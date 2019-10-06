Футбол
Чемпионат«Арсенал» — «Борнмут»: прогноз Романа Гутцайта на матч английской Премьер-лиги
Давид Луиз
|9′
|13′
Филлип Биллинг
|29′
Джек Стэйси
Николас Пепе
Габриэл Мартинелли
|62′
|62′
Доминик Соланке
Райан Фрейзер
Габриэл Мартинелли
|71′
Дани Себальос
Джо Уиллок
|74′
|78′
Харри Уилсон
Арнаут Грёневельд
|78′
Джек Стэйси
Саймон Фрэнсис
Букайо Сака
Лукас Торрейра
|82′
|53%
|Владение мячом
|47%
|74%
|Процент точных передач
|77%
|6
|Удары в сторону ворот
|7
|2
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|–
|–
|Офсайды
|–
|14
|Угловые
|5
|5
|Отборы
|19
|12
|Фолы
|6
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Арсенал
Расстановка 4‑3‑3
1
Лено
21
Чемберс
5
Папастатопулос
23
Луиз
31
Колашинац
29
Гендузи
34
Джака
28
Уиллок
35
Мартинелли
14
Обамеянг
11
Торрейра
12
Рэмсдейл
2
Фрэнсис
3
Кук
5
Аке
21
Рико
14
Грёневельд
8
Лерма
29
Биллинг
7
Кинг
13
Уилсон
24
Фрейзер
Борнмут
Расстановка 4‑4‑2
Футбольный комментатор и спортивный журналист Роман Гутцайт дал прогноз на матч 8-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Арсенал» — «Борнмут».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Арсенал» — «Борнмут». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч АПЛ 6 октября 2019 года
LiveSport.ru04 октября в 21:00
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 12:53, Ашберн
Общество
Москвичам пообещали октябрьское тепло на следующей неделе
Потепление придет в Москву во второй половине предстоящей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 6 октября.
Известия 07:57
Политика
Израиль обсудил со странами Персидского залива договор о ненападении
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обсудил с главами МИД стран Персидского залива инициативу заключить с ними договор о ненападении, сообщает израильский телеканал Arutz 12.
РИА Новости вчера в 21:00
Футбол
«Ростов» обыграл ЦСКА благодаря дублю Байрамяна
Героем встречи в составе «Ростова» стал Хорен Байрамян, который оформил дубль. Еще один мяч за гостей забил Элдор Шомуродов.
REGNUM 11:54
Шоу-бизнес
Друг Заворотнюк прокомментировал слухи о смерти актрисы
Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, пожелавший сохранить анонимность, опроверг сообщения о смерти актрисы.
РИА Новости 10:37
Происшествия
В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек
Двадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 04:31
Происшествия
Греф рассказал, как Сбербанк искал виновника утечки данных
Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, как в финансовой организации расследовали инцидент с утечкой данных 200 клиентов.
РИА Новости вчера в 14:47
Культура
Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года
Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.
Российская газета 08:43
Политика
Путин перед днем рождения побывал в сибирской тайге
Президент России Владимир Путин накануне своего дня рождения побывал в сибирской тайге, там российский лидер наслаждался природой.
ТАСС 10:49
Футбол
Тренер «Локомотива» Сёмин рассказал о травмах Смолова и Хёведеса
Игроки получили травмы во время матча 12-го тура Российской премьер-лиги с тульским «Арсеналом» (2:1). Смолов был заменён на 20-й минуте, а Хёведес покинул поле сразу после перерыва.
RT на русском 09:55
Общество
Учителем года стала преподаватель русского и литературы из Волгограда
Победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2019" стала учительница русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили, сообщила пресс-служба Минпросвещения.
Интерфакс 04 октября в 15:17
Футбол
Киевское «Динамо» одержало 4-ю победу подряд в чемпионате Украины
"Динамо" одержало четвертую победу подряд в чемпионате и с 20 очками занимает третье место в турнирной таблице, "Колос" (14) идет на шестой строчке.
РИА Новости 12:27
Происшествия
В Москве пенсионеру не продали хлеб за копейки
Газета.Ru 10:39
Политика
Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Известия 10:30
Происшествия
Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье
Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Политика
В Киеве митингуют против «формулы Штайнмайера»
Около трех тысяч человек пришли на Майдан в Киеве на вече против «формулы Штайнмайера».
BFM.ru 07:15
Здоровье
В Саратовской области продолжились увольнения главврачей
Еще один главврач районной больницы в Саратовской области лишился своего места.
Версия-Саратов вчера в 13:28
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал планы Турции начать операцию в Сирии
Известия вчера в 15:16
Футбол
Манчестер Сити — Вулверхэмптон 0:2
"Манчестер Сити" проиграл "Вулверхэмптону" в матче восьмого тура чемпионата Англии.
Газета.Ru 10:54
Фигурное катание
Трусова исполнила четыре четверных прыжка в одном прокате
15-летняя фигуристка выполнила два тулупа, сальхов и лутц в четыре оборота, а также тройные тулуп и сальхов, уточняет Sports.ru.
62инфо вчера в 04:51
Наука
Съедобные сенсоры помогают наладить прием лекарств
Специальный датчик, который дает врачам возможность контролировать прием медикаментов, может существенно повлиять на лечение таких заболеваний, как туберкулез.
Naked Science 07:48
Происшествия
Американскую студентку изнасиловали в Петербурге
Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.
Известия 04:29
Кино
Объявлен актерский состав экранизации комикса «Майор Гром»
Bubble Studios объявила на фестивале Comic Con Russia 2019 актерский состав фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» — адаптации одноименного российского комикса.
КиноПоиск вчера в 09:09
Экономика
Какие продукты подорожают к концу года
По информации издания "Известия", рост цен на продукты питания по итогам года составит 3-3,5%. Больше всего в цене прибавят яйца, сахарный песок и мясо птицы.
Smolnarod.ru 03 октября в 13:06
Политика
Украинцы потребовали публикации стенограммы разговоров Порошенко с США
Подписавшие петицию требуют публикации расшифровки переговоров Порошенко с экс-президентом США Бараком Обамой, которые состоялись в период с 2014 по 2017 годы.
Газета.Ru 12:31
Культура
Макеевский шахтер Леонид Сергиенко победил в телешоу «Голос 60+»
Вечерний курьер 02:17
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре и дожде со снегом в Москве
Усиление ветра и дождь с мокрым снегом ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте столичного ГУ МЧС.
РИА Новости 02:55
Авто
Бюджетные иномарки Jetta от Volkswagen бьют рекорды продаж
Новый бюджетный бренд Jetta от немецкого автогиганта Volkswagen был представлен в начале текущего года, а первые модели марки - кроссовер VS5 и седан VA3 появились у дилеров в сентябре.
Новые автомобили 04 октября в 12:39
Общество
В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку
Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .
Коммерсантъ вчера в 11:27