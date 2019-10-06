Футбольный комментатор и спортивный журналист Роман Гутцайт дал прогноз на матч 8-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Арсенал» — «Борнмут».

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Общество Москвичам пообещали октябрьское тепло на следующей неделе Потепление придет в Москву во второй половине предстоящей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 6 октября.

Политика Израиль обсудил со странами Персидского залива договор о ненападении Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обсудил с главами МИД стран Персидского залива инициативу заключить с ними договор о ненападении, сообщает израильский телеканал Arutz 12.

Футбол «Ростов» обыграл ЦСКА благодаря дублю Байрамяна Героем встречи в составе «Ростова» стал Хорен Байрамян, который оформил дубль. Еще один мяч за гостей забил Элдор Шомуродов.

Шоу-бизнес Друг Заворотнюк прокомментировал слухи о смерти актрисы Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, пожелавший сохранить анонимность, опроверг сообщения о смерти актрисы.

Происшествия В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек Двадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.

Происшествия Греф рассказал, как Сбербанк искал виновника утечки данных Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, как в финансовой организации расследовали инцидент с утечкой данных 200 клиентов.

Культура Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.

Политика Путин перед днем рождения побывал в сибирской тайге Президент России Владимир Путин накануне своего дня рождения побывал в сибирской тайге, там российский лидер наслаждался природой.

Футбол Тренер «Локомотива» Сёмин рассказал о травмах Смолова и Хёведеса Игроки получили травмы во время матча 12-го тура Российской премьер-лиги с тульским «Арсеналом» (2:1). Смолов был заменён на 20-й минуте, а Хёведес покинул поле сразу после перерыва.

Общество Учителем года стала преподаватель русского и литературы из Волгограда Победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2019" стала учительница русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили, сообщила пресс-служба Минпросвещения.

Футбол Киевское «Динамо» одержало 4-ю победу подряд в чемпионате Украины "Динамо" одержало четвертую победу подряд в чемпионате и с 20 очками занимает третье место в турнирной таблице, "Колос" (14) идет на шестой строчке.

Происшествия Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.

Политика В Киеве митингуют против «формулы Штайнмайера» Около трех тысяч человек пришли на Майдан в Киеве на вече против «формулы Штайнмайера».

Здоровье В Саратовской области продолжились увольнения главврачей Еще один главврач районной больницы в Саратовской области лишился своего места.

Фигурное катание Трусова исполнила четыре четверных прыжка в одном прокате 15-летняя фигуристка выполнила два тулупа, сальхов и лутц в четыре оборота, а также тройные тулуп и сальхов, уточняет Sports.ru.

Наука Съедобные сенсоры помогают наладить прием лекарств Специальный датчик, который дает врачам возможность контролировать прием медикаментов, может существенно повлиять на лечение таких заболеваний, как туберкулез.

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Общество МЧС предупредило о сильном ветре и дожде со снегом в Москве Усиление ветра и дождь с мокрым снегом ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте столичного ГУ МЧС.

Авто Бюджетные иномарки Jetta от Volkswagen бьют рекорды продаж Новый бюджетный бренд Jetta от немецкого автогиганта Volkswagen был представлен в начале текущего года, а первые модели марки - кроссовер VS5 и седан VA3 появились у дилеров в сентябре.