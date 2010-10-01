РПЛ

Sportbox.RUSportbox.RUАрсенал (Тула) — Зенит 0:1

Арсенал (Тула) — Зенит
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арсенал»
24′
Вячеслав Караваев
46′
Александр Ерохин
Себастьян Дриусси
Горан Чаушич
Александр Ломовицкий
49′
Виктор Альварес
55′
63′
Сердар Азмун
Сергей Ткачев
69′
79′
Юрий Жирков
Алексей Сутормин
90′
Артем Дзюба
Далер Кузяев
«Арсенал» на своем поле проиграл «Зениту» в матче 16-го тура чемпионата России. Победу петербургскому клубу принес точный удар Сердара Азмуна в середине второго тайма. Петербургский клуб продлил свою беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей.
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