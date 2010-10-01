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Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессАрнор Сигурдссон рассказал о лучшем матче в составе ЦСКА

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Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон отметил, что лучшим матчем в карьере считает гостевую игру 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (3:0) 12 декабря прошлого года.
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Арнор Сигурдссон рассказал о лучшем матче в составе ЦСКА

Спорт-Экспресс04:14

Сигурдссон назвал свой лучший матч в составе ЦСКА

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Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 05:51, Вашингтон
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