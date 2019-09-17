По данным «СЭ», знаменитый французский тренер Арсен Венгер является одним из кандидатов на пост главного тренера «Спартака». По нашей информации, генеральный директор красно-белых Томас Цорн отправился в Лондон, чтобы провести первичные переговоры по поводу возможного приглашения Венгера.

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Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн отправился в Лондон на встречу с экс-тренером английского "Арсенала" Арсеном Венгером. 69-летний французский специалист является одним из претендентов на пост наставника красно-белых.

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