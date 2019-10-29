Армия и оружие
ИзвестияАрмию США сочли слабо подготовленной к противостоянию с Россией и КНР
Американская армия слабо подготовлена к противостоянию с такими «серьезными угрозами» как Россия и Китай, пишет Foreign Policy. Издание отмечает, что США в настоящее время пытаются подготовиться к «эпохе великодержавного соперничества».
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Американский журнал рассказал о рассматриваемой США стратегии нападения на Крым
Московский Комсомолец00:31
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Общество
В Нью-Йорке запретили продавать фуа-гра
Городской совет Нью-Йорка запретил с 2022 г. продавать фуа-гра, пишет The New York Times.
Ведомости 04:58
Общество
Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры
Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК вчера в 17:00
Кино
Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате
Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
VN.RU вчера в 23:18
Происшествия
В Пакистане при пожаре в поезде погибли более 60 человек
В результате пожара в поезде в Пакистане погибли более 60 человек, десятки пострадали сообщает GEO TV со ссылкой на главу спасательной службы Бакира Хуссейна.
РБК 01:40
Экономика
Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года
На 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6%, свидетельствуют предварительные подсчеты ЦБ.
РБК 05:42
Футбол
«Ливерпуль» победил «Арсенал», пропустив пять голов в основное время
Регламентом турнира дополнительное время не предусмотрено, в серии пенальти успешнее оказался "Ливерпуль" (5:4), который и вышел в четвертьфинал.
Интерфакс-Спорт вчера в 18:01
Политика
Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки врачей
Президент Владимир Путин не исключил ужесточения наказания для медиков за допускаемые ими ошибки.
BFM.ru 06:11
Происшествия
Директора Физического института РАН отпустили под подписку о невыезде
Следователи отпустили директора Физического института (ФИАН) РАН Николая Колачевского под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.
РБК 05:25
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 14:04
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
Транспорт
Опубликовано расписание поездов через Крымский мост
В интернете опубликовано расписание первых поездов, которые начнут курсировать между материком и полуостровом в декабре 2019 года.
Российская газета 04:24
Политика
НАТО не намерено учитывать мнение России о вступлении Украины в альянс
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия «не имеет голоса» в вопросе вступления Украины в Североатлантический альянс.
RT на русском вчера в 23:59
Армия и оружие
Южная Корея зафиксировала два ракетных запуска в КНДР
Северная Корея запустила две ракеты в направлении Японского моря, сообщило в четверг южнокорейское Министерство обороны.
МИР 24 05:28
Общество
Предприятия не поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю
Ни одно из предприятий, входящих в нацпроект по производительности труда в России, не поддержало переход на четырехдневную рабочую неделю.
РБК 05:12
Фигурное катание
Алена Косторная заявила три тройных акселя на этап Гран-При во Франции
Комсомольская правда 04:35
Армия и оружие
Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади
Пентагон опубликовал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади.
РИА Новости вчера в 17:32
Здоровье
Названы симптомы рака, которые появляются за пять лет до заболевания
Названы симптомы рака, которые появляются и сигнализируют за пять лет до активного развития заболевания.
Ugpressa.ru вчера в 11:25
Культура
Эмир Кустурица снял клип для группы The Hatters
Режиссер Эмир Кустурица снял новый видеоклип для петербургской группы The Hatters на песню "Все сразу".
ТАСС вчера в 10:45
Наука
Флуктуации в паттернах движений стариков связали с повышенным риском смерти от всех причин
Оказалось, что флуктуации в паттернах движений повышают риск возникновения старческой слабости и немощи, а также риск смерти от всех причин, говорится в Science Translational Medicine.
N+1 вчера в 15:16
Происшествия
СКР возбудил дело о геноциде воспитанников Ейского детдома в 1942 году
СКР, изучив рассекреченные Федеральной службы безопасности в начале месяца архивные документы об убийстве в октябре 1942 года воспитанников Ейского детдома, возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ ( Геноцид ).
Znak.com вчера в 06:58
Общество
Минобороны назвало видео «издевательств» в Забайкалье провокацией
Министерство обороны прокомментировало публикацию в СМИ видеозаписи, на которой якобы зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
РИА Новости 06:27
Здоровье
Каждая десятая шапка в России несет смертельную опасность
Врачи заявили об опасности головных уборов для здоровья человека.
ToDay News Ufa 29 октября в 06:42
Гаджеты
Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
РБК 00:40
Общество
Профессор ВШЭ назвал русский язык «убогим»
Доктор филологических наук и профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов в своей публикации в Facebook назвал русский язык убогим и клоачным.
ИнфоСМИ 29 октября в 14:56
Здоровье
Сокращение числа врачей зафиксировано в 54 регионах
В документе отмечается, что в 54 российских регионах число медработников сократилось. Наибольшее уменьшение врачей (59%) отмечено в Бурятии.
Газета.Ru 04:48
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил расторжение Фадеевым контрактов со всеми артистами
Журналистская правда вчера в 10:25
Политика
Зеленский анонсировал начало разведения сил в Петровском
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что 4 ноября украинские силовики и ополченцы должны начать разведение сил в Петровском в Донбассе.
РИА Новости 05:50