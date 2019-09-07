Футбол

Советский спортСоветский спортАрсен Венгер: Салах немного одержим тем, что хочет забить сам

Добавим, что в текущем сезоне Салах провел шесть матчей за Ливерпуль во всех турнирах, записав на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.
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Арсен Венгер: «Салах схож с Месси, но одержим тем, чтобы забить самому»

Sports.ruвчера в 08:28

Венгер сравнил игрока «Ливерпуля» Салаха с футболистом «Барселоны» Месси

Газета.Ruвчера в 09:18

Венгер: Салах сможет сравниться с Месси, если станет менее эгоистичным у ворот

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Арсен Венгер: «Салах схож с Месси, но одержим тем, что хочет забить сам»

Матч ТВ04:08

Арсен Венгер: Салах немного одержим тем, что хочет забить сам

Советский спорт04:29

Арсен Венгер: «Салах схож с Месси, но одержим тем, что хочет забить сам»

Sportbox.RU04:08

Венгер: «Салах похож на Месси»

Soccer.ru02:23
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В Ингушетии избрали нового главу региона

Депутаты народного собрания Ингушетии избрали главой региона Махмуд-Али Калиматова, передает РИА "Новости".
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Порошенко похвалил себя за обмен пленными

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
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Омская пенсионерка пришла в супермаркет и нашла в тележке 92 тысячи

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В СПЧ заявили, что «Голос» дезинформирует избирателей о данных по нарушениям на выборах

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Челябинский «Трактор» одержал вторую выездную победу кряду. «Черно-белые» в Хабаровске переиграли «Амур» с минимальным счетом 2:1.
МедиаЗавод 05:31
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В Польше призвали к восстановлению диалога с Россией

Цель Варшавы, полагает журналист, в создании "пропасти" между РФ и Польшей как на политическом, так и "межчеловеческом" уровне.
Газета.Ru 04:48
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Фернанду Сантуш: «Сербия удивила меня»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после победы над Сербией в матче отборочного турнира Евро-2020 (4:2) признался, что соперник его удивил.
Спорт-Экспресс вчера в 21:31
Политика

В работе электронного голосования на выборах в Москве произошел сбой

Система дала сбой из-за перегрузки оборудования для шифрования бюллетеней, но через час восстановила работу, сообщил замглавы департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.
Московский Комсомолец 05:14
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В Гонконге госпитализировали 19 человек в результате протестов

РИА Новости 02:15
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Москалькова предложила Москве и Киеву подписать соглашение о закрытии дел

России и Украине следует заключить межгосударственное соглашение, которое позволит на паритетных началах прекращать уголовное преследование в отношении граждан обеих стран.
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Бой Райана Бейдера и Чика Конго был объявлен несостоявшимся

Allboxing.ru 02:56
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Нино Катамадзе призналась в любви к россиянам

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Президент Абхазии Хаджимба проголосовал во втором туре выборов

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Четырехлетняя жительница Сертолово проглотила игрушку

Четырехлетняя жительница Сертолово госпитализирована в тяжелом состоянии после того, как проглотила игрушку.
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В России начался единый день голосования

В России начался единый день голосования, в рамках которого выборы разного уровня состоятся в 85 субъектах страны.
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Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open

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Interfax-Russia.ru - Свыше 460 тыс. человек в России воспользовались системой "Мобильный избиратель", которая дает возможность проголосовать по месту нахождения голосующего, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
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Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»

REGNUM вчера в 18:45
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Игрок «Челси» Дринкуотер был избит шестью людьми рядом с ночным клубом

Газета.Ru 05:15
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Найден способ запуска регенерации сердца

Goroday.ru 06 сентября в 19:05
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На Таймыре нашли пропавший в августе Ми-2

РИА Новости 05:01
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Украина поставила Марокко комплекс борьбы с БЛА «Буковель-AD»

В какой именно комплектации поставлен комплекс не сообщается.
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Телеведущая Юлия Барановская стала участницей цветочного фестиваля.
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Не хочу возвращаться ради прикола.
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На Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге в воскресенье состоялась церемония возложения цветов и венков в День памяти жертв блокады Ленинграда, который приходится на 8 сентября.
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Додон договорился с Путиным о скидке на российский газ

Москва с 1 октября даст Кишиневу скидку на газ, сообщил президент Молдавии Игорь Додон.
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