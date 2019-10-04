Футбол

Невские НовостиНевские НовостиАрнольд Шварценеггер оценил Газпром Арену

В Петербург на Synergy global forum 2019 приехал Арнольд Шварценеггер. Главного гостя мероприятия спросили, какое впечатление на него произвела Газпром Арена. На что Арни ответил, что стадион великолепен и производит отличное впечатление.
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«Просто фантастика!» Шварценеггер оценил домашний стадион «Зенита»

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Шварценеггер о «Газпром Арене»: «Она великолепна. Просто фантастика!»

Sports.ru09:19

Арнольд Шварценеггер оценил Газпром Арену

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Шварценеггер восхитился домашним стадионом «Зенита»

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Шварценеггер назвал стадион на Крестовском острове «фантастикой»

АБН08:34

Шварценеггер поделился впечатлениями от «Газпром Арены»

Спорт-Экспресс07:35

Шварценеггера впечатлил стадион «Зенита»: «Просто фантастика!»

Sport24.ru09:13
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Демократы в палате представителей конгресса США запросили у Белого дома документы по Украине.
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В Бельгии футболисты любительского клуба "Эспойр Майнройс" изнасиловали девушку. Об этом передает издание The Sun.
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Человек, парализованный от плеч, может ходить, используя новаторскую роботизированную систему с четырьмя конечностями, или экзоскелет, который управляется и контролируется сигналами из его мозга.
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Ксения Бородина обвинила Грудинина в поведении «хуже любой бабы»

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Порошенко нанял себе российского адвоката

Российский адвокат Илья Новиков присоединяется к защите экс-президента Украины и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.
Life.ru 05:45
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Власти Грузии выступили за скорейшее восстановление авиасообщения с РФ

По словам дипломата, "Грузия желает, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее".
Российская газета 17:50
Общество

Малышева объяснила свои слова о повышении пенсионного возраста

ФедералПресс вчера в 02:53
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Пикап Isuzu D-Max представлен в новой версии

Известно, что третья генерация Isuzu D-Max сохранит рамную конструкцию и неразрезной задний мост, а дизайн экстерьера внешность, судя по тизеру, будет выполнен в том же ключе, что у прежней модели.
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После взвешивания спортсмены провели традиционную дуэль взглядов.
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Суд арестовал всё российское имущество основателя Baring Vostok Майкла Калви и недвижимость родственников других фигурантов уголовного дела.
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Второй по обороту в России ретейлер «Магнит» меняет свою стратегию в части собственных торговых марок (СТМ), сообщил РБК представитель компании.
РБК вчера в 03:00
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Глава ВФЛА назвал героями прыгунов в высоту Акименко и Иванюка

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Футбол

Португалия может сегодня обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА

В случае победы Зенита отрыв увеличится до 0,7 очка, в случае ничьей сохранится на прежнем уровне, в случае победы Бенфики Португалия будет опережать Россию на 0,033 очка.
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Экспертиза признала якутского шамана Габышева невменяемым

Проведенная по заказу следствия экспертиза признала якутского шамана Александра Габышева невменяемым, сообщает «Правозащита Открытки» со ссылкой на адвоката шамана Ольгу Тимофееву.
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Американская актриса Мишель Пфайффер рассказала, почему она хотела бы вернуться в Россию.
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Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении

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Муж Анастасии Заворотнюк согласился выступать без страховки

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Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
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Скандальное видео с участием депутата из Тулуна появилось в сети

Депутат гордумы Тулуна Сергей Романенко стал героем скандального видео, опубликованного в сети.
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Под Львовом пять человек погибли при аварийной посадке Ан-12

Пять человек погибли при аварийной посадке под Львовом грузового самолета Ан-12, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
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Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина

Шведская школьница и эко-активистка Грета Тунберг поменяла описание в своем профиле в Twitter после того, как российский президент Владимир Путин прокомментировал ее выступление в ООН.
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Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены»

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Американский актер
Американский культурист, предприниматель и актёр австрийского происхождения, политик-республиканец, 38-й губернатор Калифорнии.
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