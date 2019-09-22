В матче 6-го тура чемпионата Англии «Арсенал» принимал «Астон Виллу». Хозяева одержали волевую победу со счетом 3:2. Первыми открыли счет гости еще в первом тайме. В концовке первой половины «канониры» остались в меньшинстве после удаления Мэйтланда-Найлса.

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