Футбол
Pravda.RuГендиректор «Спартака» в Лондоне ведет переговоры с Венгером
Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн отправился в Лондон на переговоры с французским специалистом Арсеном Венгером. Экс-наставник "Арсенала" является первым претендентом на пост главного тренера красно-белых, сообщает "СЭ". Цель поездки - прощупывание почвы.
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По данным «СЭ», знаменитый французский тренер Арсен Венгер является одним из кандидатов на пост главного тренера «Спартака». По нашей информации, генеральный директор красно-белых Томас Цорн отправился в Лондон, чтобы провести первичные переговоры по поводу возможного приглашения Венгера.Спорт-Экспресс06:36
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