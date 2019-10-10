Министерство национальной обороны Турции сообщило о захвате обозначенных целей в ходе проводимой в Сирии антитеррористической операции. Об этом в четверг, 10 октября, говорится на странице военного ведомства в Twitter.

Армия Турции сообщила о захвате обозначенных целей в Сирии

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