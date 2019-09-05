Футбол
Спорт-ЭкспрессАрнор Сигурдссон не поможет сборной Исландии из-за травмы
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон не сможет сыграть в ближайших матчах сборной Исландии в связи с травмой.
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Здоровье
Назван явный признак скорого инфаркта
Избыточная масса тела у мужчин в подростковом возрасте связана с повышенным риском возникновения инфаркта миокарда (сердечного приступа) в возрасте до 65 лет, сообщила на конгрессе Европейского общества кардиологов в Париже доктор Мария Аберг из шведского Гетеборгского университета.
Lenta.ru 00:42
Политика
Путин сообщил о запуске ипотеки под 2% на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин поручил запустить ипотеку под 2% для молодых семей, живущих на Дальнем Востоке.
РБК 04:24
Общество
Скворцова назвала сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года
Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что в течение года могут принять закон, предусматривающий повышение минимального возраста продажи алкоголя с нынешних 18 до 21 года.
Известия 05:28
Политика
Абэ призвал Путина не медлить с заключением мирного договора
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал президента России Владимира Путина не медлить с заключением мирного договора.
Известия 04:49
Гаджеты
В смартфонах с Android нашли уязвимость для фишинговых атак через СМС
Смартфоны Samsung, Huawei и LG, работающие на платформе Android, оказались подвержены уязвимостям, из-за чего злоумышленники могли осуществлять с устройств фишинговые СМС-атаки, выдавая себя за операторов связи.
РБК 00:52
Политика
Бедрос Киркоров оправдал советские репрессии в Болгарии
Певец Бедрос Киркоров заявил, что советские репрессии в Болгарии были направлены исключительно на истребление местных фашистов.
Телеканал 360° вчера в 07:53
Политика
Суд в Киеве отменил арест «свидетеля» по делу MH17
Киевский апелляционный суд принял решение освободить из-под стражи фигуранта дела о крушении Boeing 777 Владимира Цемаха под личное поручительство.
RT на русском 05:15
Экономика
Глава Минтруда допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
«Переход на четырехдневную рабочую неделю возможен в долгосрочной перспективе», — цитирует министра ТАСС.
URA.Ru вчера в 09:00
Происшествия
30 человек пострадали при столкновении поезда с грузовиком в Японии
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области на переезде столкнулись поезд и легковой автомобиль, в результате чего погибли двое человек и один пострадал.
Газета.Ru 00:27
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница находится в отпуске
REGNUM 03 сентября в 06:58
Происшествия
Два подростка на Урале готовили массовое убийство
Глава регионального министерства образования Свердловской области Юрий Биктуганов заявил, что сотрудники полиции предотвратили убийства, запланированные двумя 16-летними подростками.
Газета.Ru 03:38
Армия и оружие
Декоммунизация тельняшки
Какая разница, в чём потонут хорошие хлопцы и дивчины, не знающие ни истории морской тельняшки, ни истории вообще, где нет судьбы более общей и пронзительней, чем единая судьба России и Украины, их воинов и моряков.
РЕН ТВ 05:04
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с обменом между Россией и Украиной
Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с обменом удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
RT на русском 05:23
Политика
Премьер Малайзии усомнился в беспристрастности расследования дела MH17
Международное расследование катастрофы MH17 проходит необъективно — оно отражает позиции тех, кто пострадал от трагедии, заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в интервью «РИА Новости».
РБК 01:50
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» подешевели на 5%
Утром 5 сентября акции "Сургутнефтегаза" быстро дешевеют после ралли последних дней, трейдеры начали фиксировать прибыль на комментариях главы компании Владимира Богданова относительно недавно созданной дочерней структуры для инвестиций в ценные бумаги и последовавшего бурного роста акций "Сургутнефтегаза".
Интерфакс 04:14
Происшествия
На самую красивую девушку Росгвардии напал автохам
На победительницу фотоконкурса «Краса Росгвардии» Анну Храмцову, работающую в управлении Росгвардии по Свердловской области, напал автохам.
Lenta.ru вчера в 06:05
Политика
Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере
Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.
REGNUM вчера в 15:17
Общество
Греф призвал отменить школьные экзамены
Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости вчера в 22:07
Технологии
В Сеть попала база данных c 419 млн номеров пользователей Facebook
В Сети была опубликована база данных с 419 млн ученых записей с номерами телефонов, некоторые из них также содержали имена, пол и страну проживания.В последние годы социальная сеть Facebook регулярно попадает в скандалы, связанные с утечкой личной информации пользователей.
Дни24 01:15
Гаджеты
ASUS представила мощный игровой смартфон ROG Phone II
Официально представлен новый игровой смартфон ROG Phone II Ultimate Edition, который обладает 1 терабайтом встроенной памяти.
Vevby.ru вчера в 15:06
Политика
Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru вчера в 19:27
Наука
Палеонтологи описали «червей» докембрийской эпохи
Naked Science 02:26
Происшествия
Под Владимиром водитель на BMW насмерть сбил двух детей
РИА Новости 00:34
Театры
Министр культуры Пермского края ведет переписку с Теодором Курентзисом
Вячеслав Торчинский, министр культуры Пермского края отправил письмо Теодору Курентзису, бывшему художественному руководителю Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского, сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу минкульта.Г-н Торчинский предлагает адресату вступить в переговоры и дать необходимые гарантии проведения Дягилевского фестиваля.
Business Class (Пермь) 05:10
Авто
Уникальные экспериментальные «Уралы» ржавеют под открытым небом
Десятки экземпляров уникальной техники гниют под открытым небом на задворках экспериментального цеха автозавода «Урал» в Миассе Челябинской области.
Автоновости дня вчера в 15:24
Спорт
Канада обыграла Сенегал в группе на ЧМ
Сборная Канады обыграла сборную Сенегала в матче 3-го тура групповой стадии чемпионата мира в Китае.
Матч ТВ 05:24
Политика
Экс-посол Израиля заявил, что украинский язык выдумали
Экс-посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген заявил, что украинской стороне пришлось придумывать государственность и язык.
Газета.Ru вчера в 20:02
Армия и оружие
Украинский гранатомет УАГ-40 попал к террористам раньше, чем в ВСУ
«Украинский гранатомет УАГ-40 попал в руки исламистов «Боко харам» из Нигерии на год раньше, чем был официально поставлен в Вооруженные силы Украины», – сказал Новиков.
Взгляд.ру 04:43
Общество
Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного
Газета.Ru вчера в 19:19