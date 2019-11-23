Музыка

Sputnik АрменияSputnik АрменияАрмянка зажгла сцену искрой своей мечты: Карина Игнатян выступила на «Детском Евровидении»

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Представительница Армении Карина Игнатян блестяще выступила на международном песенном конкурсе "Детское Евровидение 2019", который проходит в польском городе Гливице. Девочка выступила под 15-м номером с композицией "Colors of your dream".
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