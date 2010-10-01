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Матч ТВМатч ТВАрнор Сигурдссон: «На ужин пригласил бы Месси, Роналду, Бибера и маму»

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Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал, кого бы пригласил на ужин из знаменитостей.
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Арнор Сигурдссон назвал имя своего любимого футболиста, это не Месси и не Роналду

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Арнор Сигурдссон: «На ужин пригласил бы Месси, Роналду, Бибера и маму»

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Арнор Сигурдссон: «На ужин пригласил бы Месси, Роналду, Бибера и маму»

Sportbox.RU03:53
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Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 05:51, Вашингтон
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