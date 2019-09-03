Французский тренер Арсен Венгер доволен, что нападающий Неймар продолжит выступать в «ПСЖ». 69-летний специалист считает, что парижане извлекут выгоду из ситуации, если договорятся с бразильцем.

Арсен Венгер: «Я счастлив, что Неймар остался в „ПСЖ“»

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