Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Арсенал» — «Борнмут»: прогноз Романа Гутцайта на матч английской Премьер-лиги

Арсенал — Борнмут
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Эмирейтс»
Давид Луиз
9′
13′
Филлип Биллинг
29′
Джек Стэйси
Николас Пепе
Габриэл Мартинелли
62′
62′
Доминик Соланке
Райан Фрейзер
Габриэл Мартинелли
71′
Дани Себальос
Джо Уиллок
74′
78′
Харри Уилсон
Арнаут Грёневельд
78′
Джек Стэйси
Саймон Фрэнсис
Букайо Сака
Лукас Торрейра
82′
2 фото
Футбольный комментатор и спортивный журналист Роман Гутцайт дал прогноз на матч 8-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Арсенал» — «Борнмут».
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