Футбол
Матч ТВАрнор Сигурдссон: «На ужин пригласил бы Месси, Роналду, Бибера и маму»
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал, кого бы пригласил на ужин из знаменитостей.
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Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 05:51, Вашингтон
Космос
Крымский астроном открыл первую межзвездную комету
Крымский астроном Геннадий Борисов открыл первую межзвездную комету, сообщил Международный астрономический союз.
РИА Новости 03:33
Происшествия
В Москве ревнивый муж застрелил жену
Вести.Ru 05:43
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка
ЦБ принял решение отозвать лицензию в связи с тем, что в АО «Гринкомбанк» допустили уменьшение объема своих средств ниже уставного капитала, вовремя не выполнили предписание регулятора об исправлении ситуации, а также нарушили законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ.
РБК вчера в 21:01
Общество
Медведев призвал ввести более гибкий рабочий график
Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что дистанционная занятость в стране должна быть урегулирована трудовым законодательством.
Московский Комсомолец вчера в 07:22
Политика
Саманта Пауэр рассказала в мемуарах о спорах и дружбе с Чуркиным
Бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр рассказала в своих мемуарах о спорах и дружбе с выдающимся российским дипломатом Виталием Чуркиным, который скоропостижно скончался 20 февраля 2017 года, за день до своего 65-летия.
РИА Новости 02:14
Футбол
Слуцкий назвал себя маятником Фуко
Спорт-Экспресс 03:41
Армия и оружие
В МИД России предупредили о риске ядерной войны
По словам дипломата, в современной международной ситуации есть риск возникновения ядерной войны.
Известия 05:39
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Политика
Новые депутаты Мосгордумы требуют отставки главы Мосгоризбиркома
Группа избранных в минувшее воскресенье депутатов Мосгордумы потребовали отправить в отставку главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, передает «Эхо Москвы».
Вести Подмосковья вчера в 23:48
Футбол
Каррера прилетел в Москву
Газета.Ru вчера в 18:02
Единоборства
Вдова боксёра Дадашева рассказала о последних минутах его жизни
Газета Кемерова 04:30
Религия
Тверь окропили святой водой с самолета против пьянства и наркомании
Афанасий-бизнес 05:45
Общество
Российский священник посоветовал девушке «остудить свой пукан»
По информации издания, священник, зарегистрированный во «ВКонтакте» как Денис Васецкий, посоветовал некоей Анне «остудить свой пукан».
Lenta.ru 03:59
Политика
Взрыв на железной дороге предотвратили в ДНР
Российская газета 04:06
Происшествия
Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России
Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.
ТАСС 02:27
Наука
Дмитрий Медведев открыл Менделеевский съезд в Петербурге
Piter.tv 09 сентября в 14:21
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Политика
Суд ЕС отменил решение о допуске «Газпрома» к газопроводу Opal
ИА «Ореанда-Новости» Минэнерго Польши сообщило, что Суд Европейского союза принял сторону Варшавы в разбирательстве о допуске российской компании «Газпрома» к мощностям газопровода Opal (сухопутного отвода газопровода «Северный поток»).
Ореанда-Новости 10 сентября в 07:14
Авто
В России подешевел кроссовер Toyota RAV4
Компания Toyota снизила стоимость кроссовера Toyota RAV4 на 80 тысяч рублей. Об этом сообщают эксперты сайта "Цена Авто".
UfaTime.ru 02:39
Экономика
Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год
Российское министерство труда установило, каким должен быть минимальный размер зарплаты в России в 2020 году.
Газета.Ru 00:53
Политика
Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России
Иран - одна из двух опасностей для будущего России, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Газета.Ru 04:11
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
По словам защитника, отменены все соответствующие судебные решения начиная со стадии предварительного следствия и до вынесения приговора.
РИА Новости вчера в 22:12
Общество
Против Соболь и Албурова подали пять новых исков
Известия 02:02
Политика
Медведев поручил отменить нормативные акты СССР
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина".
Вести.Ru вчера в 06:38
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Культура
Владимир Путин поздравил Владимира Спивакова с юбилеем
Культуромания 04:08