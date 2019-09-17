Футбол

Вести.RuВести.RuАрсен Венгер может возглавить «Спартак»

Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн отправился в Лондон на встречу с экс-тренером английского "Арсенала" Арсеном Венгером. 69-летний французский специалист является одним из претендентов на пост наставника красно-белых.
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Цорн в Лондоне. Он прощупывает почву, готов ли Арсен Венгер возглавить «Спартак»

По данным «СЭ», знаменитый французский тренер Арсен Венгер является одним из кандидатов на пост главного тренера «Спартака». По нашей информации, генеральный директор красно-белых Томас Цорн отправился в Лондон, чтобы провести первичные переговоры по поводу возможного приглашения Венгера.
Спорт-Экспресс06:36

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Цорн поехал говорить с Венгером. Чем француз занимался в последний год?

Спорт-Экспресс08:35

СМИ: Цорн полетел в Лондон для проведения предварительных переговоров с Венгером

Матч ТВ07:12

Источник: Арсен Венгер может возглавить «Спартак»

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«СЭ»: Цорн полетел в Лондон, чтобы провести предварительные переговоры с Венгером

Sports.ru06:49

СМИ назвали Арсена Венгера кандидатом на пост тренера «Спартака»

РБК07:21

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РИА Новости07:41

Гендиректор «Спартака» Цорн вылетел в Лондон для переговоров с Венгером

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