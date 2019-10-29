Армия и оружие
ИзвестияАрмию США сочли слабо подготовленной к противостоянию с Россией и КНР
Американская армия слабо подготовлена к противостоянию с такими «серьезными угрозами» как Россия и Китай, пишет Foreign Policy. Издание отмечает, что США в настоящее время пытаются подготовиться к «эпохе великодержавного соперничества».
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Американский журнал рассказал о рассматриваемой США стратегии нападения на Крым
Московский Комсомолец00:31
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Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Lenta.ru 29 октября в 16:05
Происшествия
Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП под Москвой
Первый замглавы Минздрава Крыма Валентин Савченко попал в ДТП в Подмосковье, сообщают источники.
Газета.Ru 03:24
Наука
Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом
Специалисты провели исследование и выяснили, что самым вредным продуктом является мясо.
Газета DAILY 29 октября в 10:24
Хоккей
Задоров вызвал на бой игроков скамейки «Флориды»
Российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров спровоцировал массовую драку в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой».
Sportbox.RU 03:41
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Транспорт
Опубликовано расписание поездов через Крымский мост
Опубликовано и расписание поезда № 7 Санкт-Петербург - Севастополь, который будет следовать из северной столицы в город-герой 43 часа 25 минут, а обратно - 42 часа 25 минут.
Российская газета 04:24
Общество
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Газета.Ru вчера в 07:36
Политика
Опубликована характеристика КГБ на Путина
Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на нынешнего президента Владимира Путина, который с 1975 года служил в ведомстве.
Газета.Ru 03:19
Общество
«Роскосмос» запланировал осуществить пуск еще 29 ракет до конца года
Еще 29 пусков ракет космического назначения будет осуществлено до конца года.
Известия 05:01
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 14:04
Армия и оружие
«Азов» и «Нацкорпус» выполнили ультиматум Зеленского по Золотому: «Не хотим испытывать нервы», - заявление
Руководитель киевской ячейки "Нацкорпуса" Сергей Тамарин заявил, что пока представители его организации останутся в Золотом для контроля за ситуацией, передает Российский Диалог.
Российский Диалог 05:00
Футбол
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка английской лиги
Завершилась жеребьевка четвертьфинальной стадии Кубка английской лиги.
Sport24.ru 04:56
Политика
Полиция Украины усилила патрулирование в Золотом
Патрули полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины в усиленном порядке работают в районе Золотого в Донбассе, сообщает пресс-служба Нацполиции.
RT на русском 04:48
Армия и оружие
Немецкая армия получила первый танк Leopard 2A7V
Как сообщает блог bmpd, 29 октября компания Krauss-Maffei Wegmann передала немецкой армии первый основной боевой танк Leopard 2A7V.
Naked Science вчера в 09:43
Кино
Раскрыта личность обладателя кофейного стаканчика из «Игры престолов»
ИА InterMedia 05:01
Происшествия
В Петербурге прошла панихида по погибшим в крушении А321 над Синаем
Панихиду по погибшим в авиакатастрофе российского авиалайнера А321 над Синайским полуостровом в 2015 году отслужили в четверг утром в Троице-Измайловском соборе в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 01:45
Экономика
Бизнес-центр на Петроградке продали за полмиллиарда рублей
АиФ Санкт-Петербург 05:00
Происшествия
Более 60 человек погибли в Пакистане в результате пожара в поезде
По меньшей мере 65 человек стали жертвами пожара в пассажирском поезде, следовавшем из Карачи в город Равалпинди на севере Пакистана, десятки пострадали.
RT на русском 03:59
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° вчера в 06:20
Армия и оружие
Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади
Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
REGNUM вчера в 18:50
Общество
Утвержден рост тарифов ЖКХ в России
В Москве во втором полугодии 2020 года плата за услуги ЖКХ вырастет в среднем на пять процентов, следует из распоряжения премьер-министра России Дмитрия Медведева.
Lenta.ru вчера в 10:19
Экономика
Акции «Газпрома» выросли до максимума с 2008 года
На Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,33% и поднялась до отметки 259 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов.
РБК вчера в 06:13
Кино
Создатели «Игры престолов» могли рассказать о происхождении джедаев
У создателей "Игры престолов" Дэвида Бениоффа и Д.Б. Уайсса была амбициозная задача - вывести сагу "Звездные войны" на совершенно новый уровень, полностью ликвидировав ее "зависимость" от истории семейства Скайуокеров.
Kinonews.ru 04:12
Общество
Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября
В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
Общество
Вдова Кобзона банкротит бизнесмена, который брал в долг у ее мужа
РЕН ТВ вчера в 21:05
Политика
Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами
Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
RT на русском вчера в 15:05
Происшествия
Пятилетний ребенок скончался в детском саду в Коми
В детском саду города Ухта (республика Коми) умер пятилетний ребенок.
Известия вчера в 16:35