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РБК
РБК

Власти Карабаха заявили о подбитом самолете Азербайджана

Пресс-секретарь главы непризнанного Нагорного Карабаха Ваграм Погосян заявил, что армии удалось сбить самолет ВВС Азербайджана, сообщает «Интерфакс». По его словам, самолет был сбит в районе города Мартуни.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Власти Карабаха заявили о подбитом самолете Азербайджана

РБК15:11
Взгляд.ру

В Карабахе заявили о сбитом самолете ВВС Азербайджана

Взгляд.ру14:47
Известия

Армения сообщила о сбитом азербайджанском Ан-2

Известия15:08
Комсомольская правда

Армия обороны Карабаха сбила азербайджанский самолет

Комсомольская правда14:18
Lenta.ru

Армия Карабаха сбила азербайджанский самолет

Lenta.ru14:16
РИА Новости

В Карабахе заявили, что сбили азербайджанский самолет

РИА Новости14:43
Газета.Ru

Стали известны подробности о сбитом самолете ВВС Азербайджана в Карабахе

Газета.Ru15:00

Фонд кино утвердил список фильмов для финансовой поддержки

Совет Фонда кино под председательством советника президента РФ Владимира Толстого принял решение о том, что поддержит 25 фильмов из числа проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний - лидеров отечественного кинопроизводства.
Фонд кино утвердил список фильмов для финансовой поддержки
Российская газета12:12

Роспотребнадзор заявил об ослаблении коронавируса

По мере распространения COVID-19 вирус ослабевает, поэтому вряд ли можно ожидать пессимистичного сценария развития ситуации с коронавирусной инфекцией, заявил РИА Новости замдиректора ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Роспотребнадзора Александр Горелов.
Российская газета10:01
247

С 1 октября в Удмуртии меняется система выплаты пособий

Как сообщает пресс-служба Администрации Глазова, если у вас уже есть карта «МИР» (на которую приходят пособия) или вы получаете пособие на сберкнижку или почтовым переводом, то никуда обращаться не нужно.
Город Глазов12:00
1

Ульяновский застройщик обвиняется в хищении 440 млн рублей дольщиков

На сайте Следственного комитета РФ сообщается в понедельник, что застройщик с января 2013 года по май 2019 года похитил 440 млн рублей, предназначенных для строительства жилого комплекса из семи многоквартирных домов.
Интерфакс - Россия03:43
5

США ввели ограничения против второй китайской технологической компании

В информагентстве The Washington Post, сославшись на документы американского Министерства торговли, заявили, что Соединенные Штаты решили ввести ограничения против компании SMIC из КНР, производящей полупроводники.
Discover24вчера в 03:11
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МИД России обвинил Twitter в цензуре

Министерство иностранных дел России воспринимает действия администрации социальной сети Twitter в отношении аккаунтов российских СМИ как цензуру, указано в официальном комментарии внешнеполитического ведомства.
Газета.Ru12:32
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КС РФ проверит запрет покидать место проживания в период пандемии

В запросе отмечается, что действующее законодательство наделяет органы государственной власти субъектов РФ полномочиями только "осуществлять меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод граждан, но не предусматривает возможности ограничивать эти права и свободы, в том числе и право граждан на свободу передвижения".
Интерфакс06:48
70

Ротару и Пугачеву состарили с помощью нейросети

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALLA PUGACHEVA (@ alla_orfey) 4 Сен 2020 в 2:00 PDT Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф посмотрел на предложенные журналистами телеканала НТВ снимки знаменитостей и рассказал, какие именно манипуляции с лицами Пугачевой и Ротару производили хирурги.
Невские Новости14:00