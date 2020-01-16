Происшествия
РИА НовостиСитуация у российского посольства в Бейруте остается напряженной
Обстановка на улице Корниш эль-Мазраа рядом с посольством России в Бейруте остается напряженной после столкновений полиции и демонстрантов, передает корреспондент РИА Новости.
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Территория у российского посольства в Ливане находится под контролем местной армии
Комсомольская правдавчера в 22:54
Бейрут захлестнули протесты. Полицию закидали мусором и петардами — видео
Телеканал 360°вчера в 20:38
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Политика
Путин предложил Медведеву новую должность после отставки правительства
Президент России Владимир Путин предложил Дмитрию Медведеву новую должность после ухода в отставку всего правительства страны.
Политика
Трамп хотел встретиться с Путиным до инаугурации
Авторы книги пишут, что Трамп настолько желал встретиться с российским лидером, что прекратил беседу с одним из своих кандидатов на пост госсекретаря, чтобы узнать дату встречи с Путиным, и может ли это случиться до инаугурации.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в суде в Кузбассе
Политика
В Госдепе США отреагировали на отставку правительства России
Глава пресс-службы Госдепа США Морган Ортагус прокомментировала отставку правительства России.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Политика
В США проголосовали за передачу статей импичмента Трампа в сенат
Палата представителей США проголосовала за передачу в сенат двух статей импичмента американского лидера Дональда Трампа.
Политика
Путин предложил внести серьезные изменения в Конституцию
Владимир Путин предложил предусмотреть в Конституции возможность наделения Совета Федерации полномочиями отправлять конституционных и верховных судей в отставку за серьезные нарушения и по представлению президента.
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам 50-градусные морозы в феврале
Россиянам пообещали 50-градусные морозы в феврале.
Шоу-бизнес
Влад Топалов перенес с начала года две операции
Армия и оружие
В Сирии заявили, что авиабазу в Хомсе атаковали самолеты ВВС Израиля
Израильские самолеты атаковали во вторник авиабазу Тифор (Т4) на востоке сирийской провинции Хомс, аэродрому нанесен материальный ущерб, сообщает сирийское государственное агентство САНА со ссылкой на официальный военный источник.
Происшествия
При обрушении породы на руднике под Оренбургом погиб рабочий
Один человек из числа рабочих погиб из-за обвала породы на руднике Гайского горно-обогатительного комбината в Оренбургском крае.
Политика
Кудрин предложил пересмотреть основания для отставки премьер-министра
Изменяя Конституцию РФ, необходимо строго определить основания, на которых президент имеет право снять председателя правительства с должности.
Музыка
Уитни Хьюстон будет посмертно включена в Зал славы рок-н-ролла
Американская певица Уитни Хьюстон, умершая в 2012 году, и рэпер The Notorious B.I.G. (1972–1997), будут посмертно включены в Зал славы рок-н-ролла в американском Кливленде.
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл намерен выступить против нее в суде со СМИ
Отец герцогини Сассекской Меган Томас Маркл намерен выступить против своей дочери в суде со средствами массовой информации.
Происшествия
В Ульяновской области в ДТП с автобусом пострадали 13 человек
В Ульяновской области автобус с пассажирами опрокинулся в кювет, в результате происшествия 13 человек получили травмы.
Общество
Путин предложил изменить порядок приема в медицинские вузы
Порядок приема в вузы по медицинским специальностям изменится в новом учебном году, 70% бюджетных мест по специальности «Лечебное дело» и 75% мест по направлению «Педиатрия» станут целевыми, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Политика
Кадыров проходит курс лечения, сообщил его пресс-секретарь
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Альви Каримов.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Космос
В центре Млечного пути обнаружены неизвестные объекты
Астрономы открыли сразу шесть объектов неизвестной природы, которые расположены в центре Млечного пути вблизи сверхмассивной черной дыры.
Политика
В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского
В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьера Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.
Политика
Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России
В качестве враждебных жестов в отношении Москвы со стороны Польши Разьны называет антироссийские санкции, о которых Польша постоянно говорит, блокирование газопровода "Северный поток — 2", а также снос памятников красноармейцам, противоречивший заключенному с Россией в 1994 году соглашению об охране мест памяти.
Авто
Стартовали продажи первого минивэна Lexus
Автомобильный бренд Lexus объявил об открытии горячих линий для приёма предварительных заказов на первый в своей истории минивэн Lexus LM300h.
Общество
Путин: страна вступила в напряженный демографический период
Глава государства отметил, что сейчас страна вступила в напряженный демографический период.
Экономика
В России впервые запущен сервис по онлайн-оплате квартир картами
Сбербанк впервые на российском рынке запустил онлайн-оплату жилой недвижимости, а также кладовых помещений и машино-мест с помощью банковских карт.
Общество
Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Экономика
Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год.
Происшествия
Двое детей погибли при пожаре в Иркутской области
Двое детей погибли и один пострадал при пожаре в частном доме в посёлке Большеворонежском в Иркутской области, Об этом 16 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Происшествия
В Подмосковье возбудили уголовное дело о торговле детьми
Смерть новорожденного ребенка обернулась уголовным делом, возбужденным против лиц, которые занимались вопросами суррогатного материнства и последующей отправкой детей в иностранные семьи.
Политика
В России будет сформировано новое правительство
В России будет сформирован новый кабинет министров. В среду Владимир Путин предложил должность премьер-министра Михаилу Мишустину.