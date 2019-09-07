Футбол
Советский спортАрсен Венгер: Салах немного одержим тем, что хочет забить сам
Добавим, что в текущем сезоне Салах провел шесть матчей за Ливерпуль во всех турнирах, записав на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 05:41, Вашингтон
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье
BFM.ru вчера в 17:25
Происшествия
В Нью-Йорке вандал повредил статую «Атакующего быка» на Уолл-стрит
Мужчина был задержан в Нью-Йорке за повреждение статуи "Атакующего быка" на Уолл-стрит, передает телеканал CBS со ссылкой на полицию.
РИА Новости 02:50
Политика
В Ингушетии избрали нового главу региона
Депутаты народного собрания Ингушетии избрали главой региона Махмуд-Али Калиматова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:32
Политика
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru вчера в 09:45
Происшествия
Омская пенсионерка пришла в супермаркет и нашла в тележке 92 тысячи
Омичка забыла сумку с деньгами и документами в тележке супермаркета, а когда вернулась спустя 10 минут, то не смогла ее найти.
РИА ОмскИнформ 01:32
Политика
В СПЧ заявили, что «Голос» дезинформирует избирателей о данных по нарушениям на выборах
"Коллеги немного дезинформируют избирателей с ситуацией вокруг выборов, которые сегодня проходят в Москве и на территории РФ", - отметил Борисов.
ТАСС 05:04
Хоккей
«Трактор» во второй раз подряд переиграл «Амур»
Челябинский «Трактор» одержал вторую выездную победу кряду. «Черно-белые» в Хабаровске переиграли «Амур» с минимальным счетом 2:1.
МедиаЗавод 05:31
Политика
В Польше призвали к восстановлению диалога с Россией
Цель Варшавы, полагает журналист, в создании "пропасти" между РФ и Польшей как на политическом, так и "межчеловеческом" уровне.
Газета.Ru 04:48
Футбол
Фернанду Сантуш: «Сербия удивила меня»
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после победы над Сербией в матче отборочного турнира Евро-2020 (4:2) признался, что соперник его удивил.
Спорт-Экспресс вчера в 21:31
Политика
В работе электронного голосования на выборах в Москве произошел сбой
Система дала сбой из-за перегрузки оборудования для шифрования бюллетеней, но через час восстановила работу, сообщил замглавы департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.
Московский Комсомолец 05:14
Политика
Москалькова предложила Москве и Киеву подписать соглашение о закрытии дел
России и Украине следует заключить межгосударственное соглашение, которое позволит на паритетных началах прекращать уголовное преследование в отношении граждан обеих стран.
РБК 02:19
Единоборства
Бой Райана Бейдера и Чика Конго был объявлен несостоявшимся
Allboxing.ru 02:56
Политика
Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам
Lenta.ru 04:46
Происшествия
Четырехлетняя жительница Сертолово проглотила игрушку
Четырехлетняя жительница Сертолово госпитализирована в тяжелом состоянии после того, как проглотила игрушку.
Konkretno.ru 03:51
Политика
В России начался единый день голосования
В России начался единый день голосования, в рамках которого выборы разного уровня состоятся в 85 субъектах страны.
RT на русском 00:36
Теннис
Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
Канадка пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12, а у Уильямс, занимающей восьмое место в рейтинге WTA, девять эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейка из восьми.
Вести.Ru вчера в 18:30
Происшествия
В Москве задержали координатора движения «Голос»
Московская полиция задержала координатора движения «Голос» Владимира Егорова из помещения территориальной избирательной комиссии при попытке прорваться без документов в управу района «Дорогомилово».
Известия 05:27
Политика
Системой «Мобильный избиратель» воспользовались более 460 тыс. человек
Interfax-Russia.ru - Свыше 460 тыс. человек в России воспользовались системой "Мобильный избиратель", которая дает возможность проголосовать по месту нахождения голосующего, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Интерфакс - Россия 04:25
Политика
Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»
REGNUM вчера в 18:45
Наука
Найден способ запуска регенерации сердца
Goroday.ru 06 сентября в 19:05
Происшествия
На Таймыре нашли пропавший в августе Ми-2
РИА Новости 05:01
Армия и оружие
Украина поставила Марокко комплекс борьбы с БЛА «Буковель-AD»
В какой именно комплектации поставлен комплекс не сообщается.
Военное обозрение вчера в 11:51
Шоу-бизнес
Юлия Барановская оделась в свадебное платье из цветов
Телеведущая Юлия Барановская стала участницей цветочного фестиваля.
Bimru.ru вчера в 15:41
Хоккей
Овечкин: ради прикола не хочу возвращаться в КХЛ
Не хочу возвращаться ради прикола.
Вести.Ru 03:53
Общество
На Пискаревском кладбище Петербурга почтили память жертв блокады
На Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге в воскресенье состоялась церемония возложения цветов и венков в День памяти жертв блокады Ленинграда, который приходится на 8 сентября.
REGNUM 05:00
Политика
Додон договорился с Путиным о скидке на российский газ
Москва с 1 октября даст Кишиневу скидку на газ, сообщил президент Молдавии Игорь Додон.
Газета.Ru вчера в 15:48