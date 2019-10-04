Футбол

Невские НовостиНевские НовостиАрнольд Шварценеггер оценил Газпром Арену

В Петербург на Synergy global forum 2019 приехал Арнольд Шварценеггер. Главного гостя мероприятия спросили, какое впечатление на него произвела Газпром Арена. На что Арни ответил, что стадион великолепен и производит отличное впечатление.
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