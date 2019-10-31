Армия и оружие
ИзвестияАрмию США сочли слабо подготовленной к противостоянию с Россией и КНР
Американская армия слабо подготовлена к противостоянию с такими «серьезными угрозами» как Россия и Китай, пишет Foreign Policy. Издание отмечает, что США в настоящее время пытаются подготовиться к «эпохе великодержавного соперничества».
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Американский журнал рассказал о рассматриваемой США стратегии нападения на Крым
Московский Комсомолец00:31
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 02:28, Вашингтон
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
РБК вчера в 14:04
Происшествия
Вдова Кобзона банкротит бизнесмена, который брал в долг у ее мужа
РЕН ТВ вчера в 21:05
Общество
Ректор ВШЭ раскритиковал сотрудника за высказывания о русском языке
Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов упрекнул профессора факультета гуманитарных наук вуза Гасана Гусейнова, опубликовавшего в Facebook запись с негативными оценками русского языка, в некорректном для преподавателя поведении в социальной сети.
ТАСС вчера в 06:58
Здоровье
Врач объяснил полезность тыквы для 80% россиян
Профиль вчера в 05:53
Происшествия
Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова
Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС вчера в 14:05
Общество
Сегодня Церковь вспоминает евангелиста Луку
Саратов 24 01:35
Происшествия
Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
Двадцать пять человек погибли в результате пожара в поезде в Пакистане, 30 пострадали, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на полицию.
РИА Новости 00:52
Армия и оружие
Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади
Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
REGNUM вчера в 18:50
Происшествия
Медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном» ребенке под Кировом
Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого под Кировом мальчика, признал на допросе свою ошибку.
РЕН ТВ вчера в 14:45
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз
Уралинформбюро вчера в 08:41
Политика
В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина
РБК вчера в 22:36
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Известия вчера в 17:02
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° вчера в 06:20
Политика
Зеленский обсудил с Меркель Донбасс и газ
Свободная Пресса 02:05
Политика
Путин прилетел в Венгрию на встречу с Орбаном
РБК вчера в 12:23
Политика
Президент Чили отменил саммит АТЭС из-за беспорядков в стране
Президент Чили Себастьян Пиньера отменил саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и форум ООН по изменению климата СОР 25.
Москва 24 вчера в 11:10
Экономика
В России впервые за пять лет сократился рынок интернет-пиратства
Рынок интернет-пиратства в России в 2019 году впервые за 5 лет сократился - до 63,5 миллиона долларов, при этом желание россиян смотреть нелегально распространяемые фильмы и сериалы выросло, говорится в сообщении международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.
РИА Новости 02:05
Происшествия
Мать девочки, погибшей в турецком бассейне, обвинили в ее гибели
Суд Турции включил в число обвиняемых в гибели 12-летней россиянки, которую засосало в трубу бассейна, ее мать.
Свободная Пресса 29 октября в 01:22
Общество
Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры
Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК вчера в 17:00
Армия и оружие
В США отобрали три способа уничтожения супероружия России
Существуют три способа, при помощи которых США могли бы нивелировать исходящую от крылатых ракет Китая и России угрозу, пишут в Defense News военные аналитики Брэдли Боумен и Эндрю Габель.
Lenta.ru вчера в 17:17
Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Костенко устроила королевскую фотосессию
Несмотря на красивые снимки, текст, которым Костенко сопроводила публикацию, заставил некоторых задуматься.
ГлобалМСК.ру 29 октября в 09:13
Энергетика
Нефть подешевела на данных о росте запасов
По данным минэнерго США, запасы нефти в стране на неделе, завершившейся 25 октября, увеличились на 5,7 млн баррелей (прогноз был +0,5 тыс. баррелей).
REGNUM 01:13
Армия и оружие
Состоялся тестовый запуск ракеты «Булава» на подлодке «Князь Владимир»
По информации Министерства обороны России, атомная подводная лодка «Князь Владимир» осуществила первый запуск баллистической ракеты «Булава».
Восток-Медиа вчера в 09:42
Здоровье
«ДиХлеб» предлагает новаторские продукты
Именно стевию, выращенную в Крыму, применяют в производстве хлеба Сахар 0% в компании ДиХлеб.
ДЕЛА.ru 01:17
Происшествия
Мощное землетрясение произошло на Филиппинах
На Филиппинах зарегистрировано землетрясение силой в 6,8 баллов. Информации об угрозе цунами пока не поступало.
Свободная Пресса 28 октября в 22:09
Общество
Россиян уведомят о попытках заочных сделок с их недвижимостью
Федеральный закон, направленный на защиту россиян от мошенников при заочных сделках с недвижимостью с использованием электронной подписи, вступил в силу 13 августа 2019 года, сообщает ТАСС.
News.ru 01:55
Культура
Светлаков заявил о закрытии «Прожекторперисхилтон» из-за цензуры
Юмористическая программа «Прожекторперисхилтон», выходившая в эфире «Первого канала» с 2008 по 2012 год, закрылась из-за формата телеканала, не позволяющего шутить на темы, которые отсутствуют в мейнстримовских медиа.
РБК 02:00
Единоборства
Отец Нурмагомедова рассказал о скором завершении карьеры Хабиба
Отец российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов — рассказал о скором завершении карьеры сына.
Телеканал 360° 02:20