Футбол

Советский спортСоветский спортАрсен Венгер: Салах немного одержим тем, что хочет забить сам

Добавим, что в текущем сезоне Салах провел шесть матчей за Ливерпуль во всех турнирах, записав на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Арсен Венгер: «Салах схож с Месси, но одержим тем, чтобы забить самому»

Sports.ruвчера в 08:28

Венгер сравнил игрока «Ливерпуля» Салаха с футболистом «Барселоны» Месси

Газета.Ruвчера в 09:18

Венгер: Салах сможет сравниться с Месси, если станет менее эгоистичным у ворот

Чемпионат02:38

Арсен Венгер: «Салах схож с Месси, но одержим тем, что хочет забить сам»

Матч ТВ04:08

Арсен Венгер: Салах немного одержим тем, что хочет забить сам

Советский спорт04:29

Арсен Венгер: «Салах схож с Месси, но одержим тем, что хочет забить сам»

Sportbox.RU04:08

Венгер: «Салах похож на Месси»

Soccer.ru02:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 07:09, Вашингтон
Происшествия

В Волгограде скончался кандидат в депутаты облдумы

Кандидат в депутаты областной думы от партии КПРФ Вадим Чистяков находился на избирательном участке с членами участковой комиссии.
REGNUM 05:43
Политика

Глава МИД Франции заявил о потенциале взаимодействия с Россией

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Россия и Франция имеют потенциал взаимодействия в сфере безопасности и экономике.
Известия 06:01
Политика

На Украине назвали имена 13 переданных России заключенных

Украинские военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
РИА Новости вчера в 22:02
Политика

После освобождения Сенцов высказался о «врагах Украины»

URA.Ru 02:34
Политика

Явка на выборах в Мосгордуму на 11:00 составила 1,36%

Говорит Москва 04:19
Политика

Явка на выборах в Хабаровском крае на 15 часов составила 24%

В Хабаровском крае в воскресенье по состоянию на 15.00 явка избирателей составила 24,2%, сообщает правительство региона.
Transsibinfo 06:07
Происшествия

На Таймыре нашли пропавший вертолет Ми-2

Газета.Ru 06:22
Политика

Лимаренко лидирует на выборах губернатора Сахалина

Коммерсантъ 06:36
Политика

ЦИК планирует создавать цифровые избирательные участки по всей России

8 сентября в Москве открылись 30 цифровых избирательных участков, на которых могут проголосовать жители регионов, где проходят выборы губернаторов, а также жители одномандатных округов, где идут довыборы в Госдуму.
ТАСС 01:57
Происшествия

На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек

Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала в воскресенье 14 человек, которые планировали проникнуть на территорию предприятия.
ТАСС 06:38
Происшествия

В Туве обстреляли автобус с журналистами и наблюдателями

МВД Республики Тувы проводит проверку после нападения на границе региона и Красноярского края на автобус с журналистами местного «8 канала» и наблюдателями на выборах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости 04:29
Гаджеты

Власти США принуждают Google и Apple рассекретить пользователей приложения оптического прицела

Министерство юстиции США потребовало от компаний Google и Apple выдать информацию о пользователях специального приложения оптического прицела.
Ferra вчера в 08:09
Единоборства

Нурмагомедов заработал рекордный гонорар в истории UFC

Вести.Ru 05:46
Армия и оружие

МИД сообщил о возвращении в Европу 2 тыс. боевиков из Сирии и Ирака

«Ни США, ни государства Евросоюза или Азии, ни другие благополучные страны не защищены от террористов, ведь за последние годы в Европу вернулось порядка двух тысяч боевиков, воевавших в составе террористических группировок в Сирии и Ираке», — сказал Сыромолотов.
РБК 05:37
Политика

Москалькова предложила заключить с Украиной соглашение о прекращении уголовных дел

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила заключить с Украиной соглашение, которое позволило бы прекращать уголовное преследование россиян и украинцев на паритетных началах.
Коммерсантъ 02:39
Происшествия

Столицу Канады заполонили пьяные еноты

Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.
РИА Новости вчера в 08:15
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии пожалел о браке с ростовчанкой Оксаной Воеводиной

Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о своем браке с уроженкой Ростовской области Оксаной Воеводиной и том, что обстоятельства его личной жизни "повергли народ в смятение".
1rnd.ru вчера в 06:16
Политика

Памфилова пообещала сделать «доску антипочета» для «лгунов» о выборах

РБК 04:36
Кино

Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер

Российская газета 06:18
Транспорт

МВД предложило поменять правила получения водительских прав

МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Шоу-бизнес

Ольга Бузова публично высмеяла беременную Анастасию Костенко

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко После обнародования информации об интересном положении Анастасии многие ждали реакции Ольги Бузовой — бывшей жены Дмитрия Тарасова.
Вокруг ТВ 07:06
Политика

Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17

Генеральная прокуратура Нидерландов потребовала от России выдать Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы в рамках обмена заключенными.
Lenta.ru вчера в 17:57
Политика

В Ингушетии избрали главу республики

Депутаты народного собрания Ингушетии избрали главой региона Махмуд-Али Калиматова, который до этого временно исполнял обязанности руководителя республики, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:26
Общество

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией

Известия 05:14
Общество

Медики назвали лечебные свойства водки

От болевого синдрома при остеохондрозе помогут избавиться компрессы с водкой, сообщает портал МедикФорум со ссылкой на неназванных врачей.
Газета.Ru 05:12
Гаджеты

Asus ROG Phone 2 лидирует в ТОП-10 самых мощных Android-смартфонов начала осени

В тройку лидеров попал смартфон OnePlus 7 Pro с более 372 500 баллами, поставляющийся с хранилищем UFS 3.0 и наделенный выдвижной камерой.В «десятку» мощнейших устройств осени эксперты AnTuTu включили Mi 9 от Xiaomi, Redmi K20 Pro и OnePlus 7, работающие на чипсете Snapdragon 855.
Актуальные Новости 06:48
Единоборства

Макгрегор попросил организовать бой-реванш с Нурмагомедовым в Москве

Ирландский спортсмен и бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор сообщил о готовности провести бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в Москве.
РБК вчера в 20:23
Армия и оружие

Турция и США провели наземное патрулирование зоны безопасности в Сирии

РИА Новости 02:40
Политика

Оса едва не помешала контролю за выборами в Мосгордуму

Сегодня на одну из камер села оса. Коллеги ее героически согнали, поэтому транспарентность выборов на этом участке была восстановлена.
РИА Новости 05:20
Политика

МИД Украины отказался признавать результаты выборов в Крыму

Украинское министерство иностранных дел выразило решительный протест из-за проведения выборов 8 сентября в Крыму.
Известия 06:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Арсен Венгер
Французский тренер
Французский футбольный тренер, с 1996 по 2018 год работавший с лондонским «Арсеналом».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное