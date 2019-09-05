Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон не сможет сыграть в ближайших матчах сборной Исландии в связи с травмой.

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Политика Путин сообщил о запуске ипотеки под 2% на Дальнем Востоке Президент России Владимир Путин поручил запустить ипотеку под 2% для молодых семей, живущих на Дальнем Востоке.

Общество Скворцова назвала сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что в течение года могут принять закон, предусматривающий повышение минимального возраста продажи алкоголя с нынешних 18 до 21 года.

Политика Абэ призвал Путина не медлить с заключением мирного договора Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал президента России Владимира Путина не медлить с заключением мирного договора.

Гаджеты В смартфонах с Android нашли уязвимость для фишинговых атак через СМС Смартфоны Samsung, Huawei и LG, работающие на платформе Android, оказались подвержены уязвимостям, из-за чего злоумышленники могли осуществлять с устройств фишинговые СМС-атаки, выдавая себя за операторов связи.

Политика Бедрос Киркоров оправдал советские репрессии в Болгарии Певец Бедрос Киркоров заявил, что советские репрессии в Болгарии были направлены исключительно на истребление местных фашистов.

Политика Суд в Киеве отменил арест «свидетеля» по делу MH17 Киевский апелляционный суд принял решение освободить из-под стражи фигуранта дела о крушении Boeing 777 Владимира Цемаха под личное поручительство.

Экономика Глава Минтруда допустил переход на четырехдневную рабочую неделю «Переход на четырехдневную рабочую неделю возможен в долгосрочной перспективе», — цитирует министра ТАСС.

Происшествия 30 человек пострадали при столкновении поезда с грузовиком в Японии Ранее сообщалось, что в Ленинградской области на переезде столкнулись поезд и легковой автомобиль, в результате чего погибли двое человек и один пострадал.

Происшествия Два подростка на Урале готовили массовое убийство Глава регионального министерства образования Свердловской области Юрий Биктуганов заявил, что сотрудники полиции предотвратили убийства, запланированные двумя 16-летними подростками.

Армия и оружие Декоммунизация тельняшки Какая разница, в чём потонут хорошие хлопцы и дивчины, не знающие ни истории морской тельняшки, ни истории вообще, где нет судьбы более общей и пронзительней, чем единая судьба России и Украины, их воинов и моряков.

Политика Путин прокомментировал ситуацию с обменом между Россией и Украиной Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с обменом удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

Политика Премьер Малайзии усомнился в беспристрастности расследования дела MH17 Международное расследование катастрофы MH17 проходит необъективно — оно отражает позиции тех, кто пострадал от трагедии, заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в интервью «РИА Новости».

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Общество Греф призвал отменить школьные экзамены Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф.

Технологии В Сеть попала база данных c 419 млн номеров пользователей Facebook В Сети была опубликована база данных с 419 млн ученых записей с номерами телефонов, некоторые из них также содержали имена, пол и страну проживания.В последние годы социальная сеть Facebook регулярно попадает в скандалы, связанные с утечкой личной информации пользователей.

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Политика Экс-посол Израиля заявил, что украинский язык выдумали Экс-посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген заявил, что украинской стороне пришлось придумывать государственность и язык.