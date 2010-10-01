Футбол
Спорт-ЭкспрессАрнор Сигурдссон рассказал о лучшем матче в составе ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон отметил, что лучшим матчем в карьере считает гостевую игру 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (3:0) 12 декабря прошлого года.
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Хоккей
Павел Буре: «В НХЛ кокаин — не нарушение, ты просто заболел»
Евгений Кузнецов попался на кокаине. Российские хоккеисты в этом году подписали сумасшедшие контракты с клубами НХЛ.
Московский Комсомолец 07:16
Политика
Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода.
РИА Новости 07:47
Политика
Освобожденный украинский моряк рассказал о требовании целовать мантию судье
По словам Гриценко, государственные адвокаты и психологи в российском СИЗО требовали от украинских моряков «падать в колени судьям, целовать мантию, говорить, что виновен», обещая в таком случае «что-то хорошее».
Lenta.ru 09:57
Политика
Медведев поручил отменить нормативные акты СССР
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина".
Вести.Ru вчера в 06:38
Политика
Глава ДНР заявил о желании войти в состав России
Перед самопровозглашенной Донецкой Народной Республикой (ДНР) стоит задача, которая заключается в максимальной интеграции с Россией.
Известия 09:14
Происшествия
В Конго из-за схода поезда с рельсов погибли 50 человек
Поезд сошел с рельсов на юге Демократической Республики Конго. Погибли не менее 50 человек, сообщает 12 сентября Reuters.
REGNUM 07:58
Политика
Москва направила в Интерпол запрос о местонахождении Смоленкова
Россия запросила у Вашингтона по линии Интерпола данные об Олеге Смоленкове, которого СМИ называют американским информатором.
РИА Новости 09:47
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Армия и оружие
Путин заявил о ценности выходцев с Кавказа в российской армии
Российская армия нуждается в военнослужащих – выходцах с Кавказа, заявил президент Владимир Путин.
Взгляд.ру 08:50
Политика
МИД Украины опроверг приостановку расторжения договоров с Россией
Министерство иностранных дел Украины продолжает работу по пересмотру и отмене договоров с Россией после вступления Владимира Зеленского в должность президента, заявили в пресс-службе ведомства.
RT на русском 08:21
Происшествия
Неизвестный проник в торгпредство России в Лондоне
Неизвестный совершил злонамеренное проникновение на территорию торгового представительства России в Лондоне, в результате чего нанесен ущерб недвижимости и автопарку.
ТАСС 09:55
Энергетика
«Нафтогаз» пояснил позицию по транзитному контракту с Россией
Российская сторона готова продлить соглашение на действующих условиях на год, Украина и ЕС хотят, чтобы "Газпром" забронировал мощности газотранспортной системы на 10 лет.
Газета.Ru 01:17
Экономика
ЦБ предлагает заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений
Как заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, предлагается заморозить досрочные переводы накоплений минимум на три года.
ТАСС 07:38
Политика
Новак оценил решение суда ЕС по газопроводу Opal
Ранее суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal.
Газета.Ru 08:03
Космос
Загадки сверхновых. Как происходят самые смертоносные взрывы в космосе
Каждую секунду во Вселенной вспыхивает примерно восемь десятков сверхновых звезд.
РИА Новости 01:00
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
РИА Новости вчера в 22:12
Шоу-бизнес
После очередной пластической операции жена Оззи Осборна - Шэрон - помолодела на 10 лет
Шэрон Осборн – жену «великого и ужасного» крестного отца музыкального направления Heavy Metal – Оззи Осборна – до начала нулевых широкая публика особо не знала.
Bimru.ru 09:18
Происшествия
СК возбудил дело против участника митинга в Улан-Удэ
В отношении участника несанкционированного митинга против итогов выборов мэра в Улан Удэ возбуждено дело о применении насилия в отношении представителя власти.
РБК 10:07
Происшествия
К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России
В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».
Lenta.ru 01:42
Политика
Путин в Дагестане выполнил данное 20 лет назад обещание и выпил стопку
В 1999 году во время поездки в Дагестан Путин оставил нетронутой стопку.
РБК 08:06
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru вчера в 05:57
Финансы
ЕЦБ снизил ставку и возобновит скупку активов
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов.
Ведомости 08:01
Политика
Власти ЛНР передают Киеву более 50 заключенных
Власти самопровозглашенной Луганской народной республики передают Киеву 54 заключенных, которых осудили еще до начала конфликта в Донбассе, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 04:36
Политика
Соратницу Порошенко могут наказать за оскорбление «Слуги народа»
Комитет Верховной рады по вопросам регламента рекомендовал парламенту запретить экс-вице-спикеру Рады Ирине Геращенко участвовать в пяти заседаниях парламента, сообщила 12 сентября журналист Татьяна Николаенко на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 09:17
Гаджеты
Samsung запустил конкурента Steam Link в лице сервиса PlayGalaxy Link
Для игры на смартфоне в игры, установленные на компьютере, нужно установить приложение PlayGalaxy Link для Windows 10, а к смартфону подключить совместимый игровой контролер.
Astera 04:23
Политика
Опубликовано фото шпиона Смоленкова
Опубликовано фото бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, который, предположительно, является информатором спецслужб США.
Lenta.ru 07:46
Гаджеты
IPhone 11 Pro может вызвать трипофобию
UfacityNews.ru 03:34