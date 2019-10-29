с чего всё началось

Американская армия слабо подготовлена к противостоянию с такими «серьезными угрозами» как Россия и Китай, пишет Foreign Policy. Издание отмечает, что США в настоящее время пытаются подготовиться к «эпохе великодержавного соперничества».

Армию США сочли слабо подготовленной к противостоянию с Россией и КНР

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