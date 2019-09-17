По данным «СЭ», знаменитый французский тренер Арсен Венгер является одним из кандидатов на пост главного тренера «Спартака». По нашей информации, генеральный директор красно-белых Томас Цорн отправился в Лондон, чтобы провести первичные переговоры по поводу возможного приглашения Венгера.

с чего всё началось

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн отправился в Лондон на переговоры с французским специалистом Арсеном Венгером. Экс-наставник "Арсенала" является первым претендентом на пост главного тренера красно-белых, сообщает "СЭ". Цель поездки - прощупывание почвы.

Гендиректор «Спартака» в Лондоне ведет переговоры с Венгером

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