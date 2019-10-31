Армия и оружие

ИзвестияИзвестияАрмию США сочли слабо подготовленной к противостоянию с Россией и КНР

Американская армия слабо подготовлена к противостоянию с такими «серьезными угрозами» как Россия и Китай, пишет Foreign Policy. Издание отмечает, что США в настоящее время пытаются подготовиться к «эпохе великодержавного соперничества».
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Армию США сочли слабо подготовленной к конфликту с Россией и КНР

News.ruвчера в 23:19

Американский журнал рассказал о рассматриваемой США стратегии нападения на Крым

Московский Комсомолец00:31

СМИ сообщили о возможном нападении США на Крым и Дальний Восток

Газета.Ruвчера в 23:58

СМИ: в США рассматривают стратегии нападения на Крым и Дальний Восток

РИА Новостивчера в 23:48

СМИ: США планируют нападение на Крым

URA.Ru01:33

Армию США сочли слабо подготовленной к противостоянию с Россией и КНР

Известиявчера в 19:26

Foreign Policy (США): США могут проиграть в войне великих держав (Foreign Policy)

ИноСМИвчера в 06:16
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 02:28, Вашингтон
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

РБК вчера в 14:04
Происшествия

Вдова Кобзона банкротит бизнесмена, который брал в долг у ее мужа

РЕН ТВ вчера в 21:05
Общество

Ректор ВШЭ раскритиковал сотрудника за высказывания о русском языке

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов упрекнул профессора факультета гуманитарных наук вуза Гасана Гусейнова, опубликовавшего в Facebook запись с негативными оценками русского языка, в некорректном для преподавателя поведении в социальной сети.
ТАСС вчера в 06:58
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Врач объяснил полезность тыквы для 80% россиян

Профиль вчера в 05:53
Происшествия

Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова

Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС вчера в 14:05
Общество

Сегодня Церковь вспоминает евангелиста Луку

Саратов 24 01:35
Происшествия

Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек

Двадцать пять человек погибли в результате пожара в поезде в Пакистане, 30 пострадали, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на полицию.
РИА Новости 00:52
Армия и оружие

Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади

Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
REGNUM вчера в 18:50
Происшествия

Медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном» ребенке под Кировом

Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого под Кировом мальчика, признал на допросе свою ошибку.
РЕН ТВ вчера в 14:45
Происшествия

В ДТП в Москве погиб чиновник Минздрава Крыма

BFM.ru 02:24
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз

Уралинформбюро вчера в 08:41
Политика

В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

РБК вчера в 22:36
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 ноября

Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Известия вчера в 17:02
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° вчера в 06:20
Экономика

ВЭБ.РФ профинансирует поставки «Аэрофлоту» в лизинг 100 самолетов SSJ

ТАСС вчера в 09:53
Политика

Зеленский обсудил с Меркель Донбасс и газ

Свободная Пресса 02:05
Политика

Путин прилетел в Венгрию на встречу с Орбаном

РБК вчера в 12:23
Политика

Президент Чили отменил саммит АТЭС из-за беспорядков в стране

Президент Чили Себастьян Пиньера отменил саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и форум ООН по изменению климата СОР 25.
Москва 24 вчера в 11:10
Экономика

В России впервые за пять лет сократился рынок интернет-пиратства

Рынок интернет-пиратства в России в 2019 году впервые за 5 лет сократился - до 63,5 миллиона долларов, при этом желание россиян смотреть нелегально распространяемые фильмы и сериалы выросло, говорится в сообщении международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.
РИА Новости 02:05
Происшествия

Мать девочки, погибшей в турецком бассейне, обвинили в ее гибели

Суд Турции включил в число обвиняемых в гибели 12-летней россиянки, которую засосало в трубу бассейна, ее мать.
Свободная Пресса 29 октября в 01:22
Общество

Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры

Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК вчера в 17:00
Армия и оружие

В США отобрали три способа уничтожения супероружия России

Существуют три способа, при помощи которых США могли бы нивелировать исходящую от крылатых ракет Китая и России угрозу, пишут в Defense News военные аналитики Брэдли Боумен и Эндрю Габель.
Lenta.ru вчера в 17:17
Шоу-бизнес

Беременная Анастасия Костенко устроила королевскую фотосессию

Несмотря на красивые снимки, текст, которым Костенко сопроводила публикацию, заставил некоторых задуматься.
ГлобалМСК.ру 29 октября в 09:13
Энергетика

Нефть подешевела на данных о росте запасов

По данным минэнерго США, запасы нефти в стране на неделе, завершившейся 25 октября, увеличились на 5,7 млн баррелей (прогноз был +0,5 тыс. баррелей).
REGNUM 01:13
Армия и оружие

Состоялся тестовый запуск ракеты «Булава» на подлодке «Князь Владимир»

По информации Министерства обороны России, атомная подводная лодка «Князь Владимир» осуществила первый запуск баллистической ракеты «Булава».
Восток-Медиа вчера в 09:42
Здоровье

«ДиХлеб» предлагает новаторские продукты

Именно стевию, выращенную в Крыму, применяют в производстве хлеба Сахар 0% в компании ДиХлеб.
ДЕЛА.ru 01:17
Происшествия

Мощное землетрясение произошло на Филиппинах

На Филиппинах зарегистрировано землетрясение силой в 6,8 баллов. Информации об угрозе цунами пока не поступало.
Свободная Пресса 28 октября в 22:09
Общество

Россиян уведомят о попытках заочных сделок с их недвижимостью

Федеральный закон, направленный на защиту россиян от мошенников при заочных сделках с недвижимостью с использованием электронной подписи, вступил в силу 13 августа 2019 года, сообщает ТАСС.
News.ru 01:55
Культура

Светлаков заявил о закрытии «Прожекторперисхилтон» из-за цензуры

Юмористическая программа «Прожекторперисхилтон», выходившая в эфире «Первого канала» с 2008 по 2012 год, закрылась из-за формата телеканала, не позволяющего шутить на темы, которые отсутствуют в мейнстримовских медиа.
РБК 02:00
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Отец Нурмагомедова рассказал о скором завершении карьеры Хабиба

Отец российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов — рассказал о скором завершении карьеры сына.
Телеканал 360° 02:20
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