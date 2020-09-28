Власти Карабаха заявили о подбитом самолете Азербайджана
Смотрите также
В Армении введена всеобщая мобилизация, объявлено военное положение
С 1 октября в Удмуртии меняется система выплаты пособий
Путин назвал меры по поддержке спроса на жилье реально работающими
Глава UFC Уайт раскритиковал Макгрегора за публикацию личной переписки
МИД России обвинил Twitter в цензуре
В Гидрометцентре предупредили об аномальной погоде зимой в России
Ротару и Пугачеву состарили с помощью нейросети
Минобороны Армении сообщило о наступлении Азербайджана в Карабахе
Нагорный Карабах сообщил о гибели еще 28 военных
Минобороны Армении сообщило о наступлении Азербайджана в Карабахе
Путин обратился к гражданам из-за ситуации с коронавирусом
Эрдоган заявил об «оккупации Арменией территорий Азербайджана»
ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР
Курс евро превысил 92 рубля впервые с 2016 года
Правительство Германии подтвердило встречу Меркель и Навального
В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста
СК предъявил обвинение сыну иркутского экс-губернатора Левченко
Роспотребнадзор назвал примерные сроки выхода на плато по коронавирусу
В Петербурге депутата задержали по подозрению в убийстве жены
Пресс-секретарь главы непризнанного Нагорного Карабаха Ваграм Погосян заявил, что армии удалось сбить самолет ВВС Азербайджана, сообщает «Интерфакс». По его словам, самолет был сбит в районе города Мартуни.В источнике
Подробнее о событии