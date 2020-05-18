Армия и оружие
Lenta.ruАрмию Хафтара выбили с авиабазы у Триполи
Силы правительства национального согласия (ПНС) выбили Ливийскую национальную армию (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара с авиабазы у Триполи. Об этом сообщает эксперт аналитического центра «Атлантический совет» (Atlantic Council) Эмадеддин Бади в своем Twitter.
Читать в источнике
Оценить66
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7202 источника, обновлено в 04:42, Ашберн
Политика
Опубликована запись разговора Порошенко и Байдена о миллиардной взятке
На Украине была обнародована запись телефонного разговора бывшего вице-президента США Джо Байдена с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
Pravda.Ru вчера в 08:46
Общество
Голикова: 17 регионов могут частично снять ограничения из-за коронавируса
Голикова: на первый и следующие этапы снятия ограничения коронавируса могут перейти 17 регионов России Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 04:25
Экономика
В Минпромторге заявили о снижении цен на маски
Евтухов добавил, что после окончания пандемии цены на маски вернутся к своим прежним значениям, так как спрос на эти изделия упадет.
РБК вчера в 17:29
Общество
У Мосгорсуда требуют полной блокировки YouTube в России
5 июня Мосгорсуд рассмотрит иск против Google (владеет видеохостингом YouTube), поданный компанией Ontarget, разработчиком онлайн-тестов для подбора персонала.
Вести.Ru 01:20
Шоу-бизнес
Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа
Богданович сказал, что это фото было сделано в Майами, где у певицы ранее была дорогая недвижимость.
RuNews24.ru 18 мая в 01:42
Здоровье
139 человек за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области
Единственным не пораженным коронавирусом в Ростовской области остается Родионово-Несветайский район.
Kursk.com 04:35
Общество
Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм
К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
Общество
В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19
В Москве и в целом по стране количество выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило число новых зафиксированных случаев, следует из данных оперативного штаба.
РИА Новости 03:39
Происшествия
СК завел уголовное дело после крушения военного Ми-8 в Подмосковье
Уголовное дело о нарушении правил полетов возбудили после крушения военного вертолета Ми-8 в Подмосковье, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 04:10
Хоккей
Стали известны соперники сборной России на ЧМ-2021 по хоккею
Ранее стало известно, что сборная России по хоккею на Олимпийских играх 2022 года в Пекине сыграет в группе с Чехией и Швейцарией, ещё один соперник определится в квалификации, писал NEWS.ru.
News.ru 04:15
Общество
Депутат Демченко опроверг невыплаты медикам в Абинском районе Кубани
Ранее депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко объяснила проблемы с доплатами медикам за работу с больными COVID-19 «системной ошибкой» и пообещала разобраться в ситуации.
Политика Сегодня 18 мая в 13:40
Экономика
В России снизится размер ежемесячной накопительной пенсии
В России с 2021 года может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии, сообщают "Известия".
Газета.Ru 18 мая в 11:28
Общество
В ВОЗ сообщили о начале стабилизации ситуации с коронавирусом в России
«Похоже, что страна находится в фазе стабилизации», — отметила она. За последние сутки в России выявили 8784 случая коронавируса.
Известия 03:35
Общество
За сутки в России выявлено 9263 новых случая коронавируса
За сутки в России полностью выздоровел 5921 человек, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с COVID-19.Всего на сегодняшний день в России выявлен 299 941 случай коронавируса в 85 регионах.
Новгородские ведомости вчера в 03:42
Единоборства
Менеджер Нурмагомедова заявил об обещании Путина помочь отцу бойца
Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, рассказал об обещании Владимира Путина предоставить отцу и тренеру бойца Абдулманапу Нурмагомедову лучшее лечение.
РБК 04:05
Общество
Где в Самарской области нашли коронавирус за сутки
Региональный оперативный штаб опубликовал данные статистики по заболевшим коронавирусом в Самарской области за сутки.
ГТРК Самара 18 мая в 05:23
Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
Общество
Сергей Собянин: МФЦ откроются в Москве с 25 мая
Вечерняя Москва вчера в 11:18
Политика
Зеленский анонсировал нормандский саммит после окончания пандемии
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующая встреча лидеров стран нормандской четверки (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию ситуации на Донбассе состоится после окончания пандемии коронавируса.
РБК 04:36
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
Общество
Во Владимирской области обновили карту распространения коронавируса
Владимир, 18 мая 2020, 15:05 — REGNUM Оперативный штаб Владимирской области обновил информацию о новых случаях заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 18 мая в 08:05
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС
"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru вчера в 12:35
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко передала статуэтку «Женщина года» Маргарите Грачевой
Как сообщает РБК, телеведущая Региона Тодоренко передала статуэтку "Женщина года" Маргарите Грачевой, оставшейся без кистей рук по вине мужа.
Инфорос вчера в 14:38
Энергетика
Турции оказался не нужен российский газ
Российский газ оказался не нужен Турции из-за резкого увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ).
Lenta.ru 04:02
Политика
Экс-депутат Рады призвал потребовать от НАТО 200 миллиардов долларов
Экс-замглавы администрации бывшего президента Украины Петра Порошенко, бывший депутат Верховной Рады Андрей Сенченко заявил в эфире телеканала "Черноморская ТРК", что Киев имеет право на получение 200 миллиардов долларов от НАТО за участие в Будапештском меморандуме.
РИА Новости вчера в 19:06
Экономика
Bloomberg: Российская экономика сократилась на четверть за апрель
Аналитик Bloomberg Скотт Джонсон ожидает за второй квартал более значительного падения экономики России, чем во время мирового финансового кризиса.
Военное обозрение 04:39
Армия и оружие
США обеспокоены беспилотным режимом Су-57
РЕН ТВ вчера в 20:03
Происшествия
За сутки в Алтайском крае 40 человек заболели коронавирусом
По информации оперштаба на среду, 20 мая, за сутки в Алтайском крае еще у 40 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 03:34
Общество
Сбербанк выявил новые схемы мошенничества
Сбербанк обнаружил несколько новых схем мошенничества на фоне пандемии коронавируса, сообщил «РИА Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов.
Коммерсантъ вчера в 22:50