РПЛ
Спорт-ЭкспрессАрнор Сигурдссон не поможет сборной Исландии из-за травмы
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон не сможет сыграть в ближайших матчах сборной Исландии в связи с травмой.
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Происшествия
СК возбудил дело после драки в «Крестах»
Известия 10:58
Происшествия
Бывшие рядовые отсудили у Минобороны ₽4 млн за обстрел из танков
Минобороны России должно будет выплатить трем бывшим рядовым, которые во время учений в 2017 году были обстреляны из танков, 4 млн руб. компенсации.
РБК 09:15
Политика
«Роснефть» требует извинений от «Транснефти»
«Роснефть» 3 сентября потребовала извинений от «Транснефти» в адрес главы совета директоров нефтекомпании Герхарда Шрёдера из-за комментариев трубопроводной монополии в отношении письма, написанного им премьер-министру России Дмитрию Медведеву.
Коммерсантъ 03 сентября в 08:33
Гаджеты
Sony представила смартфон Sony Xperia 5
Ореанда-Новости 09:15
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК 09:37
Политика
Кадыров оценил шутку Путина про народ Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал шутку президента России Владимира Путина о народах Чечни и Дагестана и их энергии.
РБК 09:35
Политика
Собчак в Киеве рассказала, кому принадлежит Крым
Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак в эфире радиостанции "Новое время" ответила на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru 10:27
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Политика
К задержанному в Неаполе россиянину пустили дипломатов
Российские дипломаты получили консульский доступ к задержанному в Италии сотруднику Объединенной двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», Александру Коршунову.
BFM.ru 08:53
Шоу-бизнес
Ивлеева сменила фамилию на Узенюк
Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений.
Вести.Ru 09:32
Футбол
Экс-футболист «Зенита» Губочан перешел в кипрскую «Омонию»
В прошлом сезоне Губочан выступал за французский "Марсель", в "Омонию" он перешел на правах свободного агента.
РИА Новости 11:36
Происшествия
СК завел дело после смерти пенсионерки у больницы в Севастополе
Следователи возбудили уголовное дело после смерти пожилой женщины на скамейке у городской больницы, пишут РИА "Новости".
РЕН ТВ 11:48
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru вчера в 03:22
Авто
Уникальные экспериментальные «Уралы» ржавеют под открытым небом
Десятки экземпляров уникальной техники гниют под открытым небом на задворках экспериментального цеха автозавода «Урал» в Миассе Челябинской области.
Автоновости дня вчера в 15:24
Происшествия
Прокуратура запросила сроки для убийц многодетной матери в Псебае
Судебные разбирательства по громкому уголовному делу об убийстве многодетной матери Натальи Дмитриевой продолжаются.
КП - Кубань 11:05
Хоккей
Панарин: не знаю, будем ли теперь ходить с Овечкиным на ужины
Раньше ходили на ужины вместе, теперь даже не знаю - будем ли.
Pravda.Ru 10:59
Кино
Уилл Поултер получил роль в сериале «Властелин колец»
Актуальные Новости 05:59
Общество
В Сочи нашли квартиру для выселенного из пансионата онкобольного
В Сочи разгорелся скандал с выселением судебными приставами на улицу онкобольного с женой из временного жилья, расположенного в пансионате "Нептун" Адлерского района.
Российская газета 04:35
Армия и оружие
Минобороны отрицает гибель российских военных в Сирии
«Информация, распространенная одним из российских СМИ о якобы гибели военнослужащих Вооруженных сил РФ, не соответствует действительности»,— говорится в сообщении Минобороны.
Коммерсантъ 10:54
Футбол
Черчесов назвал матч России с Шотландией игрой за 6 очков
Vprognoze.ru 09:45
Политика
Британский парламент принял законопроект об отсрочке Brexit
Палата общин приняла законопроект, который обязывает правительство премьера Бориса Джонсона отсрочить выход страны из состава ЕС еще на три месяца, до 31 января 2020 года, передает ТАСС.
Взгляд.ру вчера в 15:02
Экономика
НОВАТЭК уточнил сроки запуска «Арктик СПГ-2»
Объем вложений для запуска «Арктик СПГ-2» на полную мощность оценивается в $21,3 млрд.
РБК 05:04
Кино
Дакоту Фаннинг раскритиковали за образ беженки-мусульманки
Культуромания 08:49
Технологии
К концу сентября в России закончатся IP-адреса
В ближайший месяц в России, Европе и на Ближнем Востоке наступит дефицит интернет-адресов протокола IPv4, который используется большинством сайтов, сообщает РБК, ссылаясь на экспертов.
Smolnarod.ru 09:14
Общество
Греф призвал отменить экзамены в школах
Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
Коммерсантъ 01:34
Происшествия
Во Львове вандалы осквернили советский мемориал
РИА Новости 09:11
Гаджеты
Samsung Galaxy Fold поступил в продажу
The GEEK 02:42
Футбол
Российские пляжники проиграли белорусам на старте Суперфинала Евролиги
Советский спорт 11:37