В Петербург на Synergy global forum 2019 приехал Арнольд Шварценеггер. Главного гостя мероприятия спросили, какое впечатление на него произвела Газпром Арена. На что Арни ответил, что стадион великолепен и производит отличное впечатление.

Футбол «Крылья Советов» отреагировали на данные об интересе МЮ к Соболеву Ранее издание The Sun сообщило, что нападающий «Крыльев Советов» Соболев входит в список игроков, которыми интересуется «Манчестер Юнайтед».

Происшествия Суд арестовал российское имущество фигурантов дела Baring Vostok Суд арестовал всё российское имущество основателя Baring Vostok Майкла Калви и недвижимость родственников других фигурантов уголовного дела.

Происшествия При аварийной посадке Ан-12 возле Львова погибли люди По состоянию на 09:00 по московскому времени установлено, что при аварийной посадке три человека погибли, ещё трое ранены.

Политика Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.

Футбол «Реал» рассказал про состояние Куртуа «Реал» на своем официальном сайте выступил с заявлением в отношении вратаря Тибо Куртуа.

Экономика Новак оценил ситуацию с разрешением Дании по «Северному потоку — 2» Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что шансы на получение разрешения Дании на прокладку участка газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах государства сохраняются.

Шоу-бизнес Валерий Леонтьев показал свое детское фото Российский певец Валерий Леонтьев поделился своей детской фотографией. Снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.

Армия и оружие Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа Израильская армия заявила, что зафиксировала пуск двух ракет из сектора Газа, они не достигли территории Израиля.

Политика Путин выступил на заседании клуба «Валдай» В Сочи прошло пленарное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай", в нем принял участие Владимир Путин.

Политика Американская экоактивистка призвала есть детей Американская экоактивистка на встрече с членом Демократической партии США Александрией Окасио-Кортес заявила, что для спасения планеты недостаточно разбомбить Россию, чтобы решить климатические проблемы, нужно еще есть детей.

Гаджеты Samsung обрушила цены на смартфоны Galaxy S10 Компания Samsung решила снизить цены на смартфоны линейки Galaxy S10. Причём снизить весьма существенно.

Музыка Давка произошла во время концерта Ольги Бузовой в Новокузнецке Неприятный инцидент произошел во время концерта поп-дивы Ольги Бузовой в Новокузнецке: в зале, в котором проходило шоу, возникла давка.

Политика Путин заинтересовался возможностью создания медицинской госкорпорации Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» 4 октября задался вопросом, может ли система здравоохранения работать как госкорпорация.

Политика Власти Грузии выступили за скорейшее восстановление авиасообщения с РФ По словам дипломата, "Грузия желает, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее".

Происшествия Тысячи протестующих вышли на улицы Багдада На центральную площадь иракской столицы вышли тысячи людей, недовольных нищетой, безработицей и коррупцией.

Энергетика Глава Wintershall Dea удивлен решением суда ЕС по газопроводу OPAL Генеральный директор компании Wintershall Dea Марио Мерен был удивлен решением суда ЕС по доступу "Газпрома" к трубопроводу Opal.

Политика Трамп официально одобрил введение безвизового режима с Польшей Американский лидер Дональд Трамп официально одобрил введение безвизового режима с Польшей, пишет ТАСС.

Армия и оружие СЦКК ДНР: ВСУ за сутки нарушили режим прекращения огня 20 раз За минувшие сутки украинские формирования выпустили по территории ДНР 142 единицы боеприпасов, 20 раз нарушив режим прекращения огня, сообщили 3 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Политика В Польше обвинили США в выдумывании угроз от России Соединенные Штаты придумали военную угрозу, которая якобы исходит со стороны России, пишет польский журналист Петр Панащук на портале Salon24.

Культура Первый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос» "Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.