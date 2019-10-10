Армия и оружие

ИзвестияИзвестияАрмия Турции сообщила о захвате обозначенных целей в Сирии

Министерство национальной обороны Турции сообщило о захвате обозначенных целей в ходе проводимой в Сирии антитеррористической операции. Об этом в четверг, 10 октября, говорится на странице военного ведомства в Twitter.
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Армия Турции сообщила о захвате обозначенных целей в Сирии

Известия05:28

В Турции объявили о захвате намеченных целей в Сирии

Московский Комсомолец05:05

Турция захватила обозначенные цели во время операции в Сирии

RT на русском04:09

Турция захватила обозначенные цели в рамках военной операции в Сирии

РЕН ТВ04:23

В Минобороны Турции заявили об уничтожении намеченных целей в Сирии

РИА Новости04:17

Анкара заявила о захвате обозначенных целей в Сирии

РБК04:56

В Турции заявили о захвате обозначенных целей в ходе операции в Сирии

ТАСС03:53
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Взгляд.ру 04:20
Политика

Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
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В австрийском Линце произошёл взрыв около аэропорта

Взрыв произошёл недалеко от аэропорта в австрийском Линце, передаёт телеканал N-TV.
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Минспорт ответил на все вопросы WADA о московской лаборатории

Глава Минспорта Павел Колобков напомнил, что WADA обратилось к российской стороне с просьбой дать разъяснение по 31 пункту относительно московской лаборатории.
Телеканал 360° 08 октября в 16:13
Здоровье

Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов

Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия».
Коммерсантъ 01:53
Футбол

Германия — Аргентина 2:2

Евро-футбол.ру вчера в 14:12
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В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей

В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM 08 октября в 04:28
Происшествия

Военный самолет Ан-12 аварийно сел в Екатеринбурге

Газета.Ru 03:23
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Скончалась вдова Анатолия Папанова

Не стало вдовы знаменитого актера Анатолия Папанова. Надежде Каратаевой было 93 года, сообщает телеграм-канал "112".
Московский Комсомолец 05:13
Армия и оружие

Трамп упрекнул курдов, что они не помогли США при высадке в Нормандии

Президент США Дональд Трамп припомнил курдам то, что они не помогли США во время высадки в Нормандии в 1944 году.
Вести.Ru 04:48
Авто

В Японии нашли склад, где Nissan Skyline продают дешевле нового iPhone

В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.
SpeedMe вчера в 16:31
Кино

Звезда «Аквамена» сыграет главную роль в новой «Матрице»

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Минюст объявил фонд Алексея Навального иностранным агентом

Как Минюст мотивировал признание ФБК иноагентом Министерство юстиции России внесло некоммерческую организацию "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
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В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло

Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
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Российскую журналистку Юлию Юзик освободили в Иране

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Умер художник Владимир Румянцев, создавший «Петербургских котов»

9 октября ушел из жизни петербургский художник Владимир Румянцев, известный своими картинами, посвященными котам Северной столицы.
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Президент России Владимир Путин призвал сделать форум "Россия — спортивная держава" ежегодным.
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Глава МВФ: корпоративный долг в мире превысил кризисный уровень

Рост мировой экономики рекордно замедлился, а корпоративный долг превысил показатели времён финансового кризиса, заявила 8 октября новая управляющая Международным валютным фондом (МВФ) Кристалина Георгиева в своей первой программной речи.
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Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде

Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Lenta.ru вчера в 10:55
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Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
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МВД предлагает штрафовать родителей курящих детей

Правительство обсуждает идею ввести административную ответственность для родителей, у которых курят несовершеннолетние дети.
Коммерсантъ вчера в 21:55
Армия и оружие

Сенаторы США предлагают ввести санкции против Турции

Как передает РИА Новости со ссылкой на Twitter республиканца Линдси Грэма, ряд ограничений предлагается ввести в отношении активов высшего руководства Турции, в том числе главы страны Реджепа Тайипа Эрдогана и ряда министров.
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Семак повторно женился в Италии

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак официально женился на своей возлюбленной Анне.
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Российский солдат заплатит миллионы рублей за сломанную артустановку

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В Саратове около тысячи людей ищут пропавшую 9-летнюю девочку

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