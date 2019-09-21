Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессАрсенал — Астон Вилла 3:2

Арсенал — Астон Вилла
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Эмирейтс»
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
11′
20′
Джон Макгинн
Гранит Джака
35′
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
41′
Маттео Гендузи
44′
Букайо Сака
Кэлум Чемберс
46′
Николас Пепе
59′
60′
Уэсли Мораес
69′
Махмуд Хассан
Ахмед Аль-Мухаммади
Гранит Джака
Джо Уиллок
72′
Дани Себальос
Лукас Торрейра
72′
Кэлум Чемберс
81′
83′
Бьорн Энгелс
Пьер-Эмерик Обамеянг
84′
85′
Марвелус Накамба
Конор Хурихэйн
Николас Пепе
85′
86′
Ануар Эль-Гази
Хенри Лэнсбери
Бернд Лено
90′+2′
Пьер-Эмерик Обамеянг
90′+5′
В матче 6-го тура чемпионата Англии «Арсенал» принимал «Астон Виллу». Хозяева одержали волевую победу со счетом 3:2. Первыми открыли счет гости еще в первом тайме. В концовке первой половины «канониры» остались в меньшинстве после удаления Мэйтланда-Найлса.
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