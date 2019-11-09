Футбол
Спорт-ЭкспрессАрсен Венгер: «Из „Баварии“ ни с кем не общался»
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал информацию, что он может возглавить «Баварию».
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Венгер подтвердил предложение от «Баварии». Клуб дал ему неделю на размышления
Чемпионатвчера в 17:35
Венгер: «Мне поступило предложение из „Баварии“, попросили дать ответ в течение недели»
Sport24.ruвчера в 14:38
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Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM вчера в 09:40
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева рассказала о сексуальных пристрастиях Павла Воли
Знаменитая российская гимнастка Ляйсан Утяшева рассказала в одном из последних интервью о сексуальных пристрастиях своего супруга Павла Воли.
VSE42.RU 03:07
Финансы
Жители России за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
Объём средств физических лиц на счетах Сбербанка за октябрь 2019 года уменьшился примерно 79 млрд рублей, сообщила 8 ноября пресс-служба банка.
REGNUM вчера в 16:35
Общество
РФПИ инвестировал в российского разработчика хирургических роботов
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о завершении первого раунда инвестиций в российского разработчика хирургических роботов Assisted Surgical Technologies (AST).
РБК 08:12
Технологии
Android-приложение ai.type собирало данные пользователей
Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.
Astera 07 ноября в 15:07
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости 06:50
Политика
"Чей Крым?" Украинец пристал к пассажирам из России на борту самолета
Украинский журналист Руслан Горовой встретил на борту самолета пассажиров из России и заставил их отвечать на вопрос о принадлежности Крыма.
РИА Новости 07:44
Транспорт
Появились фотографии интерьера пассажирских поездов в Крым
Появились фотографии интерьера пассажирских поездов в Крым.
РЕН ТВ вчера в 09:17
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Культура
Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»
Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Газета.Ru 00:38
Происшествия
В российской школе сорвали массовую бойню с бомбами, мачете и булавой
Кунгурский городской суд (Пермский край) вынес приговор в отношении несовершеннолетнего студента местного колледжа, который планировал массовое убийство в школе.
Lenta.ru вчера в 18:24
Культура
Полина Гагарина не сумела сдержать слезы на шоу «Голос»
Член жюри шоу «Голос» Полина Гагарина не сумела сдержать слезы после выступления Дмитрия Клинаева.
OAnews 06:46
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в убийстве девушки-подростка
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал обвиняемого в убийстве девушки-подростка, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
РИА Новости 08:38
Политика
Путин и Соловьев возглавили рейтинг доверия в ЛНР и ДНР
По данным издания «ПолитНавигатор», респонденты в качестве лидера выбрали президента России Владимира Путина, второе место получил журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
Политическая Экспертиза 05:20
Футбол
Алексей Миранчук попал в сферу интересов «Ювентуса»
«Ювентус» интересуется полузащитником «Локомотива» Алексеем Миранчуком.
Бомбардир.ру вчера в 14:55
Общество
Instagram предупредил пользователей в США об отключении лайков
Соцсеть для обмена фотографиями и видео Instagram протестирует в США функцию, скрывающую количество лайков под постами, сообщает Wired.
РИА Новости 08:00
Политика
Горбачев назвал виновных в распаде СССР
Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев рассказал, кто спровоцировал распад СССР. Его слова приводит немецкий журнал Der Spiegel.
РИА Новости 08:16
Общество
Берлинская стена простояла бы сто лет, но рухнула из-за одного слова
Берлинская стена простояла бы сто лет, но рухнула из-за одного слова РИА Новости Германия празднует тридцатилетие падения Берлинской стены.
РИА Новости 00:00
Футбол
«Динамо» обыграло «Рубин» в матче РПЛ
REGNUM 08:16
Здоровье
Эксперты сравнили вред пальмового масла и маргарина
Как пишет Ридус, по словам химика-технолога Сергея Белкова, непереработанное пальмовое масло в производстве используют очень редко.
Новые Известия вчера в 06:07
Политика
В ООН приняли резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма
Третий комитет Генеральной ассамблеи (ГА) ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял резолюцию по борьбе с героизацией нацизма.
Москва 24 07 ноября в 20:50
Политика
Международный суд ООН рассмотрит суд Украины против России
Решение Международного суда ООН позволит Украине и Европе продолжать обвинять Россию во многих преступлениях.
Эхо Москвы 05:00
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин бросил любовницу и вернулся к жене
Как оказалось, они с Кузьминым развелись вовсе не из-за любовницы, которая младше артиста на 36 лет. Виной всему был кризис в отношениях.
StarHit.ru вчера в 03:00
Космос
В NASA распечатали капсулу с лунным грунтом, собранным в 1972 году
Представители NASA рассказали о том, что недавно они распечатали капсулу с образцами грунта Луны.
Дни24 07 ноября в 10:55
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства
РИА Новости 07:31
Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС вчера в 13:09
Экономика
Бизнесмен назвал причины бедности людей
Существует несколько причин, почему люди становятся бедными.
Газета.Ru 07 ноября в 13:56
Происшествия
Бывшего мэра Истры объявили в розыск после побега от следствия
Бывший мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев, ранее задержанный по подозрению в совершении должностных преступлений, скрылся от следствия.
РБК 04:42
Авто
В октябре российский авторынок упал на 5,2%
В октябре 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 5,2% до 152 057 единиц.
Автоновости дня 07 ноября в 05:50