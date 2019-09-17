По данным «СЭ», знаменитый французский тренер Арсен Венгер является одним из кандидатов на пост главного тренера «Спартака». По нашей информации, генеральный директор красно-белых Томас Цорн отправился в Лондон, чтобы провести первичные переговоры по поводу возможного приглашения Венгера.

с чего всё началось

Французский тренер Арсен Венгер, известный по работе в лондонском «Арсенале», не подтвердил факт переговоров с московским «Спартаком». «Нет, спасибо», – ответил 69-летний специалист на вопрос корреспондента «СЭ» о том, ведет ли он переговоры с российским клубом.

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