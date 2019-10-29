Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ Госдуме прокомментировали американский сценарий сдерживания России

Нападение на Крым, которое подразумевает сценарий США по сдерживанию России, не принесет им ощутимого результата, эта военная теория неприменима, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
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Американский портал Foreign Policy
 сообщил, что в рамках новой стратегии «сдерживания» России и Китая власти Соединенных Штатов рассматривают варианты нападения на Крым и Дальний Восток.
Телеканал 360°03:40

Подробнее о событии

В Госдуме прокомментировали американский сценарий сдерживания России

РИА Новости03:51

Американский журнал рассказал о рассматриваемой США стратегии нападения на Крым

Московский Комсомолец00:31

СМИ: США планируют нападение на Крым

URA.Ru01:33

СМИ рассказали о разработке США планов атаки на Крым и Дальний Восток

Известия02:28

В Совфеде назвали бредом сумасшедшего сообщения о «нападении» США на РФ и Китай

Газета.Ru03:48

Армию США сочли слабо подготовленной к конфликту с Россией и КНР

News.ruвчера в 23:19

Foreign Policy (США): США могут проиграть в войне великих держав (Foreign Policy)

ИноСМИвчера в 06:16
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 03:58, Вашингтон
Политика

Помпео назвал Компартию Китая угрозой США

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Коммунистическую партию Китая (КПК) в желании заполучить мировое господство и призвал Вашингтон противостоять Пекину.
Известия 03:10
Политика

Зеленскому посоветовали готовиться к реинтеграции Украины в Россию

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит тратить время на попытки реинтегрировать Крым.
Lenta.ru 00:28
Авто

В России начались продажи Toyota RAV4 нового поколения

Сегодня, 30 октября, в России начинаются продажи нового Toyota RAV4.
Тарантас Ньюс вчера в 06:41
Армия и оружие

Британцы оценили пуск «Булавы» с подлодки «Князь Владимир»

Британское издание The Daily Mail, как и прочие западные СМИ, сообщило о вчерашнем пуске баллистической ракеты «Булава» с подводной лодки «Князь Владимир».
Rusvesna.su 00:48
Транспорт

Мэрия Москвы заказала новую транспортную стратегию города

Предыдущая транспортная стратегия была принята в 2011 г. В ней команда Сергея Собянина определила для себя основную цель – пересадить автовладельцев на общественный транспорт.
Ведомости вчера в 17:36
Гаджеты

Apple купила бренд у компании из Зеленограда

Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
РБК 00:40
Шоу-бизнес

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

РИА Новости 29 октября в 12:35
Общество

Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году

В каких-то регионах тарифы ЖКХ вырастут больше всего, а в других - меньше, говорится в распоряжении на сайте российского правительства.
Газета.Ru 01:22
Наука

Кардиологи выяснили, как сердце предупреждает о развитии рака

Дни24 01:28
Единоборства

Отец Нурмагомедова заявил, что Хабиб скоро завершит карьеру бойца

Аргументы недели 02:31
Политика

Богдан рассказал об усталости Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что глава государства Владимир Зеленский устал от негатива.
RT на русском 03:47
Хоккей

Задоров вызвал на бой игроков скамейки «Флориды»

Российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров спровоцировал массовую драку в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой».
Sportbox.RU 03:41
Армия и оружие

Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади

В интернете появились первые кадры операции, в результате которой, как утверждается, был уничтожен руководитель ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ) Абу Бакр аль-Багдади.
Российская газета 00:58
Баскетбол

«Хьюстон» обыграл «Вашингтон» в НБА

Газета.Ru 01:20
Общество

Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры

В состав экспертных советов 2017–2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК вчера в 17:00
Политика

Рассекречена характеристика КГБ на Путина

Известия вчера в 16:01
Происшествия

Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек

Двадцать пять человек погибли в результате пожара в поезде в Пакистане, 30 пострадали, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на полицию.
РИА Новости 00:52
Кино

Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате

Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
VN.RU вчера в 23:18
Экономика

Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru 29 октября в 06:13
Происшествия

СК предупредил о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет РФ предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками госструктур, в том числе и следователями.
BFM.ru вчера в 12:50
Фигурное катание

Загитова и Косторная выступят на Гран-при Франции

Газета.Ru 01:51
Общество

Россияне назвали самые счастливые сферы работы

Самые счастливые люди трудятся на госслужбе, в сфере медицины и фармацевтики, говорится в исследовании специалистов Headhunter, передает ТАСС.
РБК вчера в 23:51
Кино

Федор Добронравов рассказал о новом сезоне «Сватов»

Российский актер Федор Добронравов рассказал, когда выйдет новый сезон комедийного сериала «Сваты».
Мойка78 01:29
Шоу-бизнес

Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете

Известия вчера в 12:20
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги

Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги.
Газета.Ru вчера в 17:52
Политика

НАТО не намерено учитывать мнение России о вступлении Украины в альянс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия «не имеет голоса» в вопросе вступления Украины в Североатлантический альянс.
RT на русском вчера в 23:59
Общество

Россияне выбрали самый желанный город для переезда

Северную столицу в качестве места жительства выбрали 15% опрошенных, Москву – 8%. Третье место в рейтинге занял Краснодар – туда хотят перебраться 6% опрошенных.
Профиль вчера в 16:56
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° вчера в 06:20
Происшествия

В Коми в детском саду умер пятилетний ребенок

РИА Новости вчера в 15:48
Экономика

Сбербанк и Mail.ru в ноябре подпишут соглашение по СП на базе Delivery Club и «Ситимобил»

Сбербанк и Mail.ru Group планируют в ноябре 2019 года заключить обязывающее соглашение по созданию совместного предприятия (СП) на базе Delivery Club и "Ситимобил" в сфере еды и транспорта.
ТАСС 03:02
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