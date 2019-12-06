Ранее к призывам "Фратрии" присоединились фанаты "Зенита", которые покинут трибуны на 40-й минуте домашнего матча против московского "Динамо". В матче 18-го тура чемпионата России "Зенит" 1 декабря победил "Спартак" со счетом 1:0.

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Здоровье Врач-геронтолог посоветовал, как правильно подготовиться к старости Директором Научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» доктором медицинских наук Кириллом Прощаевым рассказано, что для здорового старения организму человека важно наличие физической активности, правильное питание, а также своевременная диагностика заболеваний и прохождение медосмотров.

Политика В Сербии Поклонскую прозвали «железной леди Путина» Поклонская в составе крымской делегации посетила с официальным визитом Сербию, в рамках которого состоялись ряд официальных встреч, в том числе с политиками и депутатами, а также конференция, посвященная налаживанию конструктивных отношений европейских стран с Россией и процессу признания итогов крымского референдума.

Наука Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.

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Политика Соратник Ельцина рассказал, о чем Крым и Донбасс просили Россию Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".

Армия и оружие Три ракеты запущены из сектора Газа по Израилю Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в субботу три ракеты по Израилю, две из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол", сообщила армейская пресс-служба.

Происшествия С российских коррупционеров за год взыскали более 2 млрд рублей Председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что в 2019 году в результате раскрытия коррупционных преступлений злоумышленниками был возмещен ущерб в размере 2,047 млрд руб. - также за нанесенный урон они расплатились арестами на имущество, сумма которых составила 12,9 млрд руб.

Общество Умер 21-летний рэпер Juice WRLD Американский рэпер Juice WRLD (настоящее имя — Джаред Хиггинс) скончался в возрасте 21 года, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны.

Футбол «Лестер» обыграл «Астон Виллу» благодаря дублю Варди В матче 16-го тура английской премьер-лиги бирмингемская «Астон Вилла» дома потерпела поражение от «Лестер Сити» со счетом 1:4. В составе «лисов» дубль оформил Джейми Варди, который отличился на 20-й минуте с передачи Келечи Ихеаначо и на 75-й минуте с передачи Денниса Прата.

Политика Шойгу заявил о деградации отношений России и НАТО Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что провал попыток по минимизации угроз, возникших в связи с отказом от ряда соглашений, связанных с безопасностью, показывает деградацию ситуации в отношениях с НАТО.

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