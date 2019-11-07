Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днемАрсен Венгер может возглавить «Баварию»

«Бавария», скорее всего, будет искать опытного специалиста после неудачи с Ковачем, который до приглашения в Мюнхен проработал главным тренером в клубе всего два года – он возглавлял «Айнтрахт» с 2016 по 2018 год. Ранее Арсен Венгер являлся главным тренером лондонского «Арсенала».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Венгер по телефону предложил свои услуги «Баварии», но получил отказ

Sport24.ru07 ноября в 14:15

Арсен Венгер: «Из „Баварии“ ни с кем не общался»

Спорт-Экспресс07 ноября в 09:28

Источник: Венгер больше не претендует на пост главного тренера «Баварии»

Чемпионат07 ноября в 12:51

Арсен Венгер: «Из „Баварии“ я ни с кем не общался»

Sports.ru07 ноября в 09:48

Венгер опроверг информацию о том, что возглавит «Баварию»

Sportbox.RU07 ноября в 09:58

Венгер опроверг информацию о том, что возглавит «Баварию»

Матч ТВ07 ноября в 09:58

СМИ: Венгер хотел возглавить «Баварию», но ему отказали

РИА Новости07 ноября в 11:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 07:24, Ашберн
Наука

Ученые объяснили, как формируются воспоминания

Naked Science вчера в 11:24
Происшествия

Преподаватель СПбГУ признался в жестоком убийстве девушки

РЕН ТВ 06:01
Футбол

Роман Широков: «Интересно, как Валерий Георгиевич выйдет из этой ситуации»

Трехкратный победитель чемпионата России Роман Широков прокомментировал ротацию в составе «Ростова», а также выразил уверенность, что из-за отсутствия определенных лидеров желто-синие могут столкнуться с проблемами в предстоящей игре с «Тамбовом».
Матч ТВ 05:53
Политика

Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан

Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.
Газета.Ru вчера в 13:15
Общество

В Германии отмечают 30-летие падения Берлинской стены

ТАСС вчера в 16:03
Общество

Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине

Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание "Асахи симбун".
РИА Новости вчера в 20:17
Политика

Новые власти Армении намерены укреплять отношения с РФ — Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что новое правительство Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном показало, что нацелено на укрепление отношений с РФ.
NewInform 04:52
Политика

Русскоговорящих украинских силовиков назвали «москалями»

Бывший депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион раскритиковала украинских силовиков, которые говорят на русском языке.
Lenta.ru 05:07
Политика

Суд ООН поддержал Украину в споре с Россией

Напомним, Украина подала иск 16 января 2017 года, обвинив РФ в нарушении двух конвенций: о борьбе с финансированием терроризма в связи с событиями в Донбассе и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Росбалт вчера в 10:32
Общество

Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке

Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM вчера в 09:40
Общество

Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР

Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости 06:50
Происшествия

Бывший мэр Истры сбежал от следствия

Экс-мэр подмосковного города Истра Андрей Вихарев скрылся от следствия.
Известия 04:16
Политика

Россия приветствовала отвод сил у Петровского

Полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов заявил, что России приветствует начавшийся отвод сил у Богдановки и в районе села Петровского в Донбассе.
Московский Комсомолец 06:23
Общество

Отец гонщицы Мары Багдасарян оспорит лишение его гражданства РФ

Газета.Ru 06:27
Фигурное катание

Россиянка Щербакова стала первой на этапе Гран-при в Китае

Примечательно, что во всех четырех состоявшихся этапах Гран-при победу одерживали исключительно россиянки: две победы у Щербаковой, и по одной у Алены Косторной и Александры Трусовой, победившей с мировым рекордом.
Вести.Ru 05:39
Происшествия

СК нашел тайник после обыска по делу об убийстве экс-мэра Киселевска

Следователи в Кемеровской области в рамках расследования убийства бывшего мэра города Киселевска Сергея Лаврентьева обнаружили тайник с оружием, золотом и боеприпасами.
Известия 02:05
Авто

Стала известна дата начала продаж нового кроссовера Honda Breeze

Компания Honda объявила дату старта продаж нового среднеразмерного кроссовера Breeze.
Новые автомобили 07 ноября в 21:45
Технологии

В США научились делать водку из воды и воздуха

Профиль вчера в 12:42
Общество

Светлакова и Незлобина заметили на шоу Зеленского

News.ru 05:28
Политика

В Би-би-си ответили на заявления об искажении слов Рамзана Кадырова

РБК вчера в 10:48
Единоборства

Нурмагомедов объяснил отказ выходить на бои с российским флагом

Хабиб Нурмагомедов, чемпион UFC из РФ, во время беседы с представителями прессы рассказал о том, почему не выходит на октагон с флагом Российской Федерации.
Discover24 02:52
Общество

Instagram перестанет показывать американцам лайки под постами

Газета.Ru 03:18
Футбол

«Витесс» Слуцкого проиграл в третьем матче кряду

ФК «Витесс» под руководством Леонида Слуцкого уступил в третьем матче подряд в Эредивизи.
ProstoProSport вчера в 16:03
Политика

Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве ЕС

Парламент Германии не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве ЕС в Германии.
Rambler News Service 07 ноября в 23:43
Шоу-бизнес

Волочкова продемонстрировала смену имиджа

Как сообщает ToDay News Ufa, балерина Анастасия Волочкова выложила фотографии в Инстаграм, где она предстала перед поклонниками в новом, необычно для нее имидже.
ToDay News Ufa вчера в 05:47
Политика

В МИДе заявили о претензиях США после развала ДРСМД

РБК вчера в 15:25
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева рассказала о сексуальных пристрастиях Павла Воли

Знаменитая российская гимнастка Ляйсан Утяшева рассказала в одном из последних интервью о сексуальных пристрастиях своего супруга Павла Воли.
VSE42.RU 03:07
Кино

В Disney назвали своих претендентов на «Оскар»

Компания Disney обнародовала свой список актеров и актрис, которые могли бы побороться за премию Американской киноакадемии «Оскар».
Культуромания вчера в 08:20
Политика

Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве

Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости вчера в 10:59
Общество

«Маршал Василевский» направился за сжиженным газом в США, пишут СМИ

В начале января Калининградской области были введены в эксплуатацию морской терминал по приему природного газа и плавучая регазификационная установка "Маршал Василевский".
РИА Новости вчера в 07:44
Как работают Яндекс.Новости?
Футбол. Чемпионат ГерманииБольше новостей по теме
Главное