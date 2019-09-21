Футбол
Спорт-ЭкспрессАрсенал — Астон Вилла 3:2
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Эмирейтс»
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|11′
|20′
Джон Макгинн
Гранит Джака
|35′
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|41′
Маттео Гендузи
|44′
Букайо Сака
Кэлум Чемберс
|46′
Николас Пепе
|59′
|60′
Уэсли Мораес
|69′
Махмуд Хассан
Ахмед Аль-Мухаммади
Гранит Джака
Джо Уиллок
|72′
Дани Себальос
Лукас Торрейра
|72′
Кэлум Чемберс
|81′
|83′
Бьорн Энгелс
Пьер-Эмерик Обамеянг
|84′
|85′
Марвелус Накамба
Конор Хурихэйн
Николас Пепе
|85′
|86′
Ануар Эль-Гази
Хенри Лэнсбери
Бернд Лено
|90′+2′
Пьер-Эмерик Обамеянг
|90′+5′
|58%
|Владение мячом
|42%
|86%
|Процент точных передач
|80%
|8
|Удары в сторону ворот
|3
|5
|Удары в створ ворот
|9
|7
|Сейвы вратарём
|2
|2
|Офсайды
|1
|9
|Угловые
|4
|7
|Отборы
|14
|12
|Фолы
|15
|7
|Желтые карточки
|1
|1
|Красные карточки
|–
Арсенал
Расстановка 4‑3‑3
1
Лено
15
Мэйтленд-Найлс
5
Папастатопулос
23
Луиз
31
Колашинац
29
Гендузи
28
Уиллок
11
Торрейра
19
Пепе
14
Обамеянг
21
Чемберс
1
Хитон
24
Гильбер
22
Энгелс
40
Мингз
3
Тейлор
7
Макгинн
14
Хурихэйн
10
Грилиш
27
Аль-Мухаммади
9
Уэсли
8
Лэнсбери
Астон Вилла
Расстановка 4‑3‑3
В матче 6-го тура чемпионата Англии «Арсенал» принимал «Астон Виллу». Хозяева одержали волевую победу со счетом 3:2. Первыми открыли счет гости еще в первом тайме. В концовке первой половины «канониры» остались в меньшинстве после удаления Мэйтланда-Найлса.
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