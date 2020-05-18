Армия и оружие
Lenta.ruАрмию Хафтара выбили с авиабазы у Триполи
Силы правительства национального согласия (ПНС) выбили Ливийскую национальную армию (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара с авиабазы у Триполи. Об этом сообщает эксперт аналитического центра «Атлантический совет» (Atlantic Council) Эмадеддин Бади в своем Twitter.
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Общество
Сбербанк выявил новые схемы мошенничества
Сбербанк обнаружил несколько новых схем мошенничества на фоне пандемии коронавируса, сообщил «РИА Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов.
Коммерсантъ вчера в 22:50
Здоровье
В Ульяновской области рассматривается вариант открытия детских садов
Разумеется, всюду – во всех учреждениях будет действовать обязательный «входной фильтр» — с измерением температуры, а также жесткий контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима и социальной дистанции.
Ульяновск.Экспресс 00:06
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
Здоровье
Более 540 жителей Москвы сдали плазму для пациентов с коронавирусом
RT на русском 00:55
Шоу-бизнес
В Лас-Вегасе нашли мертвыми актера из «Сумерек» и его девушку
Тело молодого человека принадлежит 30-летнему актеру Грегори Тайри Бойсу, который стал популярен благодаря картине «Сумерки».
RuNews24.ru вчера в 23:09
Энергетика
Стоимость нефти Brent поднялась выше $35 за баррель
Стоимость нефти Brent превысила $35 за баррель впервые с 9 апреля, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 18 мая в 10:48
Происшествия
В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8
Около деревни Захарово в Клинском районе Московской области вечером 19 мая разбился военный вертолет Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полет.
Газета.Ru вчера в 17:24
Экономика
Всемирный банк предрек крайнюю бедность 60 млн человек из-за пандемии
Падение мировой экономики из-за пандемии коронавируса приведет к тому, что около 60 млн человек в мировом масштабе могут дойти до состояния крайней бедности, заявил глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс.
Интерфакс вчера в 21:39
Культура
Программу Михалкова «Бесогон» снова сняли с эфира
Ранее сообщалось о том, что этот выпуск был снят с эфира – на следующий день после показа, состоявшегося 1 мая.
Новые Известия вчера в 08:05
Общество
В Подмосковье военным выделили квартиры в металлических контейнерах
Znak.com вчера в 16:55
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Политика
В партии Порошенко отреагировали на запись его разговора с Байденом
В партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») назвали «российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью», аудиозапись якобы разговора Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, обнародованную депутатом рады Андреем Деркачем.
Известия вчера в 17:56
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости вчера в 15:33
Общество
Промышленности и банкам дадут полгода для перехода на отечественное ПО
Как КИИ переводят на отечественное Порядок перехода на отечественное оборудование и ПО, а также требования к ним до 1 сентября должно утвердить правительство.
РБК вчера в 23:00
Политика
Bloomberg внесло правку в статью о койко-местах в России после критики
Американское издание Bloomberg внесло правку в статью о числе больничных коек в России после требования российского посольства в США опровергнуть недостоверные данные.
RT на русском вчера в 23:20
Экономика
Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 правительство России утвердило для арендодателей отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей.
Коммерсантъ 18 мая в 12:31
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
Общество
Сотрудники склада сети «Красное и белое» отстранены от работы
Екатеринбург, 19 мая 2020, 16:49 — REGNUM В Свердловской области 635 сотрудников склада «Абсолют» торговой сети «Красное и белое» отстранены от работы.
REGNUM вчера в 09:49
Происшествия
В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 человека
23 человека заразились коронавирусом в Ракитянском районе Белгородской области после контакта с парикмахером.
Коммерсантъ вчера в 12:48
Общество
В Кузбассе зафиксировали 23 новых случая коронавируса
Наибольшее число заболевших за сутки зафиксировано в Новокузнецке — 8. По информации губернатора, все 23 пациента изолированы и получают лечение.
Известия 01:06
Экономика
ФНС подготовила систему освобождения от налогов пострадавшего бизнеса
Федеральная налоговая служба (ФНС) подготовила информационную систему, которая позволит обеспечить освобождение от уплаты налогов за второй квартал текущего года компаний, пострадавших от последствий пандемии коронавируса.
ТАСС вчера в 09:23
Кино
На канале «Россия 1» прошла премьера сериала «Разбитое зеркало»
На канале «Россия 1» 18 мая состоялась премьера остросюжетного сериала «Разбитое зеркало».
Киноафиша России вчера в 07:44
Шоу-бизнес
Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Пугачевой
Муж певицы, юморист и телеведущий Максим Галкин, показал соответствующие кадры на своей официальной странице в Instagram.
NewInform вчера в 03:09
Футбол
Фарфан ответил, когда завершит карьеру
Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан, у которого ранее диагностировали коронавирус, рассказал, когда планирует завершить карьеру.
Спорт-Экспресс 00:12
Происшествия
Сестры Хачатурян обратились в ООН с просьбой защитить их права
Вечерняя Москва 00:57
Политика
Трамп поставил ВОЗ жёсткий ультиматум
Президент США Дональд Трамп направил письмо директору Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросу Аданому Гебрейесусу.
News.ru вчера в 00:20
Армия и оружие
Малый ракетный корабль «Павловск» будет заложен летом 2020 года
Четвертый по счету малый ракетный корабль "Павловск" проекта 22800 для Тихоокеанского флота (ТОФ), вооруженный крылатыми ракетами "Калибр", заложат летом 2020 года, сообщил в среду в интервью "Красной звезде" командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц.
ТАСС вчера в 17:25
Гаджеты
Камера наблюдения Xiaomi Mi Camera SE PTZ стоит $20
Китайская компания Xiaomi анонсировала «умную» камеру видеонаблюдения Mi Camera SE PTZ, предназначенную для использования внутри помещений.
3DNews 00:03