Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал, кого бы пригласил на ужин из знаменитостей.

Арнор Сигурдссон: «На ужин пригласил бы Месси, Роналду, Бибера и маму»

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