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Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессАрнор Сигурдссон рассказал о лучшем матче в составе ЦСКА

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Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон отметил, что лучшим матчем в карьере считает гостевую игру 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (3:0) 12 декабря прошлого года.
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