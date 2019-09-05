Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон не сможет сыграть в ближайших матчах сборной Исландии в связи с травмой.

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Политика Кадыров оценил шутку Путина про народ Чечни Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал шутку президента России Владимира Путина о народах Чечни и Дагестана и их энергии.

Политика Собчак в Киеве рассказала, кому принадлежит Крым Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак в эфире радиостанции "Новое время" ответила на вопрос о принадлежности Крыма.

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Политика К задержанному в Неаполе россиянину пустили дипломатов Российские дипломаты получили консульский доступ к задержанному в Италии сотруднику Объединенной двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», Александру Коршунову.

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