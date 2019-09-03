Футбол
Матч ТВАрсен Венгер: «Я счастлив, что Неймар остался в „ПСЖ“»
Французский тренер Арсен Венгер доволен, что нападающий Неймар продолжит выступать в «ПСЖ». 69-летний специалист считает, что парижане извлекут выгоду из ситуации, если договорятся с бразильцем.
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Футбол
На выход: ФК «Ростов» не хотят предоставлять в аренду «Ростов Арену»
Как рассказал РБК Ростов PR-директор клуба Денис Штанько, ФК «Ростов» уже получил проект соглашения о расторжении договора с управляющей компанией стадиона «Ростов-Арена» — Федеральным государственным унитарным предприятием «Спорт-Инжиниринг» (документ имеется в распоряжении редакции).
РБК Ростов-на-Дону вчера в 10:32
Происшествия
В Москве задержан журналист Илья Азар
Журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара задержали вечером в столице, сообщил Азар в своем телеграм-канале.
Интерфакс вчера в 14:31
Политика
Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности
Парламент Украины принял в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
RT на русском 04:54
Политика
Президенты России и Монголии заключили бессрочный Договор о дружбе
Российская газета 04:07
Происшествия
Инспектор ГИБДД получил 4 года за оформление ДТП, которых не было
Екатеринбург в интернете 01:36
Культура
Госпитализированный Розенбаум рассказал о своем состоянии
67-летний советский, российский актер, певец и автор песен Александр Розенбаум попал в больницу и был прооперирован.
Российская газета 04:48
Политика
Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
Газета.Ru 01:47
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК 01 сентября в 17:00
Политика
Минпромторг не отказывается от 75-местного Sukhoi SuperJet
Коммерсантъ 04:31
Экономика
Глава правительства Украины назвал условия покупки земли иностранцами
Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.
REGNUM 01:57
Экономика
Суд в Тюмени начал процедуру банкротства Антипинского НПЗ
Арбитражный суд Тюменской области признал обоснованным заявление компании "СБК" ("внучка" Сбербанка) о банкротстве Антипинского нефтеперерабатывающего завода и ввел в его отношении начальную процедуру банкротства - наблюдение, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
РИА Новости 04:31
Происшествия
Жертвами урагана «Дориан» стали пять человек
В результате урагана «Дориан» на Багамах погибли как минимум пять человек.
Lenta.ru вчера в 22:27
Культура
Бизнес-леди поставила под угрозу репутацию «Народной премии» Екатеринбурга. «Кто-то ведет нечестную игру»
Уральская бизнес-леди поставила под угрозу репутацию главной народной премии Екатеринбурга.
Моменты 03:31
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Экономика
Росстат: «Денежная подушка» государства показала рекордный рост
На депозитах сектора государственного управления в 2018 году находились рекордные 3,87 трлн рублей, что эквивалентно 56 млрд долларов.
Российская газета 04:23
Шоу-бизнес
Поклонская рассказала о разводе с мужем
РИАМО вчера в 13:50
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Футбол
Гол Деспотовича признан лучшим по итогам августа в РПЛ
Гол нападающего «Оренбурга» Джордже Деспотовича в ворота «Ахмата» признан лучшим по итогам августа в РПЛ, сообщает пресс-служба лиги.
Sport24.ru 03:56
Политика
Новый украинский премьер одобрил правление Порошенко
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что в период правления бывшего президента Петра Порошенко страна развивалась в правильном направлении.
Lenta.ru 03:39
Игры
Ужасы на гигантском космическом корабле: вышел тизер Negative Atmosphere
По сюжету главный герой — доктор Сэмюэл Эдвардс оказывается на «гигантском» космическом корабле «Русанов», который столкнулся с проблемой неизвестной эпидемии.
REGNUM 01:43
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов: готовлюсь к бою на всю ночь
Накануне Нурмагомндов прибыл в Абу Даби, где пройдет бой, и рассказал о своем настрое.
Замана 03:55
Финансы
От Центрального банка РФ ждут дальнейшего понижения ключевой ставки
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 26 июля 2019 года, Банк России уже снизил ключевую ставку на 25 пунктов с 7,5% до 7,25%.
REGNUM 02:32
Происшествия
Минюст назвал причину невыплаты компенсации жертве теракта в Беслане
Власти России практически полностью выполнили решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), обязавшего их выплатить компенсации лицам, пострадавшим от теракта в Беслане в 2004 году и их родным, сообщает Минюст.
РБК 04:57
Политика
МИД РФ сомневается в заключении мирного договора с Японией
Размещение российских вооружений на Курильских островах не обсуждается в рамках переговоров с японской стороной по мирному договору.
Народные новости 04:23
Политика
Белоруссия наглухо закрыла границу с Украиной из-за потока оружия
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден наглухо закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия.
Интерфакс 04:01
Финансы
Российский рынок открылся слабым ростом индексов
Торги на российском рынке в понедельник открылись ростом индексов на 0,1%, "голубые фишки" показали разнонаправленную динамику.
Интерфакс вчера в 03:31
Политика
На Украине возбуждено уголовное дело против экс-спикера Рады Парубия
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия.
Российская газета 03:00