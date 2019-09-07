Футбол

Советский спортСоветский спортАрсен Венгер: Салах немного одержим тем, что хочет забить сам

Добавим, что в текущем сезоне Салах провел шесть матчей за Ливерпуль во всех турнирах, записав на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.
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Арсен Венгер: «Салах схож с Месси, но одержим тем, чтобы забить самому»

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