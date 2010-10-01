«Арсенал» на своем поле проиграл «Зениту» в матче 16-го тура чемпионата России. Победу петербургскому клубу принес точный удар Сердара Азмуна в середине второго тайма. Петербургский клуб продлил свою беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей.

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