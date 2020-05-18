Армия и оружие
Lenta.ruАрмию Хафтара выбили с авиабазы у Триполи
Силы правительства национального согласия (ПНС) выбили Ливийскую национальную армию (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара с авиабазы у Триполи. Об этом сообщает эксперт аналитического центра «Атлантический совет» (Atlantic Council) Эмадеддин Бади в своем Twitter.
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Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Происшествия
В США посетитель кафе выстрелил в повара из-за просьб надеть маску
Работники одного из кафе сети Waffle House сообщили полиции, что после полуночи 14 мая к ним пришел посетитель без маски, который позже был опознан как 27-летний Келвин Уотсон.
ИА Красная Весна 02:30
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
Здоровье
Эффективность препарата Avigan для лечения COVID-19 проверили в Японии
Эффективность в лечении коронавирусной инфекции в рамках клинических испытаний не проявляет противовирусный препарат Avigan, что снижает его шансы на одобрение в Японии до конца месяца, 19 мая сообщил Kyodo News источник, знакомый с ситуацией.
ИА Красная Весна вчера в 14:58
Общество
Ontarget подала в Мосгорсуд иск о безвременной блокировке YouTube
Принадлежащий Google видеосервис YouTube может быть навсегда заблокирован в России по требованию компании – разработчика тестов для оценки персонала Ontarget, подавшей иск в Мосгорсуд.
Ведомости вчера в 23:56
Шоу-бизнес
Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Пугачевой
Муж певицы, юморист и телеведущий Максим Галкин, показал соответствующие кадры на своей официальной странице в Instagram.
NewInform вчера в 03:09
Здоровье
У пациента красноярского онкодиспансера нашли коронавирус
В отделении противоопухолевой лекарственной терапии красноярского онкодиспансера выявили пациента с коронавирусом, сообщили в пресс-службе учреждения.
Newslab.ru 02:07
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ вчера в 03:38
Политика
Путин предотвратил госпереворот, отправив Медведева в отставку
Владимир Путин в январе отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева, и дал старт большой политической реформе, чтобы предотвратить государственный переворот в стране.
Свободная Пресса 18 мая в 07:11
Общество
Мясников пофилософствовал о коронавирусе фразой «Кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников пофилософствовал о коронавирусе в эфире программы «Спасибо, доктор!», опубликованной на YouTube-канале «Соловьев LIVE».
Lenta.ru вчера в 18:36
Здоровье
Назван самый полезный растительный продукт для сердца
Газета Кемерова 18 мая в 06:22
Политика
Путин назвал документ правительства причиной сбоев с выплатами врачам
Более тщательный подход к формулировке норм постановления правительства о выплатах работающим с больными коронавирусной инфекции COVID-19 медикам помог бы избежать возникших в последние недели проблем.
РБК вчера в 11:07
Происшествия
КРЭТ заявил о кампании дискредитации после пожаров в больницах
Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех") заявляет, что после пожаров в больницах Москвы и Петербурга стал целью "массированной информационной кампании" с целью дискредитации.
РИА Новости 02:09
Армия и оружие
Новый член ядерного клуба: Польша может получить ядерное оружие
Если в Польше появится ядерное оружие НАТО под управлением США, тогда ничего не остается, как появление ракет средней и малой дальности, оснащенных ядерным оружием, в Калининграде.
Ридус 18 мая в 17:17
Политика
На Украине возбудили новое дело о госизмене против Порошенко
Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении против бывшего президента страны Петра Порошенко.
Городовой 02:53
Общество
В Свердловской области продлили до 25 мая режим ограничительных мер
В Свердловской области действие большей части ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции, продлили до 25 мая.
Известия 18 мая в 12:17
Здоровье
Минздрав поддержал идею повышения возраста продажи алкоголя до 21 года
Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай заявил, что ведомство поддерживает инициативу о повышении минимального возраста продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.
RT на русском вчера в 08:25
Энергетика
Россия увеличила импорт бензина из Белоруссии
Россия в апреле увеличила импорт бензина из Белоруссии, пишет ценовое агентство Аrдиs.
Газета.Ru 18 мая в 12:19
Политика
Bloomberg исправило статью после критики посольства России
Американское агентство Bloomberg внесло правку в опубликованную на его сайте статью о распространении коронавируса в России после критики со стороны российского посольства в США.
РИА Новости 00:16
Общество
В Подмосковье военным выделили квартиры в металлических контейнерах
Znak.com вчера в 16:55
Экономика
Аэропортам заплатят за потерянных пассажиров
Правительство компенсирует им по 195,4 руб. на человека Российские аэропорты во втором квартале получат компенсации из расчета 195,4 руб. на каждого утраченного пассажира по сравнению со вторым кварталом 2019 года.
Коммерсантъ вчера в 17:52
Общество
Минпросвещения рекомендовало начать сезон детских лагерей с 1 июля
Минпросвещения на заседании комитета СФ по социальной политике рекомендовало регионам начать сезон детских оздоровительных лагерей с 1 июля, исходя из эпидемиологической обстановки и с учетом правил санбезопасности.
BFM.ru вчера в 09:10
Здоровье
Более 540 жителей Москвы сдали плазму для пациентов с коронавирусом
Более 540 жителей Москвы сдали плазму крови для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в столичной мэрии.
RT на русском 00:55
Армия и оружие
Индия и Китай усилили военный контингент в Ладакхе
Нью-Дели, 19 мая 2020, 13:10 — REGNUM Индийские и китайские подразделения переброшены в область Ладакх к линии фактического контроля, заменяющей границу между странами.
REGNUM вчера в 06:10
Общество
В Нидерландах человек заразился коронавирусом от норки
Случай передачи коронавирусной инфекции от норки человеку был зафиксирован на звероводческой ферме в Нидерландах, передает агентство Рейтер со ссылкой на письмо министра сельского хозяйства страны парламенту.
РИА Новости вчера в 19:47
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
Общество
Туризм в России начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
В некоторых регионах России туризм начнет выход из режима ограничений уже с 1 июня, сообщили в Ростуризме.
Газета.Ru 01:42
Общество
В Петербурге запретили прощание с умершими
Власти Санкт-Петербурга с 12 мая запретили проводить ритуальные церемонии прощания со всеми умершими, вне зависимости от диагноза смерти.
Газета.Ru вчера в 09:09
Политика
Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу
Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ вчера в 18:02
Происшествия
Шестой пациент умер от коронавируса в Алтайском крае
Смерть горожанина стала шестой в Алтайском крае среди пациентов с подтвержденным COVID-19.Всего в регионе 1054 человека с установленным коронавирусом, включая 132 детей, выздоровели 546 человек.
Kursk.com 01:59