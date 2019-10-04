Футбол
Невские НовостиАрнольд Шварценеггер оценил Газпром Арену
В Петербург на Synergy global forum 2019 приехал Арнольд Шварценеггер. Главного гостя мероприятия спросили, какое впечатление на него произвела Газпром Арена. На что Арни ответил, что стадион великолепен и производит отличное впечатление.
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Футбол
«Крылья Советов» отреагировали на данные об интересе МЮ к Соболеву
Ранее издание The Sun сообщило, что нападающий «Крыльев Советов» Соболев входит в список игроков, которыми интересуется «Манчестер Юнайтед».
РБК 14:51
Происшествия
Суд арестовал российское имущество фигурантов дела Baring Vostok
Суд арестовал всё российское имущество основателя Baring Vostok Майкла Калви и недвижимость родственников других фигурантов уголовного дела.
Известия 16:59
Происшествия
При аварийной посадке Ан-12 возле Львова погибли люди
По состоянию на 09:00 по московскому времени установлено, что при аварийной посадке три человека погибли, ещё трое ранены.
ИнфоСМИ 03:43
Наука
Полностью парализованный француз смог пройти более 100 м в экзоскелете
Российская газета 13:11
Политика
Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана
Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
ГлобалМСК.ру 07:37
Политика
В Иране задержана журналистка из России
Российская газета 05:25
Футбол
«Реал» рассказал про состояние Куртуа
«Реал» на своем официальном сайте выступил с заявлением в отношении вратаря Тибо Куртуа.
Спорт-Экспресс 07:20
Экономика
Новак оценил ситуацию с разрешением Дании по «Северному потоку — 2»
Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что шансы на получение разрешения Дании на прокладку участка газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах государства сохраняются.
RT на русском 09:46
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев показал свое детское фото
Российский певец Валерий Леонтьев поделился своей детской фотографией. Снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.
Культуромания 16:44
Армия и оружие
Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа
Израильская армия заявила, что зафиксировала пуск двух ракет из сектора Газа, они не достигли территории Израиля.
РИА Новости 18:03
Армия и оружие
Появились сообщения о гибели в Ливии российских наемников
Красная весна 02 октября в 15:05
Спорт
ИААФ пересмотрела результаты финала с участием Шубенкова
Спорт день за днем вчера в 15:40
Политика
Путин выступил на заседании клуба «Валдай»
В Сочи прошло пленарное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай", в нем принял участие Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 14:05
Политика
Американская экоактивистка призвала есть детей
Американская экоактивистка на встрече с членом Демократической партии США Александрией Окасио-Кортес заявила, что для спасения планеты недостаточно разбомбить Россию, чтобы решить климатические проблемы, нужно еще есть детей.
Известия 17:14
Гаджеты
Samsung обрушила цены на смартфоны Galaxy S10
Компания Samsung решила снизить цены на смартфоны линейки Galaxy S10. Причём снизить весьма существенно.
iXBT.com 04:56
Музыка
Давка произошла во время концерта Ольги Бузовой в Новокузнецке
Неприятный инцидент произошел во время концерта поп-дивы Ольги Бузовой в Новокузнецке: в зале, в котором проходило шоу, возникла давка.
Народные новости 07:19
Армия и оружие
США и Турция заявили о прогрессе в обеспечении безопасности в Сирии
Коммерсантъ вчера в 23:15
Здоровье
Нутрициолог рассказал, какое мясо опаснее — свинина или курица
Нутрициолог Анна Ивашкевич рассказала, кому противопоказано куриное мясо.
iReactor 00:53
Наука
В черепах людей нашли золотое сечение
Naked Science 12:50
Политика
Путин заинтересовался возможностью создания медицинской госкорпорации
Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» 4 октября задался вопросом, может ли система здравоохранения работать как госкорпорация.
Известия 14:20
Политика
Власти Грузии выступили за скорейшее восстановление авиасообщения с РФ
По словам дипломата, "Грузия желает, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее".
Российская газета 17:50
Происшествия
Тысячи протестующих вышли на улицы Багдада
На центральную площадь иракской столицы вышли тысячи людей, недовольных нищетой, безработицей и коррупцией.
Вести.Ru 02 октября в 00:32
Энергетика
Глава Wintershall Dea удивлен решением суда ЕС по газопроводу OPAL
Генеральный директор компании Wintershall Dea Марио Мерен был удивлен решением суда ЕС по доступу "Газпрома" к трубопроводу Opal.
РИА Новости вчера в 02:22
Политика
Трамп официально одобрил введение безвизового режима с Польшей
Американский лидер Дональд Трамп официально одобрил введение безвизового режима с Польшей, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты 13:49
Происшествия
Двухмесячная пассажирка рейса Грозный-Москва умерла в Волгограде
Rambler News Service 01:59
Армия и оружие
СЦКК ДНР: ВСУ за сутки нарушили режим прекращения огня 20 раз
За минувшие сутки украинские формирования выпустили по территории ДНР 142 единицы боеприпасов, 20 раз нарушив режим прекращения огня, сообщили 3 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
REGNUM вчера в 03:39
Политика
В Польше обвинили США в выдумывании угроз от России
Соединенные Штаты придумали военную угрозу, которая якобы исходит со стороны России, пишет польский журналист Петр Панащук на портале Salon24.
Газета.Ru 18:56
Культура
Первый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос»
"Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.
Российская газета 17:22
Общество
Московское метро отсудило у организаторов митинга 55 тысяч рублей
Московское метро отсудило у организаторов незаконных митингов в столице в августе этого года почти 55 тысяч рублей.
Российская газета 08:40