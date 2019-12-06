РПЛ
РИА НовостиАрсенал (Тула) — Локомотив 4:0
Чемпионат России, 6 декабря
Стадион «Арсенал»
|29′
Дмитрий Баринов
Гия Григалава
|42′
Игорь Горбатенко
|48′
|50′
Гжегож Крыховяк
Евгений Луценко
|63′
|65′
Мацей Рыбус
|70′
Мурило Серкейра
Федор Смолов
|73′
Мацей Рыбус
Евгений Луценко
|78′
Даниил Лесовой
Александр Ломовицкий
|80′
Горан Чаушич
|83′
Евгений Луценко
Гурам Аджоев
|86′
Игорь Горбатенко
Эванс Кангва
|87′
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
36
Левашов
9
Комбаров
8
Григалава
6
Беляев
21
Альварес
20
Чаушич
4
Бауэр
70
Костадинов
10
Кангва
17
Аджоев
27
Ломовицкий
77
Коченков
2
Живоглядов
5
Хёведес
14
Чорлука
31
Рыбус
59
Миранчук
6
Баринов
7
Крыховяк
9
Смолов
67
Тугарев
19
Эдер
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
Ранее к призывам "Фратрии" присоединились фанаты "Зенита", которые покинут трибуны на 40-й минуте домашнего матча против московского "Динамо". В матче 18-го тура чемпионата России "Зенит" 1 декабря победил "Спартак" со счетом 1:0.
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Болельщики тульского «Арсенала» покидают трибуны стадиона в поддержку фанатов «Спартака»
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 13:27, Ашберн
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