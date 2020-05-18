Силы правительства национального согласия (ПНС) выбили Ливийскую национальную армию (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара с авиабазы у Триполи. Об этом сообщает эксперт аналитического центра «Атлантический совет» (Atlantic Council) Эмадеддин Бади в своем Twitter.

Армию Хафтара выбили с авиабазы у Триполи

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