского газа
Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.
Политика
В Белоруссии снизилось число сторонников союза с Россией
За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4% до 40,4%, сообщает «Белсат TV» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
Политика
Сотрудники СБУ пришли с обыском на телеканал Коломойского
Связь с премьером Украины Александр Дубинский сообщил, что обыск на телеканале "1+1", который проводят сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), связан с делом о так называемой прослушке премьер-министра страны Алексея Гончарука.
Армия и оружие
Сирийская армия освободила город Саракиб, сообщил источник
"Сирийская армия полностью контролирует город Саракиб и окружает три турецких наблюдательных пункта", — сообщил источник.
Политика
Зеленский рассказал о судьбе полученных от «Газпрома» $2,9 млрд
Стало известно, на что Зеленский решил потратить $2,9 млрд, которые были получены от компании «Газпром» в рамках соглашения по продолжению транзита газа.
Здоровье
Несладкая жизнь: как отказ от сахара влияет на здоровье
Как показывают исследования МРТ, сахар стимулирует приток крови к мозгу и выделяется дофамин, то же самое происходит после приема наркотиков или алкоголя.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 оказался дороже, чем ожидалось
Ранее была предположение, что новинка будет иметь цену от 500 долларов, но делая выводы из новых данных минимальная стоимость нового смартфона будет 600 долларов, а цена устройства с 256 Гб примерно 742 доллара.