Футбол
Спорт день за днемАрсен Венгер может возглавить «Баварию»
«Бавария», скорее всего, будет искать опытного специалиста после неудачи с Ковачем, который до приглашения в Мюнхен проработал главным тренером в клубе всего два года – он возглавлял «Айнтрахт» с 2016 по 2018 год. Ранее Арсен Венгер являлся главным тренером лондонского «Арсенала».
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Ученые объяснили, как формируются воспоминания
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Роман Широков: «Интересно, как Валерий Георгиевич выйдет из этой ситуации»
Трехкратный победитель чемпионата России Роман Широков прокомментировал ротацию в составе «Ростова», а также выразил уверенность, что из-за отсутствия определенных лидеров желто-синие могут столкнуться с проблемами в предстоящей игре с «Тамбовом».
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Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан
Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.
Общество
В Германии отмечают 30-летие падения Берлинской стены
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Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание "Асахи симбун".
Политика
Новые власти Армении намерены укреплять отношения с РФ — Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что новое правительство Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном показало, что нацелено на укрепление отношений с РФ.
Политика
Русскоговорящих украинских силовиков назвали «москалями»
Бывший депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион раскритиковала украинских силовиков, которые говорят на русском языке.
Политика
Суд ООН поддержал Украину в споре с Россией
Напомним, Украина подала иск 16 января 2017 года, обвинив РФ в нарушении двух конвенций: о борьбе с финансированием терроризма в связи с событиями в Донбассе и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
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Бывший мэр Истры сбежал от следствия
Экс-мэр подмосковного города Истра Андрей Вихарев скрылся от следствия.
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Россия приветствовала отвод сил у Петровского
Полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов заявил, что России приветствует начавшийся отвод сил у Богдановки и в районе села Петровского в Донбассе.
Фигурное катание
Россиянка Щербакова стала первой на этапе Гран-при в Китае
Примечательно, что во всех четырех состоявшихся этапах Гран-при победу одерживали исключительно россиянки: две победы у Щербаковой, и по одной у Алены Косторной и Александры Трусовой, победившей с мировым рекордом.
Происшествия
СК нашел тайник после обыска по делу об убийстве экс-мэра Киселевска
Следователи в Кемеровской области в рамках расследования убийства бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева обнаружили тайник с оружием, золотом и боеприпасами.
Авто
Стала известна дата начала продаж нового кроссовера Honda Breeze
Компания Honda объявила дату старта продаж нового среднеразмерного кроссовера Breeze.
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
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Нурмагомедов объяснил отказ выходить на бои с российским флагом
Хабиб Нурмагомедов, чемпион UFC из РФ, во время беседы с представителями прессы рассказал о том, почему не выходит на октагон с флагом Российской Федерации.
Футбол
«Витесс» Слуцкого проиграл в третьем матче кряду
ФК «Витесс» под руководством Леонида Слуцкого уступил в третьем матче подряд в Эредивизи.
Политика
Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве ЕС
Парламент Германии не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве ЕС в Германии.
Шоу-бизнес
Волочкова продемонстрировала смену имиджа
Как сообщает ToDay News Ufa, балерина Анастасия Волочкова выложила фотографии в Инстаграм, где она предстала перед поклонниками в новом, необычно для нее имидже.
Политика
В МИДе заявили о претензиях США после развала ДРСМД
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева рассказала о сексуальных пристрастиях Павла Воли
Знаменитая российская гимнастка Ляйсан Утяшева рассказала в одном из последних интервью о сексуальных пристрастиях своего супруга Павла Воли.
Кино
В Disney назвали своих претендентов на «Оскар»
Компания Disney обнародовала свой список актеров и актрис, которые могли бы побороться за премию Американской киноакадемии «Оскар».
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
Общество
«Маршал Василевский» направился за сжиженным газом в США, пишут СМИ
В начале января Калининградской области были введены в эксплуатацию морской терминал по приему природного газа и плавучая регазификационная установка "Маршал Василевский".