Футбол
Советский спортАрсенал — Борнмут 1:0
Давид Луиз
|9′
|13′
Филлип Биллинг
|29′
Джек Стэйси
Николас Пепе
Габриэл Мартинелли
|62′
|62′
Доминик Соланке
Райан Фрейзер
Габриэл Мартинелли
|71′
Дани Себальос
Джо Уиллок
|74′
|78′
Харри Уилсон
Арнаут Грёневельд
|78′
Джек Стэйси
Саймон Фрэнсис
Букайо Сака
Лукас Торрейра
|82′
|53%
|Владение мячом
|47%
|74%
|Процент точных передач
|77%
|6
|Удары в сторону ворот
|7
|2
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|–
|–
|Офсайды
|–
|14
|Угловые
|5
|5
|Отборы
|19
|12
|Фолы
|6
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Арсенал
Расстановка 4‑3‑3
1
Лено
21
Чемберс
5
Папастатопулос
23
Луиз
31
Колашинац
29
Гендузи
34
Джака
28
Уиллок
35
Мартинелли
14
Обамеянг
11
Торрейра
12
Рэмсдейл
2
Фрэнсис
3
Кук
5
Аке
21
Рико
14
Грёневельд
8
Лерма
29
Биллинг
7
Кинг
13
Уилсон
24
Фрейзер
Борнмут
Расстановка 4‑4‑2
Борнмут, имея в активе 11 очков, расположился на десятой строчке. В следующем туре Арсенал в гостях сыграет против Шеффилд Юнайтед, а Борнмут на своем поле примет Норвич.
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 17:29, Вашингтон
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