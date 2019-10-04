Футбол

Мойка78Мойка78Шварценеггер осыпал комплиментами «Газпром Арену»

Стадион «Газпром Арена» в Петербурге, где пройдут матчи футбольного чемпионата Европы 2020 года, оценил голливудский актер Арнольд Шварценеггер. Его впечатления опубликовали на странице стадиона в социальной сети «Твиттер». По словам деятеля кино, футбольная арена в Петербурге «великолепная».
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