Футбол
Советский спортАрсен Венгер: Салах немного одержим тем, что хочет забить сам
Добавим, что в текущем сезоне Салах провел шесть матчей за Ливерпуль во всех турнирах, записав на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 07:09, Вашингтон
Происшествия
В Волгограде скончался кандидат в депутаты облдумы
Кандидат в депутаты областной думы от партии КПРФ Вадим Чистяков находился на избирательном участке с членами участковой комиссии.
REGNUM 05:43
Политика
Глава МИД Франции заявил о потенциале взаимодействия с Россией
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Россия и Франция имеют потенциал взаимодействия в сфере безопасности и экономике.
Известия 06:01
Политика
На Украине назвали имена 13 переданных России заключенных
Украинские военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
РИА Новости вчера в 22:02
Политика
Явка на выборах в Мосгордуму на 11:00 составила 1,36%
Говорит Москва 04:19
Политика
Явка на выборах в Хабаровском крае на 15 часов составила 24%
В Хабаровском крае в воскресенье по состоянию на 15.00 явка избирателей составила 24,2%, сообщает правительство региона.
Transsibinfo 06:07
Происшествия
На Таймыре нашли пропавший вертолет Ми-2
Газета.Ru 06:22
Политика
Лимаренко лидирует на выборах губернатора Сахалина
Коммерсантъ 06:36
Политика
ЦИК планирует создавать цифровые избирательные участки по всей России
8 сентября в Москве открылись 30 цифровых избирательных участков, на которых могут проголосовать жители регионов, где проходят выборы губернаторов, а также жители одномандатных округов, где идут довыборы в Госдуму.
ТАСС 01:57
Происшествия
На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
ТАСС 06:38
Происшествия
В Туве обстреляли автобус с журналистами и наблюдателями
МВД Республики Тувы проводит проверку после нападения на границе региона и Красноярского края на автобус с журналистами местного «8 канала» и наблюдателями на выборах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости 04:29
Гаджеты
Власти США принуждают Google и Apple рассекретить пользователей приложения оптического прицела
Министерство юстиции США потребовало от компаний Google и Apple выдать информацию о пользователях специального приложения оптического прицела.
Ferra вчера в 08:09
Армия и оружие
МИД сообщил о возвращении в Европу 2 тыс. боевиков из Сирии и Ирака
«Ни США, ни государства Евросоюза или Азии, ни другие благополучные страны не защищены от террористов, ведь за последние годы в Европу вернулось порядка двух тысяч боевиков, воевавших в составе террористических группировок в Сирии и Ираке», — сказал Сыромолотов.
РБК 05:37
Политика
Москалькова предложила заключить с Украиной соглашение о прекращении уголовных дел
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила заключить с Украиной соглашение, которое позволило бы прекращать уголовное преследование россиян и украинцев на паритетных началах.
Коммерсантъ 02:39
Происшествия
Столицу Канады заполонили пьяные еноты
Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.
РИА Новости вчера в 08:15
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии пожалел о браке с ростовчанкой Оксаной Воеводиной
Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о своем браке с уроженкой Ростовской области Оксаной Воеводиной и том, что обстоятельства его личной жизни "повергли народ в смятение".
1rnd.ru вчера в 06:16
Кино
Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер
Российская газета 06:18
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Шоу-бизнес
Ольга Бузова публично высмеяла беременную Анастасию Костенко
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко После обнародования информации об интересном положении Анастасии многие ждали реакции Ольги Бузовой — бывшей жены Дмитрия Тарасова.
Вокруг ТВ 07:06
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов потребовала от России выдать Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы в рамках обмена заключенными.
Lenta.ru вчера в 17:57
Политика
В Ингушетии избрали главу республики
Депутаты народного собрания Ингушетии избрали главой региона Махмуд-Али Калиматова, который до этого временно исполнял обязанности руководителя республики, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:26
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
От болевого синдрома при остеохондрозе помогут избавиться компрессы с водкой, сообщает портал МедикФорум со ссылкой на неназванных врачей.
Газета.Ru 05:12
Гаджеты
Asus ROG Phone 2 лидирует в ТОП-10 самых мощных Android-смартфонов начала осени
В тройку лидеров попал смартфон OnePlus 7 Pro с более 372 500 баллами, поставляющийся с хранилищем UFS 3.0 и наделенный выдвижной камерой.В «десятку» мощнейших устройств осени эксперты AnTuTu включили Mi 9 от Xiaomi, Redmi K20 Pro и OnePlus 7, работающие на чипсете Snapdragon 855.
Актуальные Новости 06:48
Единоборства
Макгрегор попросил организовать бой-реванш с Нурмагомедовым в Москве
Ирландский спортсмен и бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор сообщил о готовности провести бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в Москве.
РБК вчера в 20:23
Армия и оружие
Турция и США провели наземное патрулирование зоны безопасности в Сирии
РИА Новости 02:40
Политика
Оса едва не помешала контролю за выборами в Мосгордуму
Сегодня на одну из камер села оса. Коллеги ее героически согнали, поэтому транспарентность выборов на этом участке была восстановлена.
РИА Новости 05:20
Политика
МИД Украины отказался признавать результаты выборов в Крыму
Украинское министерство иностранных дел выразило решительный протест из-за проведения выборов 8 сентября в Крыму.
Известия 06:14