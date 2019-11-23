Музыка
Sputnik АрменияАрмянка зажгла сцену искрой своей мечты: Карина Игнатян выступила на «Детском Евровидении»
Представительница Армении Карина Игнатян блестяще выступила на международном песенном конкурсе "Детское Евровидение 2019", который проходит в польском городе Гливице. Девочка выступила под 15-м номером с композицией "Colors of your dream".
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Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Общество
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Вербицкая была ректором СПбГУ с 1994 по 2008 годы. После этого она стала президентом учебного заведения.
Шоу-бизнес
Южнокорейская певица K-pop Гу Хара умерла в 28 лет
В Сеуле на 29-м году жизни умерла известная южнокорейская певица К-рор Гу Хара сообщает издание Newsweek.
Общество
Пушков ответил на обвинение в травле Ротару
Общество
Диетолог назвала худшие продукты для завтрака
Австралийский диетолог Сьюзи Барелл рассказала, какие продукты нельзя есть на завтрак, а какие сделают первый прием пищи максимально полезным.
Политика
Президент Сербии отверг обвинения в убийстве русских детей Донбасса
Сегодня президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не продавала оружие Украине, однако боеприпасы могли казаться на Донбассе путем реэкспорта.
Здоровье
Выяснили, что чувствует человек в коме
Как рассказала впавшая в кому из-за воспаления мозга школьная учительница Кейт Бейнбридж, которая пришла в себя через несколько месяцев терапии, она постоянно испытывала жажду, но не могла попросить воды.
Шоу-бизнес
Медведева поздравила свою маму с Днем Матери
Музыка
Участник детского «Евровидении» от Казахстана Ержан Максим занял второе место
Участник детского «Евровидение» от Казахстана Ержан Максим с песней Armany nan Qalma занял второе место.
Футбол
Болельщики «Спартака» снова оскорбили Артема Дзюбу
На матче 17-го тура чемпионата России по футболу между екатеринбургским "Уралом" и московским "Спартаком" болельщики красно-белых использовали обидные кричалки в адрес форварда "Зенита" Артема Дзюбы.
Футбол
Болельщики «Витесса» призывают Слуцкого подать в отставку
Здоровье
Саратовская Госавтоинспекция опровергла слухи о сдаче экзамена при замене прав
Госавтоинспекция сделали специальное заявление по поводу сдачи экзаменов при замене прав. Эту информацию в ГИБДД назвали недостоверной.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Политика
Фантазии Хомчака вызвали у Фикса брезгливость
Крым не может быть военной базой для России, это все выдумки, которые вызывают лишь чувство брезгливости, сообщил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Армия и оружие
Российский спутник предупреждения о ракетном нападении сошел с орбиты
Над акваторией Тихого океана в ночь на 23 ноября сошел с орбиты и сгорел в атмосфере российский космический аппарат «Космос-2422».
Космос
«Роскосмос» предупредил о приближении к Земле неизвестного астероида
Ранее в ночь с 27 на 28 июля был зафиксирован астероид, сближавшийся с Землей на минимальном расстоянии более 187 тыс. километров.
Происшествия
В Сургуте произошел крупный пожар в ресторане
В одном из ресторанов Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) произошел пожар, в настоящее время идет эвакуация людей.
Политика
Путин рассказал об опасности словоблудов для России
Президент России Владимир Путин прибывший на заседание партии "Единая Россия", призвал ее, а также сторонников объединения как можно серьезнее отнестись к своим обязанностям и обещаниям.
Здоровье
Врачи дали советы, как очистить легкие после курения сигарет
Гаджеты
Samsung Galaxy S11 появился на рендерах
Что касается селфи-камеры, то в новом Samsung Galaxy S11 она расположится вверху в отверстии по центру экрана, в котором встроят сканер отпечатков пальцев.
Политика
В Совфеде оценили новые санкции США против «Северного потока-2»
В Совете Федерации дали оценку намерениям США включить санкции против газопровода "Северный поток-2" в военный бюджет страны на 2020 год.
Наука
Искусственный интеллект нашел новый геоглиф на плато Наска
С 2006 года ученые из Ямагатского университета (Япония) обнаружили более 100 новых геоглифов.
Религия
Украинские раскольники предложили перенести празднование Рождества
Предстоятель раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) Епифаний Думенко предложил праздновать Рождество 25 декабря.
Футбол
Овчинников объяснил, почему часто кричал на Кучаева
Старший тренер московского футбольного клуба ЦСКА Сергей Овчинников рассказал, что часто кричал на полузащитника Константина Кучаева во время игры с самарскими "Крыльями Советов", потому что тот находился недалеко от технической зоны тренерского штаба.
Фигурное катание
Загитова заявила, что этап Гран-при в Японии стал для неё испытанием
Россиянка стала третьей на этапе Гран-при в Японии, что позволило ей квалифицироваться в финал серии, который пройдёт с 5 по 8 декабря.
Общество
Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м
Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Происшествия
Механик рассказал, почему танкер возле Одессы тонул без сигнала SOS
Отсутствие на судне электричества помешало экипажу севшего на мель в Одесском заливе танкера «Делфи» подавать сигнал SOS, рассказал старший механик танкера Константин Михайленко 24 ноября в интервью украинскому интернет-изданию «Думская.net».