Футбол
MetaratingsАрсен Венгер отрицает переговоры со «Спартаком»
Французский тренер Арсен Венгер, известный по работе в лондонском «Арсенале», не подтвердил факт переговоров с московским «Спартаком». «Нет, спасибо», – ответил 69-летний специалист на вопрос корреспондента «СЭ» о том, ведет ли он переговоры с российским клубом.
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с чего всё началось
По данным «СЭ», знаменитый французский тренер Арсен Венгер является одним из кандидатов на пост главного тренера «Спартака». По нашей информации, генеральный директор красно-белых Томас Цорн отправился в Лондон, чтобы провести первичные переговоры по поводу возможного приглашения Венгера.Спорт-Экспрессвчера в 06:36
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Венгер в «Спартаке» — это голливудская фигня. В реальной жизни ничего не получится
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 02:29, Вашингтон
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