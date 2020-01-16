Происшествия

RT на русскомRT на русскомАрмия контролирует район у российского посольства в Бейруте

Армия и полиция взяли под контроль район вблизи российского посольства в Бейруте, где проходили беспорядки.
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Армия взяла под контроль район около российского посольства в Ливане

Телеканал 360°00:56

Армия взяла под контроль район у российского посольства в Бейруте

Российская газетавчера в 23:20

В Бейруте армия взяла под контроль район около российского посольства

РИА Новостивчера в 20:36

Армия контролирует район у российского посольства в Бейруте

RT на русскомвчера в 20:48

Гранаты со слезоточивым газом у посольства РФ в Бейруте. Полиция борется с демонстрантами

ТАССвчера в 18:01

В Бейруте не менее 35 человек пострадали в ходе столкновений с полицией

РБКвчера в 17:48

Район посольства РФ в Бейруте конролирует армия

REGNUM00:18
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Автоматически обработан 7041 источник, обновлено в 02:24, Ашберн
Экономика

Сдающих квартиры в аренду обяжут уплатить 200 млрд рублей налогов

Порядка 200 миллиардов рублей налогов ежегодно сможет получить государство в случае легализации сдающегося в наем жилья.
9111.ru вчера в 05:38
Политика

Путин создал рабочую группу по поправкам в Конституцию РФ

Президент РФ Владимир Путин создал рабочую группу, которая подготовит предложения о внесении поправок в Конституцию РФ.
REGNUM вчера в 14:49
Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
РИА Новости 02:18
Политика

Что дает предварительное торговое соглашение США и Китая

Ведомости 14 января в 16:40
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в суде в Новокузнецке

45-летний житель Кемеровской области открыл огонь в мировом суде Новокузнецка утром 16 января.
Газета.Ru 01:48
Политика

Путин обещал бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам

Выступая с посланием Федеральному собранию, президент Владимир Путин предложил подготовить и исполнить проект «Доступный интернет» – т. е. по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам.
Ведомости вчера в 16:56
Биатлон

Экхофф возглавила общий зачет Кубка мира после победы в спринте

Спорт-Экспресс вчера в 10:00
Политика

Владимир Путин решил доработать Россию конституционными изменениями и Михаилом Мишустиным

Владимир Путин решил доработать Россию конституционными изменениями и Михаилом Мишустиным Послание президента Владимира Путина, в котором ожидались главными новостями меры демографической поддержки, завершилось объявлением реформы системы власти в РФ — отказом от «суперпрезидентской» власти и созданием президентско-парламентской республики с новыми полномочиями Госсовета.
Коммерсантъ вчера в 15:52
Политика

Правительство будет тесно сотрудничать с парламентом, заявил Мишустин

Кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин заявил, что дальнейшую работу кабмина будет выстраивать при тесном сотрудничестве с парламентом, сообщила советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова.
РИА Новости 02:03
Политика

Появилось видео реакции министров на отставку правительства

Реакция российских министров на объявление об отставке правительства попала на видео.
Rambler News Service вчера в 09:43
Авто

Стала известна дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300

В основу внедорожника ляжет платформа «TNGA». Производитель обещает сохранить Land Cruiser 300 рамную конструкцию.
ГЛАС.RU 01:40
Политика

Путин запретил иностранное гражданство для российских чиновников

Путин подчеркнул, что главы субъектов федераций, министры, депутаты и судьи не должны иметь иностранного гражданства, а также вида на жительство в других странах, а также иных документов, позволяющих им проживать за границей.
Московский Комсомолец вчера в 05:11
Политика

Пресс-секретарь заявил, что Кадыров проходит курс лечения

«Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения, требующий медицинских процедур», — заявил Каримов.
RT на русском 00:10
Происшествия

Покойному Эпштейну на Виргинских островах предъявили новый иск

Судебный иск возбужден прокуратурой на Виргинских островах против покончившего жизнь самоубийством в тюрьме США финансиста Джеффри Эпштейна, 16 января сообщает Associated Press (AP).
Красная весна 00:37
Политика

Котюков назвал роспуск правительства неожиданностью

Роспуск правительства отчасти стал неожиданностью для и.о. министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова, но он продолжает работу.
РИА Новости 01:57
Общество

Два острова в Индонезии ушли под воду из-за повышения уровня моря

РБК 01:21
Происшествия

Сахалинские пограничники задержали у Курил японское промысловое судно

Сахалинские пограничники подтвердили данные о задержании в среду у Курильских островов японского промыслового судна: на его борту найдены неучтенные водные биологические ресурсы, сообщили РИА Новости в пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области.
РИА Новости вчера в 09:37
Политика

Пушков рассказал о польском предложении разделить Россию

Бывший советник президента США по национальной безопасности, поляк Збигнев Бжезинский предлагал России "разделиться на три части", заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.
Газета.Ru вчера в 18:33
Политика

Михаил Хазин перечислил задачи Михаила Мишустина в кресле премьера

Известный российский экономист Михаил Хазин изложил свой взгляд на те задачи, которые в первую очередь будет исполнять Михаил Мишустин в должности председателя правительства России.
Вестник Кавказа 01:58
Кино

Машков прокомментировал то, что «Дылда» не стала номинантом на «Оскар»

Ранее организаторы американской кинопремии сообщили, что фильм "Дылда" не вошел в число номинантов на "Оскар".
РИА Новости вчера в 20:47
Энергетика

Белоруссия начала поиск альтернатив российской нефти

Белоруссия отправила Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Балтии коммерческие предложения по закупке нефти, сообщает телеканал "360".
Народные новости 14 января в 20:09
Футбол

УЕФА назвал символическую сборную 2019 года

УЕФА опубликовал состав символической сборной 2019 года по версии футбольных болельщиков.
Metaratings вчера в 08:24
Политика

Послание Путина Федеральному собранию испугало Климкина

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин заявил о «большой тревоге» из-за предложений, сделанных президентом России Владимиром Путиным в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию.
Взгляд.ру 00:22
Гаджеты

MSI представила огромные видеокарты Radeon RX 5600 XT Gaming

Компания MSI решила выпустить сразу побольше разных видеокарт Radeon RX 5600 XT и представила четыре модели.
iXBT.com вчера в 12:21
Происшествия

Человек погиб в результате обрушения породы в Оренбургской области

Газета.Ru вчера в 23:25
Политика

В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского

В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.
РБК вчера в 16:43
Музыка

Весь мир отмечает день «The Beatles»

С 2001 года по решению ЮНЕСКО 16 января отмечается Всемирный день «The Beatles» (World Beatles Day). Дата праздника выбрана не случайно.
Парламентская газета вчера в 17:17
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании

Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
РИА Новости вчера в 14:30
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП под Саратовом

В результате столкновения двух автомобилей в Татищевском районе Саратовской области погибли четыре человека, ещё пятеро пострадали, передаёт Интерфакс со ссылкой на УГИБДД региона.
RT на русском 01:42
Происшествия

Участник инцидента с девочкой в Ленинградской области явился в полицию

Полицейские опросили водителя, ставшего участником инцидента с 10-летней девочкой в Новой Ладоге, которую силой пытались посадить в автомобиль, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:11
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