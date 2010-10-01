РПЛ
Sportbox.RUАрсенал (Тула) — Зенит 0:1
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
|24′
Вячеслав Караваев
|46′
Александр Ерохин
Себастьян Дриусси
Горан Чаушич
Александр Ломовицкий
|49′
Виктор Альварес
|55′
|63′
Сердар Азмун
Сергей Ткачев
|69′
|79′
Юрий Жирков
Алексей Сутормин
|90′
Артем Дзюба
Далер Кузяев
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
50
Шамов
4
Бауэр
8
Григалава
6
Беляев
21
Альварес
27
Ломовицкий
71
Денисов
70
Костадинов
23
Горбатенко
10
Кангва
11
Ткачев
41
Кержаков
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
27
Оздоев
5
Барриос
11
Дриусси
91
Сутормин
7
Азмун
14
Кузяев
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
«Арсенал» на своем поле проиграл «Зениту» в матче 16-го тура чемпионата России. Победу петербургскому клубу принес точный удар Сердара Азмуна в середине второго тайма. Петербургский клуб продлил свою беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 21:43, Ашберн
Армия и оружие
Глава Минобороны Украины сообщил о готовности защититься от России
Министр обороны Украины Алексей Загороднюк заявил, что страна готова «самостоятельно защититься» в случае нападения России.
РБК 20:03
Политика
Горбачев назвал настоящих виновников развала СССР
Последний президент СССР Михаил Горбачев в беседе с журналистами издания Der Spiegel заявил, что не сожалеет о перестройке и считает одним из ее преимуществ принципиально новый внешнеполитический вектор.
Дни24 вчера в 07:54
Происшествия
Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок
Доценту СПбГУ Олегу Соколову попытаются смягчить срок и добиться переквалификации дела на «убийство в состоянии аффекта».
Lenta.ru 21:23
Происшествия
Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам колонии за растрату
Бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца признали виновным в растрате более 20 млн рублей.
Газета.Ru 20:00
Политика
Моралес заявил о попытке его незаконно арестовать
Объявивший 10 ноября о своей отставке президент Боливии Эво Моралес подтвердил, что выдан ордер на его арест.
Известия 20:53
Политика
В Берлине исключили возможность особых отношений с Москвой в ущерб ЕС
Германия не хочет вносить раскол в Евросоюз, поэтому не хочет выстраивать особые отношения с Россией в ущерб общей позиции ЕС.
Известия 15:12
Шоу-бизнес
Навка показала счастливую Заворотнюк на фото
На снимках звезда сериала "Моя прекрасная няня" позирует вместе с участниками Navka Show. В кадре Анастасия Заворотнюк выглядит счастливой.
Дни.ру 05:25
Футбол
«Ювентус» победил «Милан» благодаря голу Дибалы
Спорт-Экспресс 16:38
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Происшествия
Житель Красноярска пропал в водах Енисея, спасая девушку
Мужчина прыгнул в Енисей за девушкой, упавшей в воду с набережной в Красноярске вечером 7 ноября, они до сих пор не найдены.
REGNUM 08 ноября в 01:02
Авто
«Русский Прадо» от УАЗ получит абсолютно новый двигатель
Как выяснили журналисты «Авто Mail.ru», для нового внедорожника готовят турбированный 2,3-литровый бензиновый двигатель.
Tvoe-avto.com 02:44
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 08 ноября в 12:19
Космос
В SpaceX назвали дату запуска второй партии спутников Starlink
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками системы Starlink запланирован на 11 ноября.
REGNUM вчера в 00:49
Армия и оружие
Американские СМИ рассказали о «худшем кошмаре» для России и Китая
Возможное начало продажи Соединенными Штатами атомных подводных лодок своим союзникам станет «худшим кошмаром» для России и Китая.
Известия 19:23
Армия и оружие
При взрыве в сирийской Ракке погибли восемь человек
Российская газета 19:14
Здоровье
Кузбасс оказался среди регионов-лидеров по абортам в России
Кемеровская область оказалась среди лидеров по количеству абортов.
Сибдепо вчера в 23:32
Политика
Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета
Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru вчера в 13:44
Общество
Леонида Якубовича прооперировали
Российского телеведущего Леонида Якубович прооперировали в Москве.
Культуромания 05:18
Общество
Более сотни писателей выступили в поддержку филолога Гасана Гусейнова
Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила на сайте организации с открытым заявлением в поддержку профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасана Гусейнова, которого руководство учебного заведения обязало извиниться за высказывание в социальных сетях по поводу русского языка.
РБК 15:42
Авто
Эксперт назвал три признака скорой поломки двигателя машины
Известный автоэксперт Алексей Хресин назвал в интервью iReactor основные признаки скорой поломки двигателя.
Автоновости дня 08:25
Музыка
Александра Пахмутова отмечает 90-летний юбилей
В эту субботу 9 ноября известный советский и российский композитор Александра Пахмутова отмечает юбилей.
Дни24 вчера в 01:45
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
Rusarminfo.ru вчера в 07:11
Авто
Kia опубликовала дизайнерские зарисовки новой Optima
Подробностей новые зарисовки не добавили: корейский производитель опубликовал ранние концептуальные эскизы «Оптимы», на которых будущий седан изображен без дверных ручек, с непропорциональным силуэтом, огромными дисками и нарочито спортивным кузовом.
Motor 14:22
Спорт
В МИД отреагировали на отказ США в выдаче виз футболистам «Спартака»
Решение посольства США отказать игрокам московского футбольного клуба "Спартак" в выдаче виз может говорить о недобросовестной конкуренции.
Московский Комсомолец 07:11
Культура
Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса»
Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.
Gazeta.SPb вчера в 14:23
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 15:59
Технологии
Запрет на провоз жидкостей в самолет отменят
Провоз жидкостей в аэропортах могут вновь разрешить, благодаря внедрению особой системы, способной распознать содержимое емкостей без проведения лабораторного анализа.
Deita.ru 21:00