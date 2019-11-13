Футбол

ODDS.ruODDS.ruАрсен Венгер возглавил департамент ФИФА по развитию футбола

Сегодня в Цюрихе бывший тренер «Арсенала» был представлен в качестве главы департамента по развитию футбола (Global Football Development), сообщает официальный сайт организации.
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Арсен Венгер
С нетерпением жду этого нового вызова. Не только потому что я всегда интересовался анализом футбола в более широком смысле, но и потому что миссия ФИФА, как руководящего органа мирового футбола, действительно является глобальной. И я знаю, что могу внести свой вклад в нее.
— Арсен Венгер, французский тренерРИА Новости 10:59

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