РПЛ

Gazeta.SPbGazeta.SPbАрсенал (Тула) — Зенит 0:1

Арсенал (Тула) — Зенит
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
24′
Вячеслав Караваев
46′
Александр Ерохин
Себастьян Дриусси
Горан Чаушич
Александр Ломовицкий
49′
Виктор Альварес
55′
63′
Сердар Азмун
Сергей Ткачев
69′
79′
Юрий Жирков
Алексей Сутормин
90′
Артем Дзюба
Далер Кузяев
Петербургский «Зенит» открыл счет в матче 16-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала». На 62-й минуте матча «сине-бело-голубые» открыли счет. Гол забил нападающий «Зенита» Сердар Азмун.
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