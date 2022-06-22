Будьте в Плюсе

Army Recognition заявило, что ВС РФ изменили тактику боя против ВСУ с помощью БПЛА Zala

Западное издание Army Recognition рассказало
 об изменении Россией тактики ведения боевых действий против Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Zala.
Lenta.ru
Изменение произошли в тактике подавления, сделало вывод западное издание Army Recognition.
Военное дело
К данному выводу пришли в западном издании Army Recognition, проанализировав кадры подавления батареи ВСУ, оснащённой американскими гаубицами М777.
Военное обозрение
Отмечается, что в ходе спецоперации российские войска внедряют новые технические решения, в том числе используют дроны для корректировки работы артиллерийских расчетов.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Army Recognition: ВС РФ меняют тактику подавления ВСУ с помощью БПЛА Zala
Pravda.Ruвчера в 13:47
Army Recognition: ВС России меняют тактику подавления ВСУ с помощью беспилотников
Главный региональныйвчера в 15:05
Army Recognition: ВС РФ меняют тактику подавления ВСУ с помощью разведывательных БПЛА Zala
Военное деловчера в 14:24
Army Recognition: беспилотники ВС РФ изменили стратегию подавления
Banki Loansвчера в 13:56
Army Recognition заявило, что ВС РФ изменили тактику боя против ВСУ с помощью БПЛА Zala
Lenta.ru17:36
Army Recognition: ВС РФ изменили тактику подавления ВСУ с помощью БПЛА Zala
NVLвчера в 13:30
Беспилотники изменили тактику подавления: западная пресса о контрбатарейной работе артиллерии ВС РФ
Военное обозрениевчера в 12:43

Интересное

РБК: Минтруд предложил вариант индексации пенсий на следующие три года

Минтруд РФ разработал вариант индексации страховых пенсий для неработающих граждан на 2023–2025 годы.
BFM.ru21:05

Член Совфеда Пушков: НАТО уже 30 лет угрожает всему миру

Как указал сенатор, на данный момент в НАТО заняты военным освоением Украины, что стало возможным после удачной попытки государственного переворота в стране, проведенной самим альянсом.
Газета.Ru18:34

Белый дом: НАТО на саммите в Мадриде объявит о новой расстановке сил в Европе

Североатлантический альянс готовится объявить о новой расстановке сил в Европе, стратегическая концепция будет оглашена на саммите в Мадриде, который пройдет 29–30 июня.
Известиявчера в 16:23

Силы ЛНР ликвидировали группу иностранных наемников при окружении ВСУ в районе Горского

Иностранные наемники Как отметил Марочко, при окружении украинской группировки в районе Горского и Золотого ликвидирована группа иностранных наемников, а также взяты "иностранные трофеи".
РИА Новостивчера в 16:27

Spectator сообщил, что Франция и Германия решили держаться в стороне от Украины

По словам обозревателя Эндрю Теттенборна, Париж и Берлин решили держаться в стороне и оставить Киев наедине с Россией.
Lenta.ru20:00

Эксперт Кнутов: Москва и Минск устроят Литве ответную блокаду для транзита в Калининград

Россия и Белоруссия могут устроить Литве ответную блокаду для возобновления транзита в Калининградскую область, предположил в интервью "Украине.ру" военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
РИА Новости20:50

МИД РФ: Запад своими санкциями стремится нарушить российско-турецкое авиасообщение

Страны Запада своими антироссийскими санкциями среди прочего преследуют цель нарушить российско-турецкое авиасообщение.
Российская газета18:54

МИД: США не разрешили прилет спецрейса для вывоза российских дипломатов

США не позволили прилететь спецрейсу из России для вывоза сотрудников диппредставительств и членов их семей, заявили в МИД.
РИА Новостивчера в 11:52

Посол Джалали заявил, что Иран может стать транспортным хабом для импорта товаров в Россию

Назван вероятный транспортный хаб для импорта товаров в Россию из третьих стран, таковым может стать Исламская Республика Иран.
Lenta.ru21:11

Хакер RaHDIt обвинил украинский 72-й Центр психологических операций в работе против России

Хакер из группировки RaHDIt заявил, что украинский 72-й Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) несколько лет занимался работой против России.
Lenta.ru20:25