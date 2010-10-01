Лига чемпионов
Спорт-ЭкспрессАрнор Сигурдссон рассказал о лучшем матче в составе ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон отметил, что лучшим матчем в карьере считает гостевую игру 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (3:0) 12 декабря прошлого года.
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Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 05:51, Вашингтон
Общество
Роструд проверит информацию о «нулевой зарплате» в МГУ
Роструд начнет предварительную проверку на истфаке МГУ из-за заявления о проблемах с зарплатой члена-корреспондента РАН Аскольда Иванчика.
Коммерсантъ 03:13
Происшествия
В Приморье парашютист зацепился за жилой дом
В приморском городе Уссурийске парашютист, спускавшийся на землю, зацепился стропами за край крыши дома и повис на высоте третьего этажа.
Российская газета 04:36
Общество
39 российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира
Вуз поднялся на 10 позиций, по сравнению с прошлым годом, и теперь занимает 189 строку рейтинга.
Капитал страны вчера в 15:44
Происшествия
В Югре грибник случайно застрелил знакомого из ружья
Житель Ханты-Мансийского автономного округа стал фигурантом уголовного дела после того, как вместе с товарищами пошел в лес за грибами и случайно застрелил одного из них из ружья, которое взял для отпугивания хищников, сообщает в четверг СУСК РФ по региону.
РИА Новости 04:10
Гаджеты
В России появился новый бренд недорогих телевизоров
Газета DAILY вчера в 16:52
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.
Известия вчера в 06:28
Происшествия
Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России
Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.
ТАСС 02:27
Политика
Суд ЕС отменил решение о допуске «Газпрома» к газопроводу Opal
ИА «Ореанда-Новости» Минэнерго Польши сообщило, что Суд Европейского союза принял сторону Варшавы в разбирательстве о допуске российской компании «Газпрома» к мощностям газопровода Opal (сухопутного отвода газопровода «Северный поток»).
Ореанда-Новости 10 сентября в 07:14
Армия и оружие
Герб Ленинградской области появится на знаменах национальной гвардии
Губернатор Александр Дрозденко подписал постановление, согласно которому герб Ленинградской области и его основные элементы могут изображаться на боевых знаменах, эмблемах и других геральдических знаках воинских частей войск нацгвардии России в Ленинградской области.
ЛОТ 03:14
Космос
«Союз-6» станет прототипом второй ступени для сверхтяжелой ракеты
Ракета-носитель «Союз-6» станет второй ступенью перспективной российской сверхтяжелой ракеты-носителя, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Хакасия-Информ 04:42
Шоу-бизнес
Сати Казанова переезжает в Италию
Сати Казанова переезжает на родину своего мужа — в Италию.
ИА InterMedia 04:46
Футбол
«Локомотив» раскритиковал решение РФС о дате проведения матча Кубка России
Директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо прокомментировал решение РФС назначить датой проведения матча 1/16 финала Кубка России с «Балтикой» 25 сентября.
Чемпионат 04:24
Космос
Скончался академик Энеев, причастный к полету Гагарина в космос
Московский Комсомолец вчера в 02:55
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Общество
Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова
Мещанский суд Москвы в среду, 11 сентября, принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова «в связи с противоречиями».
Известия вчера в 09:55
Армия и оружие
В МИД России предупредили о риске ядерной войны
По словам дипломата, в современной международной ситуации есть риск возникновения ядерной войны.
Известия 05:39
Общество
За последние 10 лет «средний россиянин» стал старше на полтора года
Отмечается также, что почти за 10 лет средний возраст россиянина вырос почти на полтора года: по данным статистической службы на 1 января 2009 года он составлял 38,8 года.
Вести.Ru 05:15
Происшествия
Фигурант «московского дела» Егор Жуков внесен в список экстремистов
Росфинмониторинг внес студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, проходившего по «московскому делу», в список экстремистов, следует из материалов на сайте организации.
Ведомости 05:43
Происшествия
В Москве ревнивый муж застрелил жену
Вести.Ru 05:43
Футбол
Каррера развеял слухи по поводу предложений от клубов РПЛ
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что не получал никаких предложений возглавить российский клуб.
Матч ТВ 05:42
Гаджеты
IPhone 11 Pro может вызвать трипофобию
UfacityNews.ru 03:34
Политика
МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами
МИД Украины вызвал посла Чехии, чтобы тот объяснился по поводу встречи чешского президента Милоша Земана с представителями "Всемирного совета подкарпатских русинов".
Газета.Ru 02:42
Общество
«Ведомости» узнали о планах «ВКонтакте» отсеивать пиратские книги
Социальная сеть "ВКонтакте" планирует внедрить систему, блокирующую загрузку пиратских копий книг на свой сайт.
Интерфакс 03:18
Происшествия
Крупный пожар тушат в пригороде Краснодара
Крупный пожар произошел в пригороде Краснодара — на территории посёлка Индустриальный утром 12 сентября.
REGNUM 04:51
Кино
43-летняя Елена Захарова вышла в свет в красном мини-платье
На премьере появилась также звезда «Кадетства» Елена Захарова, которая совсем недавно вернулась с отдыха в Болгарии.
Вокруг ТВ 05:06
Политика
Саманта Пауэр рассказала в мемуарах о спорах и дружбе с Чуркиным
Бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр рассказала в своих мемуарах о спорах и дружбе с выдающимся российским дипломатом Виталием Чуркиным, который скоропостижно скончался 20 февраля 2017 года, за день до своего 65-летия.
РИА Новости 02:14
Политика
Владимир Путин прибыл в Дагестан
REGNUM 05:38
Авто
АвтоВАЗ не планирует сокращать персонал
По словам главы марки, при существующем объеме рынка на предприятии задействован именно тот уровень численности персонала, который необходим.
32CARS.ru 00:50