Футбол

MetaratingsMetaratingsАрсен Венгер отрицает переговоры со «Спартаком»

Французский тренер Арсен Венгер, известный по работе в лондонском «Арсенале», не подтвердил факт переговоров с московским «Спартаком». «Нет, спасибо», – ответил 69-летний специалист на вопрос корреспондента «СЭ» о том, ведет ли он переговоры с российским клубом.
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с чего всё началось

Цорн в Лондоне. Он прощупывает почву, готов ли Арсен Венгер возглавить «Спартак»

По данным «СЭ», знаменитый французский тренер Арсен Венгер является одним из кандидатов на пост главного тренера «Спартака». По нашей информации, генеральный директор красно-белых Томас Цорн отправился в Лондон, чтобы провести первичные переговоры по поводу возможного приглашения Венгера.
Спорт-Экспрессвчера в 06:36

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Венгер в «Спартаке» — это голливудская фигня. В реальной жизни ничего не получится

Sport24.ruвчера в 11:00

Венгер: «Возглавить „Спартак“ ? Нет, спасибо»

Sport.ruвчера в 15:28

Венгер ответил на вопрос о «Спартаке»

Спорт-Экспрессвчера в 13:00

Василий Конов: «Кононов получил доверие Совета директоров „Спартака“. Цорн в Лондоне по личным делам»

Sports.ruвчера в 14:36

Бросьте эти шутки: союз «Спартака» и Венгера точно невозможен

Евро-футбол.ру00:40

СМИ: «Спартак» рассматривает вариант приглашения Арсена Венгера

RT на русскомвчера в 09:18

Арсен Венгер: «Вступал ли я в официальные переговоры со „Спартаком“? Нет, спасибо»

Матч ТВвчера в 13:11
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 02:29, Вашингтон
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На российских пограничников напали в Японском море

Экипаж северокорейской шхуны, на которой находились браконьеры, напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
РИА Новости вчера в 18:52
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Организатор несогласованного митинга в Улан-Удэ арестован на 10 суток

Советский районный суд Улан-Удэ признал Петра Дондукова виновным в организации несанкционированного митинга в столице Бурятии.
RT на русском 02:04
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Истребители Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой

ВВС Бельгии, которые входят в состав патрульной миссии НАТО в Прибалтике, заявили, что они сопроводили российские Ту-160 и Су-27 в понедельник, 16 сентября.
Газета.Ru вчера в 12:24
Политика

Американский поверенный на Украине хочет «расплаты для Путина»

Санкции, которые Запад мог бы ещё ввести в отношении Москвы, коснулись бы финансового, оборонного и энергетического, секторов, заявил Уильям Тейлор, временный поверенный по делам США на Украине, в интервью Первому каналу Грузии.
REGNUM вчера в 22:53
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В России сообщили о ракете с «недостижимой дальностью» действия

Российская газета 01:54
Авто

АвтоВАЗ отказался от выпуска мощных версий модели «Лада Гранта»

"Заряженные" версии "Лады Гранты" не вернутся на рынок, сообщает издание "Авторевю".
Wroom.ru вчера в 16:22
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Начались съемки фильма Mortal Kombat

Съемки нового фильма по вселенной Mortal Kombat уже начались.
Дни24 16 сентября в 11:33
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Внучка Боярского показала фото в мини-платье

20-летняя девушка на снимке позирует в красном мини-платье с глубоким декольте.
Газета.Ru 16 сентября в 06:45
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Apple запустила игровой сервис Arcade

ПРАЙМ вчера в 02:32
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Продать квартиру выгодно россияне смогут с 1 января

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Deita.ru 01:31
Политика

Программу интеграции России и Белоруссии могут утвердить к 8 декабря

Посол Белоруссии в России, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко заявил, что программа дальнейшей интеграции двух стран может быть утверждена до 8 декабря.
RT на русском 00:12
Политика

Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ

Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.
RT на русском вчера в 10:45
Шоу-бизнес

Соловьев раскричался из-за свадьбы Собчак и Богомолова

Телеведущий Владимир Соловьев раскричался, комментируя свадьбу журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
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Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
Шоу-бизнес

Федор Бондарчук и Паулина Андреева отмечают свадьбу в Санкт-Петербурге

17 сентября 52-летний режиссер Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева в Санкт-Петербурге празднуют свою свадьбу в кругу звездных друзей.
WMJ.ru вчера в 14:47
Экономика

Невиновность опального инвестора из США смогли подтвердить

Экспертиза, заказанная следствием по делу основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, подтвердила его аргументы и признала справедливую стоимость акций люксембургской компании IFTG на уровне 3,8 миллиарда рублей, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 01:52
Общество

В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных

Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
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Роналду рассказал о своём финансовом состоянии

Чемпионат вчера в 21:56
Происшествия

Суд арестовал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд руб

Суд арестовал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд руб. Городской суд подмосковного Клина обратил в доход государства 1,7 тыс. объектов недвижимости, теневым владельцем которых, по версии Генпрокуратуры РФ, являлся обвиняемый в должностных и коррупционных преступлениях бывший глава администрации Клинского района Александр Постригань.
Коммерсантъ вчера в 15:57
Финансы

ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги

Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.
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В Кабардино-Балкарии ввели режим КТО

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Путин назвал Израиль русскоязычным государством

Президент России, выступая 17 сентября в Москве на конгрессе Всемирного израильского фонда "Керен ха-Йесод", назвал русских и израильтян одной семьей с общей историей и признался, что считает Израиль русскоязычным государством.
Вести.Ru вчера в 08:34
Политика

Путин поручил главам регионов посетить пострадавшие от паводков районы

RT на русском вчера в 10:05
Футбол

«Зенит» и «Лион» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

Санкт-петербургский «Зенит» и французский «Лион» сыграли вничью в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Коммерсантъ вчера в 15:09
Политика

Пенс заявил о приведении войск США в боевую готовность

Вице-президент США Майк Пенс завил о приведении американской армии в боевую готовность, что связанно с атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.
Известия вчера в 21:48
Армия и оружие

Истребителям F-35 и F-22 уже готовят замену

Не исключено, что будет выбрано несколько образцов боевых самолетов.В результате, до 2030 года в распоряжении ВВС США будет совершенно новый истребитель с открытой архитектурой, дающий возможность устанавливать различное ПО разных разработчиков и систематически его обновлять.
ГЛАС.RU вчера в 08:51
Происшествия

В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери

В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru вчера в 05:26
Кино

Режиссер «Джокера» высказался о продолжении фильма

Культуромания вчера в 13:31
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