Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаАрмию США признали неготовой к войне с Россией и КНР

Военные аналитики США ломают голову над тем, что противопоставит Пентагон армиям России и Китая в случае войны. Издание Foreign Policy озабочено тем, что армия США не готова противостоять угрозам, исходящим от России и Китая.
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с чего всё началось
В случае захвата Россией Прибалтики США могут нанести удар по российским войскам в Крыму или Сирии, пишет
 журнал Foreign Policy в материале о месте США в возможной войне сверхдержав.
РБК04:13

Подробнее о событии

Россия отреагировала на возможность нападения США на Крым и Дальний Восток

Lenta.ru04:03

В Совфеде назвали бредом сумасшедшего сообщения о «нападении» США на РФ и Китай

Газета.Ru03:48

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ИноСМИвчера в 06:16

СМИ рассказали о разработке США планов атаки на Крым и Дальний Восток

Известия02:28

Американский журнал рассказал о рассматриваемой США стратегии нападения на Крым

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Нападение США на Россию или Китай приведет к катастрофе, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 23:48

СМИ: США планируют нападение на Крым

URA.Ru01:33
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Политика

Путин рассказал о финансировании первичного звена здравоохранения

Вопрос увеличения финансирования первичного звена здравоохранения за счет средств, которые были выделены на стационары, надо обдумать, правильнее увеличивать объемы финансирования первичного звена, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 07:03
Происшествия

Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми

Пресс-служба СК РФ уточняет в четверг, что 30 октября в одном из детских садов города Ухты во время тихого часа умерла 5-летняя девочка.
Интерфакс 08:21
Происшествия

Солдат-срочник найден повешенным в воинской части под Калугой

Газета.Ru 05:47
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
Культура

Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

Lenta.ru 03:02
Технологии

В Китае с ноября запустят национальную сеть 5G

По данным на конец сентября, три основные сотовых оператора по всей стране установили более 80 тыс. базовых станций 5G, к концу года их число вырастет до 130 тыс. Напомним, что первой в мире национальную сеть пятого поколения в апреле этого года запустила Южная Корея.
Telesputnik.ru 08:09
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова станут родителями в четвертый раз

Оксана и Джиган планировали улететь с девочками за границу, воспользовавшись каникулами дочерей, однако супруги не успели купить билеты.
Вокруг ТВ 04:47
Армия и оружие

Загоризонтные РЛС «Подсолнух» развернули на трех направлениях

«Подсолнух» относится к числу так называемых загоризонтных РЛС с поверхностной волной – позволяющих обнаруживать сотни объектов на расстоянии в тысячи километров, то есть находящихся за радиогоризонтом.
Взгляд.ру вчера в 01:17
Экономика

Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

Кого кредитовали российские банки последние два года 39,5 млн человек, или больше половины работающих россиян (54%) сейчас имеют кредиты, подсчитал ЦБ, опираясь на данные крупнейших бюро кредитных историй.
РБК 05:42
Экономика

Выручка Apple составила $64 млрд

Компания Apple отчиталась о квартальной выручке — она выросла на 2% и составила $64 млрд.
Коммерсантъ вчера в 23:54
Происшествия

Видео издевательств над стрелком из военной части оказалось фейком

Издание Lenta.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах опубликовало видео, на котором, предположительно, сослуживцы издеваются над Рамилем Шамсутдиновым.
РБК 05:13
Кино

Бекмамбетов раскритиковал блогера BadComedian

News.ru 06:44
Здоровье

Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах

По данным Минздрава, в 31-м регионе увеличилось число врачей. В Хакасии произошел рост на 313% — с 1862 до 8476.
РБК 01:30
Общество

В Нью-Йорке решили запретить фуа-гра

Городской совет Нью-Йорка 30 октября принял закон, в соответствии с которым с 2022 года в городе будет запрещено продавать фуа-гра.
РБК 06:17
Экономика

Калининградцы смогут самостоятельно формировать собственную пенсию

Минфин и Банк России представили новую систему пенсионных накоплений С середины 2021 года россияне смогут формировать самостоятельно собственную пенсию через «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
Калининград 24 06:43
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 14:04
Транспорт

Первые два диаметра МЦД планируют запустить 21 ноября

Первые два диаметра МЦД планируют запустить 21 ноября, сообщила журналистам первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.
РИА Новости 07:36
Политика

НАТО не намерено учитывать мнение России о вступлении Украины в альянс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия «не имеет голоса» в вопросе вступления Украины в Североатлантический альянс.
RT на русском вчера в 23:59
Космос

NASA: изменение климата происходит из-за смещения орбиты Земли

Еще в 1958 году NASA провели исследование воздействия изменения орбиты Земли и её оси на климат планеты.
Территория новостей 28 октября в 11:56
Политика

Зеленский пообещал ускорить подготовку Украины к членству в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности ускорить подготовку своей страны к членству в НАТО.
ФАН 06:25
Общество

Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году

Согласно документу, самое большое повышение тарифов ждет Чеченскую республику.
Газета.Ru 01:22
Политика

Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике

Lenta.ru вчера в 16:50
Армия и оружие

Российская «Булава» не может стрелять на запад

Напомним, что разработкой ракеты МБР Р-30 «Булава-30», способной нести ядерный заряд, занимались специалисты Московского института теплотехники.
ГЛАС.RU 02:52
Шоу-бизнес

Вележева призналась, что выпила на борту самолета бокал вина

ТК Звезда 07:22
Экономика

В каких городах России подешевело вторичное жилье

Средние цены на вторичном рынке недвижимости в России перешагнули уровень 2014 года на 4 процента.
Российская газета 08:14
Общество

Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября

В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
Политика

В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом

Донецк готов к проведению взаимного обмена заключенными с Киевом по формуле «52 на 85», заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
Взгляд.ру 07:49
Политика

Рогозин заявил о завышенных ожиданиях россиян от «Роскосмоса»

Мнение россиян о потенциале страны в космосе не соответствует возможностям госкорпорации «Роскосмос».
Gazeta.SPb 06:21
Общество

Квартиры площадью 11 квадратных метров появились в продаже в Москве

Интерфакс 04:45
Космос

Новая карликовая планета обнаружена в Солнечной системе

Космическое тело Гигея из главного пояса астероидов имеет все необходимые параметры, чтобы называться шестой карликовой планетой Солнечной системы.
Мойка78 28 октября в 20:24
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