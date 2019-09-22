Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руОбамеянг забил 16 голов в 16 последних матчах «Арсенала»

Арсенал — Астон Вилла
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Эмирейтс»
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
11′
20′
Джон Макгинн
Гранит Джака
35′
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
41′
Маттео Гендузи
44′
Букайо Сака
Кэлум Чемберс
46′
Николас Пепе
59′
60′
Уэсли Мораес
69′
Махмуд Хассан
Ахмед Аль-Мухаммади
Гранит Джака
Джо Уиллок
72′
Дани Себальос
Лукас Торрейра
72′
Кэлум Чемберс
81′
83′
Бьорн Энгелс
Пьер-Эмерик Обамеянг
84′
85′
Марвелус Накамба
Конор Хурихэйн
Николас Пепе
85′
86′
Ануар Эль-Гази
Хенри Лэнсбери
Бернд Лено
90′+2′
Пьер-Эмерик Обамеянг
90′+5′
«Канониры» отпраздновали непростую победу со счетом 3:2. Нападающий столичного клуба Пьер-Эмерик Обамеянг забил решающий гол в ворота бирмингемской команды на 84-й минуте. Этот мяч стал для 30-летнего габонского футболиста 16-м в последних 16 поединках за лондонский клуб во всех турнирах.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Обамеянг забил 16 голов в 16 последних матчах «Арсенала»

Евро-футбол.ру05:11

В среднем 1,0 гол в одном матче у Обамеянга

Все про Спорт ру00:20

Дебютный гол Пепе и удаление — в видеообзоре матча «Арсенала» с «Астон Виллой»

Чемпионатвчера в 14:50

«Арсенал», играя в меньшинстве и уступая в счете, победил «Астон Виллу»

Sport24.ruвчера в 13:27

«Арсенал» в меньшинстве обыграл «Астон Виллу»

Советский спортвчера в 13:25

«Арсенал» в меньшинстве одержал волевую победу над «Астон Виллу»

Спорт-Экспрессвчера в 13:25

Обамеянг забил 16 мячей в 16 последних матчах за «Арсенал»

Sports.ruвчера в 17:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 06:07, Вашингтон
Общество

Со вторника москвичей ждет ясная погода

Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.
Российская газета вчера в 05:03
Экономика

Известный производитель фуа-гра и семян придёт в Воронежскую область

Завод по производству семян намерена построить в ТОСЭР «Павловск» в Воронежской области французская компания Euralis Semences Group, этот вопрос обсуждался 20 сентября на встрече губернатора Александра Гусева с делегацией компании, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.
REGNUM 05:15
Происшествия

СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга

RT на русском 04:12
Спорт

В РУСАДА заявили о полном соответствии кодексу WADA

На прошлой неделе немецкий журналист, сотрудник телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Россию подозревают в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории, в связи с чем была запущена процедура признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующей кодексу WADA.
Известия 05:36
Экономика

Путин поручил подготовить снижение ипотечных ставок в ДФО

Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, чтобы снизить ставки ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
RT на русском 03:40
Экономика

Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года

Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:19
Здоровье

В Индии родилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами

В индийском штате Раджастан на свет появилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами, сообщают портал India Times Post и британская газета Daily Mail.
РБК вчера в 06:12
Общество

Похоже, создатели Batman: Arkham Origins тизерят новую игру про Бэтмена

Студия WB Games Montreal, разработавшая Batman: Arkham Origins, впервые с 2015 года вышла на связь с геймерами: в аккаунте студии появилось видео к юбилею Бэтмена.
Gmbox.ru 02:55
Шоу-бизнес

Алена Рапунцель изуродовала лицо татуажем

Участница популярного реалити выбрала для себя подходящую процедуру — татуаж губ, которая используется для придания лицу большей выразительности.
StarHit.ru вчера в 12:00
Общество

Съезд ДУМ впервые пройдет в Московской соборной мечети

РИА Новости 05:16
Кино

Вышел новый тизер полнометражного фильма «Во все тяжкие»

Главную роль в продолжении нашумевшего сериала сыграл Аарон Пол. Премьера полнометражного фильма состоится на Netflix 11 октября.
Профиль 05:39
Экономика

Банкротства среди застройщиков участились

Это сопоставимо с количеством банкротов за весь 2018 год: тогда банкротами были признаны 111 застройщиков, еще 39 вошли в одну из стадий банкротства.
Ведомости вчера в 17:09
Армия и оружие

В Совфеде объяснили слова генерала США о действиях РФ в Черном море

Ранее американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия "блокирует учения НАТО".
РИА Новости 04:13
Путешествия

«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook

Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook.
РБК 04:52
Политика

Шпиона Смоленкова объявили в розыск

Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.
Lenta.ru 05:44
Происшествия

В Австралии вновь начали находить иглы в клубнике

РИА Новости 04:40
Фигурное катание

Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой

15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.
РБК 21 сентября в 08:19
Политика

ВЭБ.РФ нанял экс-конгрессмена для лоббирования своих интересов в США

В рамках контракта Суини ежемесячно будет получать 62,5 тысяч долларов США в месяц; в обязанности экс-конгрессмена войдет оказание ВЭБ.РФ юридических услуг, а также проведение встреч с американскими чиновниками для обсуждения темы санкций.
Newvz.ru 04:15
Политика

ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
RT на русском 05:28
Политика

В США допустили импичмент Трампа в случае давления на Зеленского

Председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф заявил в эфире телеканала CNN, что если сообщения о давлении американского лидера Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского подтвердятся, импичмент может стать «единственным средством».
RT на русском вчера в 15:53
Происшествия

Отец погибшей в Турции девочки опроверг информацию о вине родителей

Отец погибшей девочки опроверг информацию следствия Турции о вине родителей в происшествии в Бордуме.
АБН 05:29
Происшествия

Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ

В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Происшествия

ФСБ использовала амнистию капитала против бизнеса

Эксперты называют это опасным прецедентом, который создает угрозу для всех, кто решил легализовать свои капиталы.
Ведомости вчера в 17:13
Кино

«Игра Престолов» и «Чернобыль» получили «Эмми»

Заключительный сезон сериала «Игра престолов» получил награду телеакадемии США «Эмми».
Lenta.ru 00:13
Происшествия

В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину

В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
Российская газета 02:23
Кино

«Тайна печати дракона» возглавила прокат России

Культуромания 01:18
Общество

Синоптики заявили, что бабьего лета в Москве не будет

РИА Новости 03:39
Шоу-бизнес

Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк

21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.
Lenta.ru вчера в 22:30
Политика

Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец вчера в 02:00
Общество

Republic: Родственники главы администрации президента Антона Вайно владеют недвижимостью на 1,5 миллиарда рублей

Родственники главы администрации президента Антона Вайно, по некоторым данным, владеют дорогостоящей недвижимостью, в том числе недалеко от президентской резиденции на Рублево-Успенском шоссе.
Эхо Москвы 05:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Астон Вилла
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Бирмингема, графство Уэст-Мидлендс. Был основан в 1874 году. Является одним из 12 клубов-основателей Футбольной лиги Англии в 1888 году. С 1897 года выступает на стадионе «Вилла Парк», вмещающем более 42 тысяч зрителей и входящем в десятку самых вместительных стадионов Англии. С 1992 года по 2016 год клуб выступал в Премьер-лиге, став одним из её 22 основателей. В 2016 году клуб был продан американским предпринимателем Рэнди Лернером китайской компании Recon Group. По итогам сезона 2018/19 выиграл плей-офф Чемпионшипа и вернулся в Премьер-лигу, высший по значимости дивизион в системе футбольных лиг Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное