В матче шестого тура английской премьер-лиги Арсенал в Лондоне обыграл Астон Виллу 3:2.

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Происшествия В Саратове арестовали на два месяца подозреваемого в убийстве девушки Суд принял решение заключить под стражу подозреваемого в убийстве 18-летней девушки в Саратове на два месяца, сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ региона в понедельник.

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Происшествия Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.

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