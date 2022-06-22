Lenta.ruArmy Recognition заявило, что ВС РФ изменили тактику боя против ВСУ с помощью БПЛА ZalaЗападное издание Army Recognition рассказало об изменении Россией тактики ведения боевых действий против Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Zala.Lenta.ruИзменение произошли в тактике подавления, сделало вывод западное издание Army Recognition.Военное делоК данному выводу пришли в западном издании Army Recognition, проанализировав кадры подавления батареи ВСУ, оснащённой американскими гаубицами М777.Военное обозрениеОтмечается, что в ходе спецоперации российские войска внедряют новые технические решения, в том числе используют дроны для корректировки работы артиллерийских расчетов.Lenta.ruЧитать далееСвернутьВечерняя МоскваВечерняя МоскваРязань.ЛайфВоенное обозрениеYakutsk.ruРЕН ТВГЛАС.RUИзвестияУфимские ЗаметкиГазета.RuГлавный региональныйВоенное делоПодробнее о событииArmy Recognition: ВС РФ меняют тактику подавления ВСУ с помощью БПЛА ZalaPravda.Ruвчера в 13:47Army Recognition: ВС России меняют тактику подавления ВСУ с помощью беспилотниковГлавный региональныйвчера в 15:05Army Recognition: ВС РФ меняют тактику подавления ВСУ с помощью разведывательных БПЛА ZalaВоенное деловчера в 14:24Army Recognition: беспилотники ВС РФ изменили стратегию подавленияBanki Loansвчера в 13:56Army Recognition заявило, что ВС РФ изменили тактику боя против ВСУ с помощью БПЛА ZalaLenta.ru17:36Army Recognition: ВС РФ изменили тактику подавления ВСУ с помощью БПЛА ZalaNVLвчера в 13:30Беспилотники изменили тактику подавления: западная пресса о контрбатарейной работе артиллерии ВС РФВоенное обозрениевчера в 12:43Показать ещёОценить363Поделиться