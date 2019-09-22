«Канониры» отпраздновали непростую победу со счетом 3:2. Нападающий столичного клуба Пьер-Эмерик Обамеянг забил решающий гол в ворота бирмингемской команды на 84-й минуте. Этот мяч стал для 30-летнего габонского футболиста 16-м в последних 16 поединках за лондонский клуб во всех турнирах.

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Спорт В РУСАДА заявили о полном соответствии кодексу WADA На прошлой неделе немецкий журналист, сотрудник телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Россию подозревают в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории, в связи с чем была запущена процедура признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующей кодексу WADA.

Экономика Путин поручил подготовить снижение ипотечных ставок в ДФО Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, чтобы снизить ставки ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.

Экономика Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".

Здоровье В Индии родилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами В индийском штате Раджастан на свет появилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами, сообщают портал India Times Post и британская газета Daily Mail.

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