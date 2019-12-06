РПЛ

РИА НовостиРИА НовостиАрсенал (Тула) — Локомотив 4:0

Арсенал (Тула) — Локомотив
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, 6 декабря
Стадион «Арсенал»
29′
Дмитрий Баринов
Гия Григалава
42′
Игорь Горбатенко
48′
50′
Гжегож Крыховяк
Евгений Луценко
63′
65′
Мацей Рыбус
70′
Мурило Серкейра
Федор Смолов
73′
Мацей Рыбус
Евгений Луценко
78′
Даниил Лесовой
Александр Ломовицкий
80′
Горан Чаушич
83′
Евгений Луценко
Гурам Аджоев
86′
Игорь Горбатенко
Эванс Кангва
87′
Ранее к призывам "Фратрии" присоединились фанаты "Зенита", которые покинут трибуны на 40-й минуте домашнего матча против московского "Динамо". В матче 18-го тура чемпионата России "Зенит" 1 декабря победил "Спартак" со счетом 1:0.
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